Новосибирская область возьмет контроль над конфискатом

Автор: Оксана Мочалова

Правительство РФ внесло поправки в правила продажи изъятого

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который меняет правила реализации имущества, изъятого за административные правонарушения. Документ разработан Минюстом и призван устранить правовую неопределённость, когда одно и то же имущество формально попадает под действие двух разных норм одного закона.

После принятия поправок регионы смогут самостоятельно решать судьбу имущества, перешедшего к ним в собственность после правонарушения. Как указано в пояснительной записке, действующая часть 2 статьи 32.4 КоАП требует, чтобы «реализация конфискованных вещей… осуществлялась в порядке, установленном правительством Российской Федерации».

— Законопроект разработан в целях исключения правовой неопределенности в части порядка реализации имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Это означает, что теперь региональные власти, в том числе Новосибирской области, смогут применять собственный порядок распоряжения конфискатом. Например, речь идет об изъятых орудиях охоты, нелегальной продукции или оборудовании, которое перешло в собственность области по решению суда. Ожидается, что это ускорит процесс переработки или продажи таких вещей и пополнения местных бюджетов.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в парламенте назначена статс-секретарь — заместитель министра юстиции Елена Ардабьева. Предполагается, что после принятия поправок регионы оперативно примут собственные подзаконные акты, которые окончательно снимут существующие сейчас противоречия между федеральным и региональным законодательством в сфере обращения конфиската.

Ранее редакция сообщала, что иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска.

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

