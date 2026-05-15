Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В ходе аукциона цена на право КРТ выросла почти в шесть раз

Мэрия Новосибирска назвала застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе. На аукцион поступили заявки от двух застройщиков: ООО СЗ «Нова-Капитал» (Группа компаний «Нова») и ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК»). Стартовая цена права на КРТ составляла 153.8 млн рублей.

— По результатам аукциона победителем признана Группа компаний «ТАК», предложившая за право заключения договора 860,82 млн рублей, — говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, этот проект планируется реализовать на территории в 6 га.

Он является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: победителю тендера предстоит за свой счет расселить 41 дом. Стоит отметить, что в ценах 2024 года на расселение одного ветхого многоквартирного дома требовалось 40-45 млн рублей.

— Кроме того, застройщик увеличит вместимость детского сада № 372 до 275 мест путём реконструкции или строительства нового корпуса, а также будет софинансировать возведение школы на 1 500 мест на улице Черемховской, которая будет рассчитана на 536 учебных мест, —  перечисл мэр Максим Кудрявцев.

Компания также должна построить автомобильную дорогу по ул. Стофато, а также софинансировать строительство 536 учебных мест в школе на 1 500 мест, которая будет возводиться на ул. Черемховской другим девелопером, а также помещение для участкового пункта полиции.

При реализации проекта застройщик сможет построить не более 204360 кв. м недвижимости, в том числе не более 103627 кв. м квартир.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК») создано в ноябре 2025 года. Директор — депутат регионального парламента Никита Галитаров. Он же возглавляет АО «ТАК».

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене. 

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска, автор: Ростислав Нетисов.

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска успешно сдала экзамен перед полётом на МКС

Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

С начала 2025 года в Новосибирской области введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них 39% приходится на многоквартирные дома, 61% на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил министр Дмитрий Богомолов. План на 2026 год, поставленный перед регионом — 2 млн кв метров жилья.

— Думаю, что к концу года мы выйдем на пропорцию 50% на 50%, то есть по миллиону квадратных метров на МКД и ИЖС. Возможно, будет перекос в сторону МКД, так как мы не можем каждый год делать героические результаты по индивидуальному жилищному строительству. В прошлом году мы побили рекорд, ввели ИЖС более миллиона. Думаю, что в этом году мы такого рекорда не достигнем, — добавил чиновник.

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Автор: Юлия Данилова

До конца мая правительство Новосибирской области планирует определиться со структурой регионального фонда развития инфраструктуры и приступить к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Рабочая группа по созданию фонда сформирована. В нее вошли представители девелоперов, Минфина, Минстроя, Минюста, а также налоговики. Ко мне неоднократно обращались с этим предложением застройщики и я, в принципе, поддерживаю эту инициативу. Сейчас нам нужно сформировать понятные правила игры для государства и частных инвесторов, — добавил министр.

В Новосибирске к 100-летию кинотеатра «Победа» создали его миниатюрную копию

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске завершили работу над макетом одного из самых узнаваемых зданий города — кинотеатра «Победа». Эта миниатюрная копия стала частью экспозиции нового музея «Новосибирь в миниатюре».

Зданию кинотеатра в 2026 году исполнилось 100 лет. Жители города привыкли воспринимать его с фасада, который оформлен восьмиколонным портиком. Однако макет открыл неожиданный ракурс.

Губернатор Травников представил концепцию «Технопрома» в Москве

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил концепцию XIII Международного форума «Технопром–2026», который традиционно пройдет в Новосибирске. Заседание оргкомитета прошло в Москве под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Участники определили главную тему события: «Российская наука — основа технологического лидерства».

Дмитрий Чернышенко отметил растущий интерес к площадке. В прошлом году участниками форума стали более 27 тысяч человек, что, по словам вице-премьера, подтверждает статус форума. В этом году в центре внимания окажутся национальные проекты и развитие промышленных кластеров.

Контроль за выдачей разрешений на строительство в Новосибирске передают региону

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение депутатов регионального парламента вынесен проект закона Новосибирской области о внесении изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности. Как сообщил заместитель министра области Дмитрий Тимонов, полномочия правительства предлагается дополнить установлением порядка формирования и ведения реестра разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.

По его словам, это требование федерального законодательства, которое должно вступить в силу с сентября 2026 года.

Борис Безденежный возглавил Искитимский район

Автор: Оксана Мочалова

Борис Безденежных назначен временно исполняющим обязанности главы Искитимского района Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Юрий Петухов. Он занимал пост первого замглавы администрации района с 2007 года и курировал сферу потребительского рынка.

Борис Безденежный будет управлять районом до тех пор, пока местные депутаты не выберут главу в установленном порядке и тот не вступит официально не начнёт работать.

