Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Мэрия Новосибирска назвала застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе. На аукцион поступили заявки от двух застройщиков: ООО СЗ «Нова-Капитал» (Группа компаний «Нова») и ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК»). Стартовая цена права на КРТ составляла 153.8 млн рублей.

— По результатам аукциона победителем признана Группа компаний «ТАК», предложившая за право заключения договора 860,82 млн рублей, — говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, этот проект планируется реализовать на территории в 6 га.

Он является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: победителю тендера предстоит за свой счет расселить 41 дом. Стоит отметить, что в ценах 2024 года на расселение одного ветхого многоквартирного дома требовалось 40-45 млн рублей.

— Кроме того, застройщик увеличит вместимость детского сада № 372 до 275 мест путём реконструкции или строительства нового корпуса, а также будет софинансировать возведение школы на 1 500 мест на улице Черемховской, которая будет рассчитана на 536 учебных мест, — перечисл мэр Максим Кудрявцев.

Компания также должна построить автомобильную дорогу по ул. Стофато, а также софинансировать строительство 536 учебных мест в школе на 1 500 мест, которая будет возводиться на ул. Черемховской другим девелопером, а также помещение для участкового пункта полиции.

При реализации проекта застройщик сможет построить не более 204360 кв. м недвижимости, в том числе не более 103627 кв. м квартир.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК») создано в ноябре 2025 года. Директор — депутат регионального парламента Никита Галитаров. Он же возглавляет АО «ТАК».

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене.