Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Желающих почти нет

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ― ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии не прокомментировали с чем связан такой низкий интерес бизнеса к размещению НТО на территории городских кладбищ.

― Решение об участии в аукционе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта юридическим лицом (иным заинтересованных лицом) принимается самостоятельно. Муниципалитет не вправе влиять на принятие данного решения, либо каким-то образом вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, ― говорится в ответе, полученном редакцией.

Не определена судьба еще 59 НТО

Изменять условия проведения аукционов, для того, чтобы привлечь участников, в мэрии пока не могут. Как пояснили в департаменте, пересмотр возможен после окончания проведения всех объявленных аукционов.

Напомним, ранее на 7 действующих кладбищах Новосибирска (Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское) планировалось разместить 63 объекта для торговли.

На Мочищенском шоссе мэрия планировала разместить 12 торговых павильонов, торгующих ритуальными принадлежностями и цветами. Их площадь варьируется от 12 до 250 кв. м.

На Новоуральской ― три торговых павильона от 12 до 165 кв. м.

На Хилокской пройдут торги на размещение 26 торговых павильонов площадью от 12 до 600 кв. м.

На Гусинобродском шоссе планируется размещение девяти павильонов площадью от 12 до 300 кв. м.

На Одоевского — семь павильонов от 12 до 150 кв. м.

На Арбузова — пять павильонов от 90 до 120 кв. м.

В Мичуринском сельсовете — два павильона площадью 12 и 200 кв. м.

Бизнес уже отрабатывает аренду

Председатель попечительского совета по вопросам похоронного дела города Новосибирска Борис Якушин связывает отсутствие интереса бизнеса с тем, что сейчас самый разгар сезона и предпринимателям не до торгов.

— Такие аукционы нужно было проводить с октября, чтобы к апрелю весь бизнес распределился по площадкам. Сейчас предприниматели нашли альтернативные точки, заключили договоры, вложились в их создание и отрабатывают аренду. Кто-то торгует за заборами кладбищ, не желая терять «намоленные» места, но при этом, не неся административную и налоговую нагрузку, — рассуждает собеседник редакции.

Предприниматели, работающие в сегменте ритуальных услуг, также рассказали редакции Infopro54 почему не идут на торги.

В новых НТО торговля разрешена только внутри киосков — на улице товар выставлять будет запрещено.

Очень большие квадраты НТО. Максимальный размер, который может «освоить» действующий бизнес — 150-170 кв м. Большие площади смогут закрыть товаром единицы.

Странные требования к киоскам — до 5 метров в высоту.

— Зачем? Нужно будет делать второй этаж? — недоумевают собеседники редакции.

Очень высокие цены на киоски — 41 тысяча рублей за квадратный метр.

— Нюансов очень много и пока департамент по инвестициям и потребительскому рынку нас не слышит, когда мы говорим о необходимости корректировки требований, —констатируют представители бизнеса.

Собеседники пояснили, что сейчас вынуждены торговать не только за заборами кладбищ, но и арендовать участки на территории садовых обществ, которые расположены на пути к местам общественных захоронений.

Впрочем, по словам Бориса Якушина, мэрия и бизнес постепенно выстраивают диалог.

— Бюрократическая машина очень сложная, но спорные моменты решаются. Думаю, что следующие торги, которые будут объявляться осенью, будут более результативными, — прогнозирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2026 проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля было приостановлено. В качестве причины называлось отсутствие плана размещения нестационарных объектов, а также требование представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.