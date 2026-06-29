Новосибирские ученые разработали метод повышения растворимости лекарств

Исследователи НГУ нашли способ управлять превращением твёрдых лекарственных веществ в сокристаллы — это поможет улучшить их растворимость в воде.

В фокусе работы оказался пироксикам: учёные установили, что характер механического воздействия напрямую влияет на процесс — при ударной нагрузке смесь препарата с янтарной кислотой формирует сокристалл, а при растирании соединение распадается на исходные компоненты. Управлять этим циклом удалось за счёт комбинации режимов обработки в мельнице и введения небольших объёмов специально подобранных жидкостей.

Для детального контроля процесса команда разработала ротационную мельницу с плавным вращением — её изготовили на 3D-принтере. Дополнительно исследователи применяли нестандартный метод оценки интенсивности воздействия: анализировали звуковой спектр и форму волны внутри контейнера мельницы, чтобы точно определять силу ударов.

Полученные результаты открывают возможности для более предсказуемого и эффективного создания сокристаллов — а значит, и для повышения эффективности лекарственных форм.

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