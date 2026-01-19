Рынок бьюти-индустрии в Новосибирске лидер по масштабам ухода в серый сектор

Спрос на услуги бьюти-индустрии в Новосибирске — от маникюра до ламинирования ресниц — за год снизился на 20–40%, сообщила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. При этом, по данным участников рынка, цены на расходники выросли на 30-40%, оборудование и аренда также продолжают дорожать. Как результат, часть предпринимателей закрывает студии или уходит в тень, но большинство пытаются держаться на плаву, повышая цены, которые клиенты уже не готовы платить: они пересматривают приоритеты, отказываясь от части услуг, пишет Atas.info.

Ситуация усугубляется налоговой неопределенностью. С 2026 года средний салон, обслуживающий 30–40 человек в день, может попасть под НДС. Владельцы бизнеса массово продают студии или переходят в коворкинг-формат, чтобы избежать статуса юридического лица.

По данным Avito Бизнес 360, в прошлом году в Новосибирске 96% интересующихся покупкой бьюти-бизнеса рассматривали именно приобретение готового дела. Средняя цена такого предложения составляла 1,1 млн рублей. При этом 73% объявлений — о продаже, а не аренде или партнерстве. С другой стороны, эксперты, опрошенные Atas.info, отмечают, что сфера бьюти-услуг сегодня — лидер по масштабам ухода в неформальный сектор. До 40–50% мастеров, по оценкам экспертов, принимают оплату наличными, избегая чеков и налогов.

Впрочем, в абсолютных цифрах бьюти-рынок Новосибирска за 2025 год незначительно, но вырос. Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе геосервиса 2ГИС, в январе 2026 года в городе насчитывается около 2 тысяч парикмахерских — за год, с января 2025, их количество выросло на 3%. Число ногтевых студий составляет почти 2,8 тысяч, что на 2% больше, чем годом ранее. Около 2,1 тысяч точек специализируются на оформлении бровей и ресниц, почти 1,1 тысяч — на эпиляции. За год их количество практически не изменилось.

