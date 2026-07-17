Семеро телефонных мошенников обманули новосибирцев на 18 млн рублей

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении семи местных жителей — среди них четверо несовершеннолетних. Фигурантам инкриминируют мошенничество и покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в зависимости от роли в преступной схеме.

Как полагает следствие, с января 2025 по февраль 2026 года злоумышленники, действуя согласованно, обманывали преимущественно пожилых людей с помощью звонков и сообщений в мессенджерах. Они выдавали себя за сотрудников банков, правоохранительных органов и других учреждений и убеждали потерпевших, что таким образом спасают их деньги от хищения. В действительности средства переводились либо передавались наличными курьерам из числа участников группы.

В результате противоправных действий восьми потерпевшим был причинён ущерб на сумму свыше 18 млн рублей. Уголовное дело передано в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Для восстановления нарушенных прав потерпевших прокуратура заявила в интересах пяти пожилых граждан гражданские иски о возмещении материального и морального вреда.

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