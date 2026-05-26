Новосибирская область возьмет контроль над конфискатом

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который меняет правила реализации имущества, изъятого за административные правонарушения. Документ разработан Минюстом и призван устранить правовую неопределённость, когда одно и то же имущество формально попадает под действие двух разных норм одного закона.

После принятия поправок регионы смогут самостоятельно решать судьбу имущества, перешедшего к ним в собственность после правонарушения. Как указано в пояснительной записке, действующая часть 2 статьи 32.4 КоАП требует, чтобы «реализация конфискованных вещей… осуществлялась в порядке, установленном правительством Российской Федерации».

— Законопроект разработан в целях исключения правовой неопределенности в части порядка реализации имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Это означает, что теперь региональные власти, в том числе Новосибирской области, смогут применять собственный порядок распоряжения конфискатом. Например, речь идет об изъятых орудиях охоты, нелегальной продукции или оборудовании, которое перешло в собственность области по решению суда. Ожидается, что это ускорит процесс переработки или продажи таких вещей и пополнения местных бюджетов.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в парламенте назначена статс-секретарь — заместитель министра юстиции Елена Ардабьева. Предполагается, что после принятия поправок регионы оперативно примут собственные подзаконные акты, которые окончательно снимут существующие сейчас противоречия между федеральным и региональным законодательством в сфере обращения конфиската.

