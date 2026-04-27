Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Долгожданный переезд

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Для расселения оставшихся необходимо 58 жилых помещений свободного муниципального жилищного фонда.

— В связи с отсутствием бюджетных ассигнований в 2026 году в объеме, достаточном для переселения граждан из вышеуказанных аварийных многоквартирных домов, жителям будут предоставлены жилые помещения, расположенные в черте города Новосибирска, —отметили в мэрии.

Общественник, РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов пояснил, что людям предоставляют квартиры в Просторном, в Чистой слободе, на улице Татьяны Снежиной, а также в других районах города — из вторичного фонда. По его словам, речь идет о жилье, которое находилось в резерве у муниципалитета.

— Сейчас осталось 7 семей, которые еще не выбрали квартиру. Им предлагали не совсем адекватные варианты, которые находились в плохом состоянии. Собственники сразу могут оформлять новое жилье в собственность, те кто переселяется в муниципальные квартиры, могут подавать заявления через год, — пояснил собеседник редакции.

Еще несколько семей, по его словам, находятся в судах. Один житель получал квартиру в доме Малыгина 25\1 от администрации города Обь и теперь администрация обязана ему предоставить новое муниципальное жилье.

Переселение из аварийного жилья

Особняком стоит дом №25. В июне 2025 года на объекте был введен режим повышенной готовности из-за повреждения несущих конструктивных элементов здания. Дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2026 годы.

— Мэрия направила заявку на получение средств ППК «Фонд развития территорий» и областного бюджета. Проект проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти Новосибирской области. После удовлетворения указанной заявки и предоставления финансирования на расселение из средств федерального и областного бюджетов, мэрия города Новосибирска планирует предложить собственникам квартир на Малыгина, 25 денежную компенсация в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, — сообщили в мэрии в ответ на запрос редакции.

По словам Михаила Михайлова, пока ни одному из переселенцев не предлагали деньги вместо жилья.

— Возможно, в данном случае предложат деньги. Есть приказ Минстроя по которой муниципалитет обязан выкупать жилье — для Новосибирска это около 143 тысяч за квадратный метр. Не исключаю, что некоторые жители решать покупать жилье самостоятельно, — добавил он.

Место для приюта

Михайлов подчеркнул, что после расселения этих домов история закончится.

— Думаю, что все дома, за исключением №25\1 снесут, так как они разваливаются. Возможно, в оставшемся мэрия разместить администрацию полигона ТКО «Левобережный», которая сейчас ютится в вагончиках. Для работы им нужно будет просто зайти за забор. Я также предлагал использовать эту территорию для создания еще одного приюта для животных. Там ровная площадка, рядом нет жилья, подведены вода и электричество, — добавил собеседник редакции.

Напомним, расселение семи домов на улице Малыгина мэрия обязана провести в рамках исполнения решения Центрального районного суда города Новосибирска. Изначально их расселение было запланировано на 2034 год, но прокуратура сдвинула эти сроки — до конца 2026 года.

В апреле на сайте муниципалитета появилась информация о том, что город выкупает аварийные дома на Малыгина и землю под ними. В общей сложности, речь идет о 7000 кв метров земли, расположенной рядом с Левобережной свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. В группе «Хилокский жилмассив: welcome to (добро пожаловать в) ГЕТТО!» ВКонтакте сообщалось, что расселяют пока только муниципальные квартиры.

Жители домов на улице Малыгина давно борются за переселение. Их соседство с огромным мусорным полигоном «Левобережный» и разросшимся Клещихинским кладбищем создает невыносимые условия для жизни. В ценах 2024 года ориентировочная стоимость расселения аварийных домов по улице Малыгина составляла 570 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2025 года на Малыгина открылся приют для безнадзорных животных.