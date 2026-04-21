Производитель обоев из Бердска ликвидируется

Автор: Юлия Данилова

Закрытие предприятия подтвердили в администрации города

Бердская фабрика по производству обоев «Элизиум» закрывается. Об этом сообщил Бердск-Онлайн со ссылкой на работников предприятия. Информацию изданию также подтвердила замглавы города, инвестиционный уполномоченный Бердска Вера Шляхто.

— К сожалению, закрывают предприятие. Администрацию города поставили в известность о ликвидации фабрики, — пояснила Вера Шляхто.

По данным издания, с предприятия уволились около 150 человек — «по собственному желанию». На биржу труда встали только двое. Директор ЦЗН Бердска Лариса Ковалевская отметила, что остальные, вероятно, нашли себе работу сразу же.

Складские остатки произведенных в Бердске обоев будут пытаться распродать в розничных магазинах примерно месяц, сообщает издание.

На момент публикации материала редакции Infopro54 дозвониться до представителей предприятия не удалось.

ООО «Элизиум» (правопреемник ООО «Сибирские обои») работает на рынке отделочных материалов с 1995 года. Основатель компании — физик из новосибирского Академгородка Валерий Моисеенко. Собственное производство было запущено в 2006 году.

В 2016 году предприятие получило кредит в размере 150 млн рублей на расширение действующего производства отделочных строительных материалов. В 2017 — льготную ставку по налогу на прибыль.

В 2019 году «Элизиум» анонсировал новый инвестпроект за 0,6 млрд. Речь шла о покупке восьмицветной линии для производства обоев, а также строительстве склада для хранения готовой продукции. После запуска новой линии компания планировала производить 17 млн еврорулонов в год. Выручка с 2021 по 2025 год была запланирована в объеме 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 521 млн. Налоговые поступления в бюджет региона к 2027 году должны были составить 178,8 млн рублей.

За 2019 год компания планировала продать около 8 млн еврорулонов внутри России, 2,6 млн отправить на экспорт, в 2018 году — 7,6 и 1,1 млн соответственно. К потенциальным рынкам сбыта компания относила КНР, Иран, Индию, Ирак, Таиланд.

В 2021 году компания запустила восьмицветную линию печати обоев и нарастила объёмы производства более чем на 15%.  На тот момент ассортимент фабрики составлял более 2000 артикулов. Ее продукция была представлена на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья: Азербайджан, Китай, Польша, Молдавия, Грузия, Иран, Турция, Вьетнам, Латвия, Литва, Болгария, Индия.

По данным сервиса Контур.Фокус, учредителями компании с января 2025 года являются Дарья Петрова и Евгения Мезенцева — по 48,5%, а также Нина Никитина (3%). Выручка компании в 2025 году составила 1,3 млрд рублей (-41%), чистый убыток — 511,8 млн (в 2024 году компания получила прибыль 32,9 млн). Резкое сокращение выручки и прибыли началось в 2025 году. В 2025 году на предприятии работал 241 человек, средняя зарплата составляла 70 тысяч рублей. Компания уплатила за год 213 млн налогов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

В общей структуре онкозаболеваний в Новосибирской области рак трахеи, бронхов и легкого занимает второе место. У мужчин эта локализация лидирует, они болеют раком легкого в три таза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, риск развития болезни увеличивается на 10 % с каждым прожитым годом. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области.

Для выявления онкологии на ранних стадиях с апреля 2026 года в регионе ввели дополнительное исследование: КТ органов грудной клетки. На процедуру врачи будут направлять граждан от 50 до 75 лет со стажем курения более 30 лет.

Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Компании Центрального федерального округа уже довольно активно приглашают на работу сотрудников из определенных стран дальнего зарубежья и за счет этого снижают остроту кадрового дефицита, повышают свою конкурентоспособность. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

Этот тренд начинает докатываться до Сибири и Дальнего Востока.

По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Росреестр настаивает на расширении применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля. В ведомстве уверены, что это позволит обследовать земельные участки без взаимодействия с правообладателями. Соответствующий законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается внести корректировки в Кодекс об административных правонарушениях РФ: дать право ведомству возбуждать дела на основании информации, полученной с беспилотников — по аналогии с выявлением нарушений правил дорожного движения.

Будут ли аграрии сокращать площади под пшеницу: в Новосибирской области не продано порядка 400 тысяч тонн зерна

В Новосибирской области начались весенние полевые работы. В региональном Минсельхозе сообщили, что первыми в поля вышли аграрии Баганского района. К концу апреля список районов, где разворачивается посевная кампания, увеличится. При этом хозяйства региона ещё не продали зерно урожая 2025 года. Сейчас многие хозяйства решают, стоит ли сохранять привычные площади под зерновые культуры или стоит пересмотреть планы.

В 2025 году урожай зерновых и зернобобовых в Новосибирской области составил чуть более 3 миллионов тонн. На XXI Зерновом круглом столе Министерство сельского хозяйства Новосибирской области представило информацию о количестве зерна, подлежащего реализации, но пока ещё не проданного.

В прокуратуре снова подняли вопрос об обманутых дольщиках Новосибирска

Ситуацию с восстановлением прав граждан, участвующих в долевом строительстве, рассмотрели на совещании в прокуратуре Новосибирской области. В списке проблемных, который составило ведомство, оказались многоквартирные дома на улицах Серафимовича, Титова, Петухова, Рябиновой и Дуси Ковальчук, а также дома на улице Большой в Оби. Напомним, ранее отмечалось, про проблема с долгостроями в области решена.

На заседании были разработаны совместные планы действий для защиты прав обманутых дольщиков и приняты прокурорские меры, за выполнением которых будет осуществляться мониторинг. Прокурор региона Александр Бучман заявил о необходимости создания и актуализации «дорожных карт», направленных на восстановление прав граждан, вложивших средства в долевое строительство всех объектов.

Подрядчика для строительства дорог в промышленном парке ищут в Новосибирске

Управляющая компания Промышленно-логистического парка Новосибирска объявила два тендера по поиску подрядчиков для строительства межплощадочных дорог. На сайте госзакупок размещены объявления о двух торгах начальной ценой 116 и 110 млн рублей. Срок окончания выполнения работ — 30 сентября и 30 октября 2026 года.

В пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области» в ответ на запрос Infopro54 уточнили, что это работы по развития инфраструктуры парка.

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

