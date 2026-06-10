Застройщики должны передать 18 тысяч кв метров обманутым дольщикам Новосибирска

Минстрой Новосибирской области предложил скорректировать критерии взаимодействия с застройщиками в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИПов) для реализации которых компании получали земельные участки без торгов. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Богомолов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Мы предлагаем изменить количество передаваемых в рамках реализации МИП жилых помещений. Ранее было установлено 2,5% от жилья, построенного в рамках проекта, а сейчас предлагается 0,5%. Это обусловлено тем, что количество граждан, признанных пострадавшими от действий застройщиков, снижается. Однако, их список по-прежнему ведётся и носит заявительный характер. Объём жилых площадей, которые инициаторы должны предоставить в собственность пострадавшим гражданам по уже по реализуемым проектам, покрывает эту потребность в полном объёме, — заявил министр.

Он пояснил, что сегодня у застройщиков, участвующих в МИПах накопился большой пул квартир, которые по договору они должны передать дольщикам: около 18 тысяч квадратных метров.

При уменьшении объёма передаваемых жилых помещений, Минстрой предлагает увеличить сумму, которую застройщик направляет на завершение проблемного объекта: с 30 до 60 миллионов рублей.

— Это позволит обеспечить необходимый баланс между стоимостью земельного участка и общей суммой исполнения обязательств. У нас сохраняется большой долгострой на Дуси-Ковальчук на который необходимо направить именно деньги. Речь идет о сумме примерно в миллиард рублей, — заявил Дмитрий Богомолов.

Он также сообщил, что Минстрой, по согласованию с прокуратурой области, предлагает направить накопившиеся у застройщиков квартиры для решения проблем расселения ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот.

Депутат Вячеслав Илюхин считает, что при переходе на денежный расчет, есть вероятность, что деньги растворятся в общих нуждах бюджета.

— Квартиры никуда не денутся, они останутся, — заявил он.

При этом депутат поддержал расширение получателей жилья в рамках МИП.

Директор АРЖС, депутат Ашот Рафаелян поинтересовался взносом в 60 млн рублей: за участок или за гектар, а также социальной нагрузкой участников МИП.

— Сейчас инициатор проекта имеет право зайти на проект и вложить не менее тридцати миллионов рублей за участок, здесь нет привязки к гектарам. Эта норма была сформулирована в 2015 году. Мы прекрасно понимаем, что за это время все цены выросли в несколько раз. Сейчас мы предлагаем норму «не менее 60 млн рублей», но застройщик может предложить и больше. Что касается социальной нагрузки, то в действующих МИПах ее нет, а в новых она будет в полном объеме, — подчеркнул Богомолов.

Вице-спикер парламента, директор ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов обратил внимание коллег еще на один важный нюанс:

— Многие застройщики ещё не приступили к реализации МИПов по которым должны выделять жилье, и у них еще нет возможности передавать квадратные метры. Денежный взнос позволяет расширить возможности для решения проблем дольщиков, в том числе, по достройке объектов. Эта поправка позволяет развязать руки правительству для достройки объектов.

Вячеслав Ильенко предложил прописать в законе денежный взнос в зависимости от размера участка.

В итоге законопроект было решено вынести на рассмотрение июньской сессии в первом чтении и поработать над поправками ко второму.

Напомним, по данным Генеральной прокуратуры, в опасных для жизни и здоровья условиях проживает более 19 000 новосибирцев. По данным управления Росреестра по Новосибирской области, на конец 2025 года в регионе свыше 7804 объектов недвижимости были внесены в реестр как аварийные (896 многоквартирных домов, 6 698 квартир).

В городе около 3000 детей сирот, которые стоят в очереди на квартиры. По данным мэрии, в 2025 году эта очередь перестала расти.

Ранее редакция сообщала о том, что только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией на жилье в Новосибирске.