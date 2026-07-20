«Пока запроса нет»: в школах Новосибирска арабский язык введут, если захотят родители и дети

С 1 сентября 2026 года в российских школах вводится программа изучения арабского языка. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что программа утверждена, а олимпиады по этому предмету проводятся уже три года. Infopro54 задал вопрос о перспективах арабского в новосибирских школах главе регионального Министерства образования.

Новый язык не будет обязательным для изучения — его будут предлагать как второй иностранный по выбору. В Новосибирской области массового интереса к арабскому на уровне школ пока нет.

— Пока актуальности и спроса мы не видим. Это же разговор о пожелании, о втором иностранном языке по выбору. Поэтому должен быть какой-то определённый спрос: родительский и детский. Пока такого спроса мы не фиксируем совершенно. Но если он будет, мы, конечно, будем этот вопрос решать, учитывая то, что у нас прекрасное вузовское образование, и мы способны найти преподавателя даже под такой совершенно новый запрос, — рассказала Infopro54 министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

По словам министра, решение о введении языка будет приниматься на основе заявок от школ, родителей и самих учеников, причем речь идет о средней или старшей школе. Важным условием станет наличие кадров: региональная система образования способна подготовить или привлечь учителей под конкретный запрос.

— Мы будем идти именно от запроса: например, ученик или его родители планируют получение профессии, связанной с изучением арабского языка. Тогда мы будем реагировать и решать этот вопрос. Пока же мы изучаем ситуацию, потребность, и формируем наше представление о том, как мы с этим справимся, — говорит Мария Жафярова.

В региональном Министерстве образования напомнили, что по аналогичной схеме в регионе ранее вводили преподавание китайского и испанского языков: сначала появлялся запрос, затем обеспечивалось его выполнение.

На момент подготовки материала в Новосибирской области не было ни одной открытой вакансии на позицию учителя арабского языка.

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