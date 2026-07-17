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Бизнес Власть Общество

Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Автор: Юлия Данилова

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Практически все аукционы на размещение НТО проходят впустую

Желающих почти нет

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ―  ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии не прокомментировали с чем связан такой низкий интерес бизнеса к размещению НТО на территории городских кладбищ.

― Решение об участии в аукционе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта юридическим лицом (иным заинтересованных лицом) принимается самостоятельно. Муниципалитет не вправе влиять на принятие данного решения, либо каким-то образом вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, ― говорится в ответе, полученном редакцией.

Не определена судьба еще 59 НТО

Изменять условия проведения аукционов, для того, чтобы привлечь участников, в мэрии пока не могут. Как пояснили в департаменте, пересмотр возможен после окончания проведения всех объявленных аукционов.

Напомним, ранее на 7 действующих кладбищах Новосибирска (Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское) планировалось разместить 63 объекта для торговли.

  • На Мочищенском шоссе мэрия планировала разместить 12 торговых павильонов, торгующих ритуальными принадлежностями и цветами. Их площадь варьируется от 12 до 250 кв. м.
  • На Новоуральской ― три торговых павильона от 12 до 165 кв. м.
  • На Хилокской пройдут торги на размещение 26 торговых павильонов площадью от 12 до 600 кв. м.
  • На Гусинобродском шоссе планируется размещение девяти павильонов площадью от 12 до 300 кв. м.
  • На Одоевского — семь павильонов от 12 до 150 кв. м.
  • На Арбузова — пять павильонов от 90 до 120 кв. м.
  • В Мичуринском сельсовете — два павильона площадью 12 и 200 кв. м.

Бизнес уже отрабатывает аренду

Председатель попечительского совета по вопросам похоронного дела города Новосибирска Борис Якушин связывает отсутствие интереса бизнеса с тем, что сейчас самый разгар сезона и предпринимателям не до торгов.

— Такие аукционы нужно было проводить с октября, чтобы к апрелю весь бизнес распределился по площадкам. Сейчас предприниматели нашли альтернативные точки, заключили договоры, вложились в их создание и отрабатывают аренду. Кто-то торгует за заборами кладбищ, не желая терять «намоленные» места, но при этом, не неся административную и налоговую нагрузку, — рассуждает собеседник редакции.

Предприниматели, работающие в сегменте ритуальных услуг, также рассказали редакции Infopro54 почему не идут на торги.

  • В новых НТО торговля разрешена только внутри киосков — на улице товар выставлять будет запрещено.
  • Очень большие квадраты НТО. Максимальный размер, который может «освоить» действующий бизнес — 150-170 кв м. Большие площади смогут закрыть товаром единицы.
  • Странные требования к киоскам — до 5 метров в высоту.

— Зачем? Нужно будет делать второй этаж? — недоумевают собеседники редакции.

  • Очень высокие цены на киоски — 41 тысяча рублей за квадратный метр.

— Нюансов очень много и пока департамент по инвестициям и потребительскому рынку нас не слышит, когда мы говорим о необходимости корректировки требований, —констатируют представители бизнеса.

Собеседники пояснили, что сейчас вынуждены торговать не только за заборами кладбищ, но и арендовать участки на территории садовых обществ, которые расположены на пути к местам общественных захоронений.

Впрочем, по словам Бориса Якушина, мэрия и бизнес постепенно выстраивают диалог.

— Бюрократическая машина очень сложная, но спорные моменты решаются. Думаю, что следующие торги, которые будут объявляться осенью, будут более результативными, — прогнозирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2026 проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля было приостановлено. В качестве причины называлось отсутствие плана размещения нестационарных объектов, а также требование представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : торги ритуальные услуги кладбища Новосибирска

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