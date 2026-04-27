Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

На месте их домов общественники предлагают построить приют для животных

Долгожданный переезд

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Для расселения оставшихся необходимо 58 жилых помещений свободного муниципального жилищного фонда.

— В связи с отсутствием бюджетных ассигнований в 2026 году в объеме, достаточном для переселения граждан из вышеуказанных аварийных многоквартирных домов, жителям будут предоставлены жилые помещения, расположенные в черте города Новосибирска, —отметили в мэрии.

Общественник, РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов пояснил, что людям предоставляют квартиры в Просторном, в Чистой слободе, на улице Татьяны Снежиной, а также в других районах города — из вторичного фонда. По его словам, речь идет о жилье, которое находилось в резерве у муниципалитета.

— Сейчас осталось 7 семей, которые еще не выбрали квартиру. Им предлагали не совсем адекватные варианты, которые находились в плохом состоянии. Собственники сразу могут оформлять новое жилье в собственность, те кто переселяется в муниципальные квартиры, могут подавать заявления через год, — пояснил собеседник редакции.

Еще несколько семей, по его словам, находятся в судах. Один житель получал квартиру в доме Малыгина 25\1 от администрации города Обь и теперь администрация обязана ему предоставить новое муниципальное жилье.

Переселение из аварийного жилья

Особняком стоит дом №25. В июне 2025 года на объекте был введен режим повышенной готовности из-за повреждения несущих конструктивных элементов здания. Дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2026 годы.

— Мэрия направила заявку на получение средств ППК «Фонд развития территорий» и областного бюджета. Проект проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти Новосибирской области. После удовлетворения указанной заявки и предоставления финансирования на расселение из средств федерального и областного бюджетов, мэрия города Новосибирска планирует предложить собственникам квартир на Малыгина, 25 денежную компенсация в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, — сообщили в мэрии в ответ на запрос редакции.

По словам Михаила Михайлова, пока ни одному из переселенцев не предлагали деньги вместо жилья.

— Возможно, в данном случае предложат деньги. Есть приказ Минстроя по которой муниципалитет обязан выкупать жилье — для Новосибирска это около 143 тысяч за квадратный метр. Не исключаю, что некоторые жители решать покупать жилье самостоятельно, — добавил он.

Михайлов подчеркнул, что после расселения этих домов история закончится.

Место для приюта

— Думаю, что все дома, за исключением №25\1 снесут, так как они разваливаются. Возможно, в оставшемся мэрия разместить администрацию полигона ТКО «Левобережный», которая сейчас ютится в вагончиках. Для работы им нужно будет просто зайти за забор. Я также предлагал использовать эту территорию для создания еще одного приюта для животных. Там ровная площадка, рядом нет жилья, подведены вода и электричество, — добавил собеседник редакции.

Напомним, расселение семи домов на улице Малыгина мэрия обязана провести в рамках исполнения решения Центрального районного суда города Новосибирска. Изначально их расселение было запланировано на 2034 год, но прокуратура сдвинула эти сроки — до конца 2026 года.

В апреле на сайте муниципалитета появилась информация о том, что город выкупает  аварийные дома на Малыгина и землю под ними. В общей сложности, речь идет о 7000 кв метров земли, расположенной рядом с Левобережной свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. В группе «Хилокский жилмассив: welcome to (добро пожаловать в) ГЕТТО!» ВКонтакте сообщалось, что расселяют пока только муниципальные квартиры.

Жители домов на улице Малыгина давно борются за переселение. Их соседство с огромным мусорным полигоном «Левобережный» и разросшимся Клещихинским кладбищем создает невыносимые условия для жизни. В ценах 2024 года ориентировочная стоимость расселения аварийных домов по улице Малыгина составляла 570 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2025 года на Малыгина открылся приют для безнадзорных животных. 

Фото предоставлено автором Михаилом Михайловым.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на строительство ресторана на улице Лазурной в микрорайоне МЖК Восточный. Это уже третье продление. Заведение планируют построить прямо на месте АЗС, где четыре года назад прогремел мощный взрыв.

Согласно разрешению, застройщик — компания «Рента-Центр» — получил право строить заведение до 6 ноября 2026 года. Ранее документ продлевали 21 ноября 2024 года (до 6 мая 2025-го) и 19 августа 2025 года (до 6 мая 2026-го).

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Автор: Юлия Данилова

На фоне общего снижения спроса на персонал, вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru. В первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее востребованными у работодателей стали следующие специалисты:

От урагана пострадали три района Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Минувшей ночью ураганный ветер обрушился на Купинский, Чистоозерный и Куйбышевский районы Новосибирской области, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

— В первые часы после прохождения урагана удалось запитать потребителей Чистоозерного и частично Куйбышевского районов, а к 04:00 (по местному времени) 27 апреля энергетикам удалось возобновить электроснабжение уже 85% потребителей на западе региона, ранее оставшихся без света из-за порывов шквалистого ветра, достигавших 25–27 м/с, — говорится в сообщении.

«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в апреле начался капитальный ремонт одной из школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1912 году. Это здание расположено на улице Якушева. Оно является объектом культурного наследия.

Охранный статус не защитил школу от пренебрежительного отношения и разрушений в течение последних десятилетий. Ремонт крячковской школы был долгожданным. Историки и архитекторы на протяжении последних (как минимум) шести лет пытались привлечь внимание к этому зданию. Были петиции, запросы. Эффекта они не давали — на реставрацию не могли найти денег. В 2025-м вроде бы поставили строительные леса и ободрали штукатурку на части здания, которая памятником не является, но потом работы приостановили.

Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

На официальном сайте Госзакупок Новосибирский МБУ «Центр организации дорожного движения» объявило аукцион на поставку материалов, необходимых для нанесения дорожной разметки.

Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов 891 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 мая включительно. 5 мая планируется подвести окончательные итоги. При этом доставить краску полном объеме победитель аукциона должен будет до конца 2026 года. К этому времени дорожники получат 63 тонны краски по цене 157 рублей за килограмм.

За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

За первый квартал 2026 года жители столицы Сибири выпили 39 тонн альтернативного молока с миндальным вкусом. Вторым по популярности стал кокос, 30 тонн такого напитка приобрели новосибирцы. На третьем месте с показателем 14 тонн оказался вкус фисташкового пломбира. Замыкают пятерку лидеров банан (8 тонн) и карамель (5 тонн). Об этом рассказали аналитики компании «Логика молока».

Если брать показатели в целом по стране, то за январь-март 2026 года россияне выпили 5 920 тонн альтернативного молока. Новосибирск показал результат в 106 тонн.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

