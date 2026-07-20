Энергетики модернизируют электросетевую инфраструктуру города Оби

«Россети Новосибирск» активно модернизирует электросетевую инфраструктуру в городе-спутнике Новосибирска, стремясь привести ее в соответствие с техническими нормами. Ранее находившиеся на балансе местной администрации линии электропередач и подстанции города Оби нуждались в существенной реконструкции, что негативно сказывалось на уровне комфорта горожан. В результате сотрудничества энергетической компании и городских властей разработан и поэтапно реализуется план масштабного обновления энергообъектов. В настоящее время активно ведутся строительно-монтажные работы, призванные улучшить качество и надежность электроснабжения.

На данном этапе подрядчики возводят новые трансформаторные подстанции, которые заменят устаревшие муниципальные объекты. Строительные работы охватывают несколько центральных улиц города. Объем инвестиций компании в эти работы превышает 14 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить суммарную мощность на 2060 киловольт-ампер, что укрепит надежность распределительной сети города Оби, стабилизирует напряжение в жилых домах и обеспечит возможность подключения новых потребителей.

Одновременно осуществляется разукрупнение воздушных линий электропередачи и разделение протяженных участков на короткие защищенные сегменты. Применение автоматизированных систем управления и отечественных вакуумных выключателей снижает количество отключенных потребителей в случае локальных сбоев. Такой комплексный подход к модернизации распределительной сети города Оби значительно повысит надежность электроснабжения для десятков социально значимых объектов и примерно 30 тысяч его жителей.