Директор Новосибирского крематория назвал причины роста цен

В Новосибирской области произошло повышение стоимости ритуальных услуг. Летом 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил новые тарифы на рытье могил. Согласно документу, стоимость услуги для ребенка составляет 2 429 рублей, для подростка — 4 251 рубль, для стандартной могилы — 8 097 рублей. Расценки на подзахоронения выросли до 2 793–10 708 рублей.

Помимо этого, выросли цены на кремацию и изготовление гробов. По данным Новосибирскстата, стоимость кремации увеличилась с 33,2 тысячи рублей в январе 2025 года до 47,6 тысячи в январе 2026 года. Изготовление гроба подорожало с 7,6 до 8,4 тысячи рублей.

По словам директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, значительный рост затрат связан с коммунальными платежами, особенно с эксплуатацией газового оборудования.

— В нашем случае значительные затраты также связаны с содержанием территории и инфраструктуры: входной группы, парковой зоны, а также с оплатой труда персонала. Иногда фактические расходы на проведение кремации превышают её стоимость, поэтому основной доход крематорий получает не от самой процедуры, а от сопутствующих услуг, — рассказал он «Горсайту».

Борис Якушин отметил, что услуги новосибирского крематория остаются одними из самых доступных в сравнении с аналогичными учреждениями соседних регионов. Он добавил, что организация стремится сохранить текущие цены как можно дольше.

Рост цен на похоронные услуги затронул всю Россию. В некоторых регионах тарифы уже пересмотрели, в других это только планируют.

—Повышение цен — это не частная проблема отдельных организаций, а следствие текущих условий, с которыми в той или иной степени сталкиваются все участники рынка, — добавил Борис Якушин.

