Новосибирский медуниверситет запатентовал новый способ лечения острого панкреатита

Специалисты Новосибирского государственного медицинского университета разработали и запатентовали оригинальный способ лечения острого панкреатита. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Острый панкреатит остаётся одной из самых серьёзных проблем в неотложной хирургии. На его долю приходится до 35% всех случаев «острого живота». По темпам роста это заболевание опережает другие неотложные состояния органов брюшной полости.

— Стабильно высокий уровень летальности при остром панкреатите обусловлен сложным, многоуровневым патогенезом заболевания, при этом некоторые механизмы реализации патологических реакций остаются неясными до настоящего времени. Так, общая летальность при остром панкреатите составляет от 2 до 3,5%, послеоперационная остаётся на уровне 20–25%. Перед специалистами, сталкивающимися с данной патологией в повседневной практике, встаёт ряд тяжёлых, порой трудноразрешимых задач. В настоящее время отсутствуют единые согласованные взгляды в выборе консервативной и хирургической тактики, — говорят авторы разработки.

Суть нового метода в комплексном воздействии на лимфатические пути, которые соединяют круглую связку печени с поджелудочной железой и окружающей её клетчаткой. Врачи в условиях хирургического стационара последовательно выполняют две инъекции. Сначала в круглую связку печени вводят смесь из раствора новокаина или лидокаина и фермента гиалуронидазы. Такая комбинация, объясняют авторы, обеспечивает лимфостимулирующий, обезболивающий и спазмолитический эффект, а также подавляет активность агрессивного фермента фосфолипазы А2, который разрушает ткани поджелудочной железы. Затем хирург вводит непосредственно в парапанкреатическую клетчатку обогащённую тромбоцитами аутоплазму, полученную из собственной крови пациента методом центрифугирования.

Разработанный способ, говорят врачи, выполним в хирургических стационарах любого уровня и позволяет избежать тяжёлых деструктивных форм панкреатита, которые требуют полостных операций. Кроме того, благодаря использованию собственной плазмы пациента исключается риск иммунных конфликтов.

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