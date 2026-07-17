Заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском купила компания «Альянс»

В Новосибирской области подвели итоги аукциона по продаже имущественного комплекса бывшего профилактория «Нива». Покупателем стало ООО «Альянс», которое было признано единственным участником торгов.

На продажу выставлялся земельный участок площадью 9,3 га и расположенные на нём объекты недвижимости. В состав лота вошли четырехэтажное здание профилактория площадью почти 3,9 тыс. кв. м, котельная, коммунальные сооружения, а также пожарный водоем и объездная дорога. Общая площадь строений составляла 4 061,6 кв. м, а протяженность инженерных сетей — 2 037 метров.

Согласно протоколу о признании претендентов участниками аукциона, на участие в торгах была подана только одна заявка — от ООО «Альянс». В связи с этим договор купли-продажи будет заключен по начальной цене лота, которая составила 33,286 млн рублей без учета НДС. Интересы покупателя на аукционе представляло ООО ПКО «АБК» (г. Москва).

Имущество комплекса долгие годы находилось в неудовлетворительном состоянии. Санаторий, ранее принадлежавший Новосибирскому сельскохозяйственному институту, прекратил работу еще в 1990-х годах. Согласно документации, здания комплекса частично разрушены, инженерные сети отсутствуют, а территория не огорожена и заросла. Также земельный участок имеет ряд обременений: он частично находится в водоохранной зоне и прибрежной полосе реки Тула, а также в зоне полетов аэродрома Новосибирск (Толмачёво).

Организатором аукциона выступал ПАО «ДОМ.РФ». Согласно условиям аукциона, новому собственнику предстоит за свой счет заниматься расчисткой территории и приведением объектов в порядок.

Это не первая крупная покупка компании в регионе. В 2025 году ООО «Альянс» уже выкупило часть имущественного комплекса завода «Сибэлектротерм» в Новосибирске, включая земельный участок площадью 5 га и несколько складских корпусов.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Альянс» зарегистрировано в мае 2010 года в селе Кудельный Ключ, Тогучинского района Новосибирской области с уставным капиталом 234 495 рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредителями компании являются Вячеслав Эйснер (66,1%), Елена Хорне (20,5%) и Дмитрий Грошев (13,4%). Последний является директором организации. Ранее Грошев был одним из участников ООО «Фабрика дверей Сибирь-Профиль» и ООО «Дверной альянс». С 2013 года совместно с Вячеславом Эйснером и Еленой Хорне входит в число собственников ООО «Производственные инвестиции». Компания зарегистрирована по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 56. Эйснер является собственником компаний ООО «Внешнеторговая компания» (Алтай) и ООО «Стандарт» (Новосибирск), ключевой деятельностью которых является управление гостиницами и прочими местами размещения. Также бизнесмен занимается разведением животных — ООО «Маралтай», производством деревянных конструкций — ООО «Западносибирская Промышленная Компания». Согласно финансовым отчетам, в 2025 году выручка ООО «Альянс» составила 80,5 млн рублей (в 2024 году — 52,3 млн рублей), чистая прибыль — 155 тысяч рублей (в 2024 году — 89,6 млн рублей).

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