Новосибирцы не зарегистрировали права собственности на 14 тысяч объектов

Управление ФНС по Новосибирской области выявило факты продолжительного отсутствия регистрации прав собственности на объекты недвижимости застройщиками и участниками долевого строительства. О этом говорился в ответе на запрос редакции Infopro54 из пресс-службы областной налоговой.

— По информации, полученной из регионального управления Росреестра, за последние три года на кадастровый учет в регионе поставлен 561 многоквартирный дом, в которых отсутствует регистрация права собственности на 13 тысяч жилых и нежилых объектов. Кроме того, за этот же период на кадастровый учет поставлены 29 нежилых зданий, в которых отсутствует регистрация права собственности на 1 тысячу нежилых помещений, — заявили в налоговой.

Для исчисления налога на имущество налоговые органы региона совместно с управлением Росреестра проводят адресную работу с застройщиками и физическими лицами, чтобы побудить их к регистрации прав собственности на объекты недвижимости в регистрирующих органах.

Стоит также отметить, что на инвестиционном совете Новосибирской области глава регионального управления Росреестра Светлана Рягузова предупредила, что ведомство собирает в регионе данные по объектам и нецелевому использованию имущества с помощью беспилотников. Эта информация также будет использоваться для определения объектов, которые не зарегистрированы в собственности, и для налогообложения.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаева, на апрель 2026-го в регионе «зависли» 16 тысяч объектов в сданных домах. Вопрос о налогообложении таких объектов сейчас решается. Кроме того, на начало июня у застройщиков региона были 60 660 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах.

Между тем к 1 января 2027 года в Новосибирской области ожидается масштабная государственная кадастровая переоценка всей недвижимости. Крупные изменения затронут все объекты капитального строительства. От кадастровой оценки зависит сумма налога на имущество.

Ранее редакция сообщала о том, что 3 000 новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги.