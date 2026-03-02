Поиск здесь...
В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В общепите города рост показывает только сегмент точек кофе на вынос

Общепит ушел в минус

С февраля 2025 по февраль 2026 года количество ресторанов в Новосибирске почти не изменилось и составляет 212 точек. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС. Стоит отметить, что в январе 2026 года в Новосибирске закрылись рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура».

Число кафе за год в регионе сократилось на 3% (до 600 заведений), а ресторанов быстрого питания — на 5% (около 1,6 тыс. точек).  Например, в феврале закрыла все филиалы в Новосибирске сеть «Подорожник». Сегменты сокращаются несмотря на то, что новосибирцы уходят из ресторанов именно в фастфуд и кофейни.

— На рынке наблюдается перераспределение расходов: рост спроса на форматы с доступным соотношением цена/качество (фастфуд, кофейни) и снижение частоты посещения премиальных заведений питания, ресторанного формата, — отмечали аналитики «Платформы ОФД».

Продолжается сокращение количества кофеен. За год этот формат в городе уменьшился на рекордные 21% — до 355 заведений. В то же время растёт число точек кофе на вынос — на 8% (373 точки в феврале 2026-го).

Основными причинами закрытия формата кофеен эксперты называют ошибки в выборе места, высокую конкуренцию, рост затрат и отсутствие управленческого опыта.  Ситуацию усугубляет подорожание сырья на фоне глобального кризиса на рынке кофе и изменение привычек горожан, которые все чаще экономят, беря кофе с собой из дома или покупая его в сетевых автоматах.

Видят перспективу

Интересно, что по итогам 2025 года общепит по-прежнему входит в топ самых интересных сегментов, где инвесторы хотели бы открыть свой бизнес. Уже работающие компании активно привлекают к сотрудничеству партнеров по франшизе.

В частности, как сообщал телеграм-канал Киоск. Рестораны Новосибирска, на улице Гоголя открылся кофейный проект «Мэтч», в Краснообске, в здании Почты России, строится второй проект от создателей популярной в районе кофейни Link. Сеть баблтишных Harucha объявила о планах открытия трех новых филиалов в 2026 году. На пересечении улиц Советская и 1905 года по франшизе открылась кофейня «Сочно кофе».

Летом 2026 года в Новосибирске ожидается открытие первых кофеен Drinkit.

В комментарии Infopro54 hуководитель комитета по гостеприимству и туризму НОО «Опора России», председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина не исключала, что в 2026 году на рынке Новосибирска появятся новые проекты. В частности, из русской кухни, если она получит поддержку на федеральном уровне.

— Кроме того, я знаю, что несколько предпринимателей планируют открывать новые проекты. Посмотрим, не передумают ли они. Считаю, что большей частью это будут открытия под франшизами, где понятные финансовые модели. Новых крупных игроков мы не ожидаем, — говорила она.

На фоне сокращения точек общепита в регионе продолжается рост спроса на готовую еду.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораторы Новосибирска отказываются от свинины, при этом ужин в кафе с собакой становится нормой. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

