Производитель обоев из Бердска ликвидируется

Бердская фабрика по производству обоев «Элизиум» закрывается. Об этом сообщил Бердск-Онлайн со ссылкой на работников предприятия. Информацию изданию также подтвердила замглавы города, инвестиционный уполномоченный Бердска Вера Шляхто.

— К сожалению, закрывают предприятие. Администрацию города поставили в известность о ликвидации фабрики, — пояснила Вера Шляхто.

По данным издания, с предприятия уволились около 150 человек — «по собственному желанию». На биржу труда встали только двое. Директор ЦЗН Бердска Лариса Ковалевская отметила, что остальные, вероятно, нашли себе работу сразу же.

Складские остатки произведенных в Бердске обоев будут пытаться распродать в розничных магазинах примерно месяц, сообщает издание.

На момент публикации материала редакции Infopro54 дозвониться до представителей предприятия не удалось.

ООО «Элизиум» (правопреемник ООО «Сибирские обои») работает на рынке отделочных материалов с 1995 года. Основатель компании — физик из новосибирского Академгородка Валерий Моисеенко. Собственное производство было запущено в 2006 году.

В 2016 году предприятие получило кредит в размере 150 млн рублей на расширение действующего производства отделочных строительных материалов. В 2017 — льготную ставку по налогу на прибыль.

В 2019 году «Элизиум» анонсировал новый инвестпроект за 0,6 млрд. Речь шла о покупке восьмицветной линии для производства обоев, а также строительстве склада для хранения готовой продукции. После запуска новой линии компания планировала производить 17 млн еврорулонов в год. Выручка с 2021 по 2025 год была запланирована в объеме 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 521 млн. Налоговые поступления в бюджет региона к 2027 году должны были составить 178,8 млн рублей.

За 2019 год компания планировала продать около 8 млн еврорулонов внутри России, 2,6 млн отправить на экспорт, в 2018 году — 7,6 и 1,1 млн соответственно. К потенциальным рынкам сбыта компания относила КНР, Иран, Индию, Ирак, Таиланд.

В 2021 году компания запустила восьмицветную линию печати обоев и нарастила объёмы производства более чем на 15%. На тот момент ассортимент фабрики составлял более 2000 артикулов. Ее продукция была представлена на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья: Азербайджан, Китай, Польша, Молдавия, Грузия, Иран, Турция, Вьетнам, Латвия, Литва, Болгария, Индия.

По данным сервиса Контур.Фокус, учредителями компании с января 2025 года являются Дарья Петрова и Евгения Мезенцева — по 48,5%, а также Нина Никитина (3%). Выручка компании в 2025 году составила 1,3 млрд рублей (-41%), чистый убыток — 511,8 млн (в 2024 году компания получила прибыль 32,9 млн). Резкое сокращение выручки и прибыли началось в 2025 году. В 2025 году на предприятии работал 241 человек, средняя зарплата составляла 70 тысяч рублей. Компания уплатила за год 213 млн налогов.

