Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Общество

Рынок бьюти-индустрии в Новосибирске лидер по масштабам ухода в серый сектор

Автор: Юлия Данилова

Дата:

До 40–50% мастеров, по оценкам экспертов, принимают оплату наличными

Спрос на услуги бьюти-индустрии в Новосибирске — от маникюра до ламинирования ресниц — за год снизился на 20–40%, сообщила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. При этом, по данным участников рынка, цены на расходники выросли на 30-40%, оборудование и аренда также продолжают дорожать. Как результат, часть предпринимателей закрывает студии или уходит в тень, но большинство пытаются держаться на плаву, повышая цены, которые клиенты уже не готовы платить: они пересматривают приоритеты, отказываясь от части услуг, пишет Atas.info.

Ситуация усугубляется налоговой неопределенностью. С 2026 года средний салон, обслуживающий 30–40 человек в день, может попасть под НДС. Владельцы бизнеса массово продают студии или переходят в коворкинг-формат, чтобы избежать статуса юридического лица.

По данным Avito Бизнес 360, в прошлом году в Новосибирске 96% интересующихся покупкой бьюти-бизнеса рассматривали именно приобретение готового дела. Средняя цена такого предложения составляла 1,1 млн рублей. При этом 73% объявлений — о продаже, а не аренде или партнерстве. С другой стороны, эксперты, опрошенные Atas.info, отмечают, что сфера бьюти-услуг сегодня — лидер по масштабам ухода в неформальный сектор. До 40–50% мастеров, по оценкам экспертов, принимают оплату наличными, избегая чеков и налогов.

Впрочем, в абсолютных цифрах бьюти-рынок Новосибирска за 2025 год незначительно, но вырос. Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе геосервиса 2ГИС, в январе 2026 года в городе насчитывается около 2 тысяч парикмахерских — за год, с января 2025, их количество выросло на 3%. Число ногтевых студий составляет почти 2,8 тысяч, что на 2% больше, чем годом ранее. Около 2,1 тысяч точек специализируются на оформлении бровей и ресниц, почти 1,1 тысяч — на эпиляции. За год их количество практически не изменилось.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов. 

Фото freepik, автор: fxquadro.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Продажа бизнеса наличные бьюти-индустрия

256
0
0
Предыдущая статья
Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа
Следующая статья
Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Автор: Юлия Данилова

Группа «ВИС» отчиталась о приведении в нормативное содержание автодороги мостового перехода через реку Обь. Как пояснили в компании, в Новосибирске, по данным метеорологов, с ноября 2025 года по 10 января 2026 года впервые за весь период наблюдений с 1900 года выпало около 140 мм осадков. Ситуацию усугубили резко отрицательные температуры.

— Расчистка трассы осуществляется круглосуточно. Сегодня начат вывоз временно складированного на площадках снега на снегоплавильные пункты. Эту работу планируется завершить за 3 дня, — подчеркнули в компании.

Читать полностью

Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа

Автор: Юлия Данилова

Регион располагает огромным, но пока слабо освоенным природным активом — торфяными месторождениями. Балансовые запасы полезного ископаемого составляют 2.7 млрд тонн. 168 месторождений готовы к передаче инвесторам, сообщила Корпорация развития Новосибирской области.

— Сегодня почти всю добычу (99,7%) обеспечивает один игрок. Это открывает пространство для новых производств, особенно с локализацией переработки рядом с месторождениями, — заявили в корпорации.

Читать полностью

Приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске за три дня судебные приставы выдворили за пределы России 97 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Все случаи связаны с несоблюдением правил въезда или условий пребывания в России. Среди высланных: 7 граждан Азербайджана, 4 — граждан Казахстана, 16 — граждан Кыргызстана, 29 — граждан Таджикистана и 41 — граждан Узбекистана.

— Если обнаруживается факт незаконного пребывания, иностранца отправляют в центр временного содержания. После этого выносится постановление о выдворении, и судебные приставы сопровождают его до пункта пропуска через границу, — уточнили в ведомстве.

Читать полностью

ИИ-модель из Новосибирска удивила пользователей соцсетей

Автор: Артем Рязанов

Темнокожая Алиша из Новосибирска завоевала популярность в соцсетях благодаря своей необычной внешности. Под её постами множество лайков и комментариев. Некоторые видео собирают сотни тысяч просмотров. Однако Алиша — виртуальный персонаж, созданный нейро-блогершей Алиной Иночкиной с помощью искусственного интеллекта.

Год назад Алина поделилась идеей с подругой. Тогда технологии не позволяли воплотить задумку, но она понимала: скоро генерация персонажей станет возможной, и нужно быть готовой к этому.

Читать полностью

Свыше 500 производителей зимней одежды работают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На рынке производства зимней одежды в регионе доминируют производители верхней одежды, на которых приходится более 2/3 всех предприятий (67,6%). Второй по значимости сегмент — спецодежда (27%). Спортивная экипировка и меховые изделия являются сравнительно узкими нишами (3% и 1,9% соответственно). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на Корпорацию МСП.

Всего на этом сегменте рынка в области работают 507 компаний. За пять лет их количество выросло на 15%.

Читать полностью

В Новосибирске на новогодних каникулах произошли десятки ДТП и сотни преступлений

Автор: Артем Рязанов

С новогодних каникул Новосибирская область вошла в режим повышенной бдительности: уже к середине января правоохранители зафиксировали сотни преступлений, а дорожная статистика пополнилась десятками аварий. Особенно трагичными стали инциденты в Коченевском и Болотнинском районах, где погибли два человека.

— С 1 по 12 января 2026 года в Новосибирске и области зафиксировано 446 преступлений. Из них больше всего — кражи, их 217, — говорится в ответе ГУ МВД по Новосибирской области редакции Infopro54.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Город

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Бизнес Общество

Рынок бьюти-индустрии в Новосибирске лидер по масштабам ухода в серый сектор

Бизнес

Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа

Власть

В Новосибирской области трудоустроились 225 земских учителей за шесть лет

Финансы

Новогодние каникулы: как изменились туристические расходы россиян

Общество

Приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области

Власть Отставки и назначения

Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Общество

ИИ-модель из Новосибирска удивила пользователей соцсетей

Власть

Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Бизнес

Свыше 500 производителей зимней одежды работают в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске на новогодних каникулах произошли десятки ДТП и сотни преступлений

Бизнес Промышленность

Производство кормов для аквакультуры под Новосибирском запустят весной

Бизнес

Сбер в 2025 году помог сибирякам уберечь от мошенников около 1,5 млрд рублей

Власть Общество

Две купели в Новосибирской области не открыли из-за аномальных холодов

Бизнес Власть

«Росэкспресс» обязали вернуть в новосибирский бюджет 747 млн рублей

Бизнес Общество

В магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов

Общество

В Новосибирске за две недели января из-за гололёда пострадали более 200 человек

Бизнес Недвижимость

Уходит эпоха: основатель «Краснообск. Монтажспецстрой» решил ликвидировать компанию

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности