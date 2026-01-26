Более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

В опасных для жизни и здоровья условиях проживает более 19 000 новосибирцев. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Необходимо дополнительно проработать вопрос о расселении девятиста многоквартирных жилых домов, которые не вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, — подчеркнул Зайцев.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман сообщил, что в 2025 году в регионе были расселены 79 аварийных домов, в которых проживали более полутора тысяч граждан. В том числе, за счет ввода в эксплуатацию девяти долгостроев.

— В реестре проблемных объектов Новосибирской области остался один дом, и он достраивался. Однако в области возникла новая проблема — это обман строительными компаниями граждан, вложивших денежные средства в возведение индивидуальных жилых домов. В прошедшем году нами организована работа по защите прав этих людей, выявлено 386 пострадавших. В отношении 10 подрядчиков возбуждены уголовные дела. Трёх удалось побудить принять меры к завершению строительства домов, необходимо добиться восстановления прав оставшихся граждан, — пояснил Бучман.

Напомним, на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента гендиректор ООО «ВИРА», депутат Александр Савельев обратил внимание на проблему расселения ветхого и аварийного жилья. Он отметил, что в бюджете в 2026 году на эти цели предусмотрено около 700 млн рублей, чего хватит на расселение 5–6 тысяч кв. м, а проблема гораздо более существенна. Савельев предложил подумать о том, чтобы более активно выставлять на торги площадки для расселения ветхого и аварийного жилья и более активно привлекать бизнес для решения этой задачи.

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, на конец 2025 года в регионе было свыше 7804 объектов недвижимости внесены в реестр как аварийные (896 многоквартирных домов, 6 698 квартир).

Ранее редакция сообщала о том, что Минстрой РФ разработал новые правила переселения из аварийного жилья. С декабря 2025 года документ проходит общественные слушания.