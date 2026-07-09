Энергетики обеспечат электроэнергией новый ЖК в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска началось выполнение масштабного проекта по обеспечению электроэнергией новостройки. «Россети Новосибирск» приступили к работе над подключением нового жилого комплекса, который включает 22-этажный дом повышенного комфорта. Общая площадь жилищ составит 15 тысяч квадратных метров.

Для гарантированного снабжения этого объекта электричеством энергетическим специалистам необходимо возвести современную двутрансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ суммарной мощностью 2х1250 кВА. Также будет проложено 365 метров кабельных линий, которые свяжут этот новый объект с существующей подстанцией 110 кВ.

В результате создания новой сетевой инфраструктуры строящееся высотное здание получит доступ к почти 1 мегаватту электрической мощности. Общий размер инвестиций, которые компания направит на развитие сетевой инфраструктуры, превысит 17,5 миллионов рублей.

С целью уменьшения влияния на городскую среду и сохранения ландшафта района примерно треть протяженности кабельной линии будет уложена с использованием современной технологии горизонтально-направленного бурения. Этот метод позволяет проложить кабель без проведения земляных работ, что минимизирует повреждение благоустройства.

Данный проект является очередным этапом в систематическом совершенствовании и расширении электросетевого комплекса Первомайского района города.