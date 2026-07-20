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Энергетики модернизируют электросетевую инфраструктуру города Оби

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Объем инвестиций превышает 14 миллионов рублей

Энергетики модернизируют электросетевую инфраструктуру города Оби«Россети Новосибирск» активно модернизирует электросетевую инфраструктуру в городе-спутнике Новосибирска, стремясь привести ее в соответствие с техническими нормами. Ранее находившиеся на балансе местной администрации линии электропередач и подстанции города Оби нуждались в существенной реконструкции, что негативно сказывалось на уровне комфорта горожан. В результате сотрудничества энергетической компании и городских властей разработан и поэтапно реализуется план масштабного обновления энергообъектов. В настоящее время активно ведутся строительно-монтажные работы, призванные улучшить качество и надежность электроснабжения.

На данном этапе подрядчики возводят новые трансформаторные подстанции, которые заменят устаревшие муниципальные объекты. Строительные работы охватывают несколько центральных улиц города. Объем инвестиций компании в эти работы превышает 14 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить суммарную мощность на 2060 киловольт-ампер, что укрепит надежность распределительной сети города Оби, стабилизирует напряжение в жилых домах и обеспечит возможность подключения новых потребителей.

Одновременно осуществляется разукрупнение воздушных линий электропередачи и разделение протяженных участков на короткие защищенные сегменты. Применение автоматизированных систем управления и отечественных вакуумных выключателей снижает количество отключенных потребителей в случае локальных сбоев. Такой комплексный подход к модернизации распределительной сети города Оби значительно повысит надежность электроснабжения для десятков социально значимых объектов и примерно 30 тысяч его жителей.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Россети Новосибирск

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Энергетики обеспечат электроэнергией новый ЖК в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска началось выполнение масштабного проекта по обеспечению электроэнергией новостройки. «Россети Новосибирск» приступили к работе над подключением нового жилого комплекса, который включает 22-этажный дом повышенного комфорта. Общая площадь жилищ составит 15 тысяч квадратных метров.

Для гарантированного снабжения этого объекта электричеством энергетическим специалистам необходимо возвести современную двутрансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ суммарной мощностью 2х1250 кВА. Также будет проложено 365 метров кабельных линий, которые свяжут этот новый объект с существующей подстанцией 110 кВ.

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Новосибирские энергетики выбрали проекты для повышения качества электросетей

«Россети Новосибирск» подводит итоги первого этапа разработки плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на следующий год. В ходе сбора предложений компания рассмотрела 41 инициативу от высших учебных заведений и научно-исследовательских центров Сибирского федерального округа и Центральной России. После тщательного анализа экспертной комиссией были отобраны шесть наиболее перспективных проектов. Каждый из них направлен на решение конкретных технологических задач, способствуя повышению качества и стабильности электроснабжения для конечных потребителей.

Часть отобранных разработок сфокусирована на улучшении надежности энергетической инфраструктуры и оптимизации операционных расходов. Примерами служат создание отечественной технологии замещения импортного оборудования в области высоковольтных вводов на 35 кВ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также применение инновационных опор из термообработанной древесины. Последние обещают срок службы не менее полувека, при этом значительно превосходя железобетонные аналоги по легкости.

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Долги за электричество: тысячи новосибирцев остались без света

В соответствии с действующим законодательством, наличие неуплаченных счетов за энергоресурсы влечет за собой возможность ограничения их потребления. Ситуация в Новосибирской области вызывает обеспокоенность: за первые пять месяцев 2026 года более восьми тысяч потребителей, имеющих задолженность свыше 1,4 миллиарда рублей, получили уведомления о грядущем отключении электроэнергии. Большинство нарушителей погашают долг после получения предупреждения, однако, встречаются и злостные неплательщики.

Важно знать, как происходит процедура отключения: решение об этом принимает гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»). В свою очередь, сетевая организация, получив перечень должников, обязана выполнить требование об ограничении электроснабжения согласно установленному регламенту.

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Энергетики внедрили новые технологии защиты на подстанции «Купинская»

«Россети Новосибирск» завершили масштабную реконструкцию важной электроподстанции в Купинском районе, установив современное оборудование российского производства на базе микропроцессорных технологий. На электроподстанции 110/35/10 кВ «Купинская» теперь действует новый микропроцессорный комплекс, предназначенный для оперативной блокировки коммутационных аппаратов, использующий передовую цифровую микропроцессорную систему. В центре управления внедрена новейшая автоматизированная система с сенсорным дисплеем, которая минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, при оперативных переключениях. Общие инвестиции компании в это обновление превысили 4,1 миллиона рублей.

Все установленное микропроцессорное оборудование полностью отечественного производства, что соответствует национальной стратегии импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. В реализации проекта участвовали российские компании: изготовитель микропроцессорного оборудования для подстанций, работающий без иностранного капитала, и ведущий новосибирский разработчик цифровых решений для энергетического сектора.

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В Новосибирской области растут темпы легализации самовольных подвесов ВОЛС

С начала текущего года «Россети Новосибирск» в партнерстве с региональными интернет-провайдерами успешно оформили документацию для размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на более чем 17 тысячах опорах электропередач (ЛЭП). Этот показатель превышает прошлогодний результат соответствующего периода почти в 1.4 раза. Благодаря целенаправленной работе энергетиков, на сегодняшний день легализовано 85% ранее выявленных в ходе проверок некорректно установленных линий.

В 2026 году компания значительно расширила объем контрольных мероприятий. Её специалисты проинспектировали свыше 18 тысяч километров линий электропередач, при этом еженедельный осмотр охватывает более 730 километров. Несанкционированное размещение оптоволокна чаще всего обнаруживается в Новосибирске и его окрестностях, составляя 56% всех зафиксированных нарушений.

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Новый жилой комплекс в пригороде Новосибирска подключили к электросети

В пригороде Новосибирска введен в эксплуатацию новый жилой комплекс, включающий четыре семнадцатиэтажных здания, к которому энергетики «Россети Новосибирск» успешно подвели электроснабжение. Общая выделенная мощность для потребителя составила свыше 1,5 мегаватт. Реализация данного проекта гарантирует стабильную подачу электричества в новые дома и создает достаточный запас мощности для последующего развития социальной инфраструктуры и сопутствующих объектов.

Питание жилого комплекса осуществляется от подстанции напряжением 110 кВ. В рамках проекта были проложены 21,3 километра кабельных линий электропередачи, возведены новые энергетические объекты. Среди них – распределительный пункт напряжением 10 кВ, укомплектованный современными отечественными разработками, а также шесть трансформаторных подстанций. Общие инвестиции, вложенные сетевой компанией в создание этой электросетевой инфраструктуры, превзошли отметку в 228 миллионов рублей.

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