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Право&Порядок

Семеро телефонных мошенников обманули новосибирцев на 18 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

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Четверо подозреваемых – несовершеннолетние

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении семи местных жителей — среди них четверо несовершеннолетних. Фигурантам инкриминируют мошенничество и покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в зависимости от роли в преступной схеме.

Как полагает следствие, с января 2025 по февраль 2026 года злоумышленники, действуя согласованно, обманывали преимущественно пожилых людей с помощью звонков и сообщений в мессенджерах. Они выдавали себя за сотрудников банков, правоохранительных органов и других учреждений и убеждали потерпевших, что таким образом спасают их деньги от хищения. В действительности средства переводились либо передавались наличными курьерам из числа участников группы.

В результате противоправных действий восьми потерпевшим был причинён ущерб на сумму свыше 18 млн рублей. Уголовное дело передано в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Для восстановления нарушенных прав потерпевших прокуратура заявила в интересах пяти пожилых граждан гражданские иски о возмещении материального и морального вреда.

Ранее редакция сообщала о том, что как не стать жертвой фейковых сообществ вузов — объяснили новосибирцам.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : суд Мошенники

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Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил приговор бывшему руководителю новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Андрею Счастливому. Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным в посредничестве при передаче взяток сотрудникам полиции, которые «крышевали» подпольные игорные клубы. Управленца приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу 7,8 млн рублей, однако теперь дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Одним из получателей взяток фигурировал начальник Центрального ОБЭПа Александр Умеров, который в итоге отделался условным сроком и крупным штрафом. Адвокаты Андрея Счастливого всегда настаивали на несоразмерной суровости наказания для их подзащитного. Они обращали внимание суда на то, что еще до задержания мужчина добровольно явился с повинной и активно помогал следствию. Однако районный суд посчитал явку вынужденной, а не добровольной.

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МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Автор: Артем Рязанов

Региональные отделения Госавтоинспекции МВД России будут отменять штрафы за простой в зоне знака «Остановка запрещена», которые водители получают в очередях на АЗС. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале МАХ.

— Если россияне, которым назначили административное наказание за подобные нарушения, обратятся за помощью, то в каждом случае региональные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ рассмотрят возможность отмены постановления. Это будет сделано с учетом действий водителя в условиях крайней необходимости или малозначительности правонарушения, — подчеркнула она.

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Застройщику в Новосибирске грозит до двух лет за брошенный башенный кран

Автор: Артем Рязанов

Дознаватель ГУФССП России по Новосибирской области инициировал проверку и уголовное дело против директора строительной компании за злостное неисполнение судебного решения о демонтаже башенного крана на строящемся объекте.

В ходе проверки выявлены 17 нарушений: отсутствие договора с аварийно-спасательными службами, свободный доступ посторонних на объект, неисправность рельсовых путей и отсутствие их обслуживания. Несмотря на предписания, нарушения не были устранены, и суд обязал компанию демонтировать кран в течение 30 дней.

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Новосибирского застройщика будут судить за обман клиентов и легализацию средств

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2022 года по август 2025 года заключил 75 договоров на возведение индивидуальных жилых домов с гражданами. Однако не выполнил свои обязательства, создавая лишь видимость строительства. В дальнейшем он легализовал часть полученных денежных средств, превышающих 31 миллион рублей, через сделки по покупке недвижимости и транспортных средств.

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Между двух огней: советник главы СО РАН объяснил почему Валентин Пармон не ответил прокуратуре

Автор: Юлия Данилова

В Советском районном суде Новосибирска 14 июля завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

Советник главы СО РАН, отвечающий за взаимодействие отделения с ДНР и историческими территориями, Андрей Бударин, объяснил Infopro54 почему председатель СО РАН Валентин Пармон не смог ответить на запрос прокуратуры и предоставить необходимые документы: у него затребовали информацию, не подлежащую разглашению.

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Около 3000 новосибирцев оказались под подозрением в сокрытии доходов

Автор: Юлия Данилова

Работа налоговых органов Новосибирской области ориентирована на выявление налогоплательщиков, которые используют различные схемы с целью ухода от налогообложения. Высокие риски сокрытия доходов в регионе выявлены в отношении 2900 человек. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Установлено, что данные налогоплательщики при отсутствии доходов за последние три года имеют в собственности пять и более объектов недвижимости: квартир, комнат, жилых домов и (или) нежилых помещений (общее количество составляет 18 000), что, вероятнее всего, свидетельствует о неуплате ими еще и налогов с доходов от сдачи имущества в аренду, — пояснили в УФНС.

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