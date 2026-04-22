Количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%

За первые три месяца 2026 года банки Новосибирской области предоставили 4,9 тысячи ипотечных займов на общую сумму 20,1 миллиарда рублей. Это на 56% больше по количеству и на 55% больше по объему средств по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средняя сумма ипотечного кредита на приобретение недвижимости в регионе осталась неизменной и составила 4 миллиона рублей. При этом срок кредитования сократился на семь месяцев и теперь составляет 261 месяц (или 21 год и 7 месяцев). Полная стоимость кредита (ПСК) для покупки жилья увеличилась до 17% (в марте прошлого года она была на уровне 13%).

Согласно данным ОКБ, в марте этого года на новые квартиры пришлось 28% от всех проданных объектов и 41% ипотечных кредитов. Вторичное жилье составляло 72% от всех продаж и 59% от ипотечных займов. В марте прошлого года доля новостроек составляла 53% от всех продаж и 66% от ипотечных кредитов. Вторичное жилье составляло 47% от всех продаж и 34% от ипотечных займов.

