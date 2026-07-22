Резидентов новосибирской ОЭЗ обяжут перейти на налоговый мониторинг

В Государственную Думу внесен законопроект, который обяжет всех резидентов ОЭЗ, в том числе в Новосибирской области, в течение двух лет перейти на налоговый мониторинг. Исключением станут представители малого и среднего бизнеса.

Налоговый мониторинг — это современный формат контроля, при котором компания предоставляет налоговым органам в режиме реального времени доступ к своим бухгалтерским и налоговым данным. Взамен бизнес освобождается от большинства выездных и камеральных проверок, а все спорные вопросы решаются оперативнее.

По замыслу авторов законопроекта, эта мера направлена на повышение прозрачности и эффективности налогового администрирования. В пояснительной записке к документу говорится, что мониторинг позволит «повысить оперативность выявления налоговых рисков и ошибок, снизить число споров между налогоплательщиками и налоговыми органами, упростить процедуру налогового контроля для крупных резидентов».

ОЭЗ «Новосибирск» промышленно-производственного типа площадью более 750 гектаров находится на стыке Коченевского и Новосибирского районов, вблизи аэропорта Толмачево и Транссибирской магистрали. Она была создана в марте 2025 года, в начале 2026 года официально утвердили ее границы.

Первыми резидентами уже стали два крупных игрока. Якорный резидент, транспортно-логистический центр «Сибирский», инвестировал в свой проект 14,5 млрд рублей. Второй резидент, компания «РемТерминал», вложит более 120 млн рублей в строительство цеха по ремонту грузовых вагонов. Ведутся переговоры и с другими потенциальными инвесторами. Если законопроект примут, этим компаниям, а также будущим резидентам, придется настраивать свои системы учета на постоянное взаимодействие с налоговой службой.

На данный момент законопроект направлен в профильные комитеты Госдумы для получения отзывов и замечаний. Правительство РФ в целом поддержало инициативу, но указало на необходимость доработки. В частности, требуется уточнить, как будет соблюдаться налоговая тайна при передаче данных управляющей компании, и четко определить последствия для резидентов, которые не выполнят новое требование.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу через два года после официального опубликования.

Ранее редакция сообщала, что инвестору отказали в смене назначения трех участков под Новосибирском.