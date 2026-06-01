Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В среднем цены на услуги муниципального предприятия вырастут на 10-12%

Мэрия Новосибирска утвердила новые тарифы муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы вступят в силу в конце июля.

  • Обустройство земельного участка, предоставляемого под семейное захоронение в склеп размером 3,0 x 3,0 м — 49704,0 (ранее за эту услугу нужно было заплатить 47 792 рублей)
  • Проведение церемонии прощания 1 час — 3037,0 (2920 рублей)
  • Изъятие урны с прахом из места захоронения 3100,0 (2981 руб)
  • Захоронение урны с прахом после кремации (рытье могилы (0,75 м x 0,4 м x 0,7 м) вручную, опускание урны в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационной таблички) — 2274,0 (1810)
  • Захоронение урны с прахом после кремации (рытье могилы (0,75 м x 0,4 м x 0,7 м) вручную, опускание урны в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационной таблички) (подхоронение) — 2615,0 (2079)
  • Детская могила размером — 2743,0 (2 429)
  • Подростковая могила размером — 4800,0 (4 251)
  • Стандартная могила размером 2,0 x 1,0 x 1,5 м — 9144,0 (8097)
  • Могила размером 2,3 x 1,0 x 1,5 м —10515,0 (9 311)

Рытье могил вручную (подхоронение)

  • Детская могила — 3155,0 (2793)
  • Подростковая могила — 5521,0 (4888)
  • Стандартная могила — 10515,0 (9 311)
  • Могила размером 2,3 x 1,0 x 1,5 м — 12093,0 (10 708,00)

Больше всего за год выросла официальная цена на устройство семейного захоронения — почти на 2000. Среднее удорожание услуг составило 10-12%.

Судя по прайсу компании, на данный момент самая дорогая услуга в перечне муниципального предприятия — обустройство земельного участка, предоставляемого под семейное захоронение размером 8 х 3 м — 122 168 рублей.

Мусульманская могила обойдется в 10536 рублей.

Традиционное цыганское захоронение — 27453 рублей.

Захоронение урны с прахом в колумбарной нише стоит от 7837 до 17980 в зависимости от уровня размещения.

Впрочем, судя по комментариям новосибирцев в соцсетях, реально стоимость услуг по захоронению усопших в Новосибирске обходится намного дороже.

— Если не устраивает предложенное место захоронения, если возникают какие-то нюансы, то приходится доплачивать. Например, услуги копщиков на кладбище летом доходят до 30 тысяч рублей, — отмечают комментаторы.

Напомним, эксперты рынка отмечают, что около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов и платят за похороны до 500 тысяч рублей. Злоумышленники обманывают людей, уверяя, что за участок требуется отдать десятки и сотни тысяч рублей.

В прошлом году летом повышение цен на услуги муниципального предприятия в среднем составило 10%.

Ранее редакция сообщала о том, почему в Новосибирске подорожала кремация

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска (архив).

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Здание бывшего Decathlon выставили на продажу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На онлайн-площадке по реализации недвижимости появилось объявление о продаже нежилого помещения на улице Фабричной, 59 в Новосибирске. Собственник оценивает объект в 490 миллионов рублей. В объявлении указано, что речь идёт о помещении свободного назначения площадью 4228 кв. метров, однако общая площадь здания достигает 8630 кв. метров.

Стоит отметить, что ранее в этом объекте размещался Decathlon. Корпус ввели в эксплуатацию в мае 2021 года. К нему относится земельный участок размером в один гектар, где оборудована парковка для 121 автомобиля. По данным сервиса 2ГИС, в здании до сих пор находится магазин спортивных товаров.

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

6 июня Россия отмечает День русского языка — праздник, приуроченный ко дню рождения А. С. Пушкина. В этот день принято говорить о «великом и могучем», цитировать Тургенева, вспоминать школьные уроки литературы и с особым уважением произносить имя человека, которого называют создателем современного русского литературного языка. Доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ Юрий Крылов размышляет, согласился бы с таким форматом сам Александр Сергеевич:

— Если отвлечься от юбилейной торжественности и посмотреть на язык как на живой организм, возникает любопытный вопрос: а кто сегодня влияет на русский язык так же сильно, как когда-то влиял Пушкин? Кто решает, какие слова останутся в речи, а какие исчезнут? И почему новые языковые явления сегодня рождаются не только в литературных произведениях, но и в подростковых чатах, комментариях и видеороликах?

«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

В Новосибирской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации. В первый день, 1 июня, выпускники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Infopro54 поговорил с несколькими участниками экзаменационной кампании и узнал, были ли удаления с экзаменов за шпаргалки и списывание.

Литературу в этом году сдавали 729 человек. Традиционно этот экзамен считается достаточно сложным. В этом году, судя по репликам выпускников, ЕГЭ по литературе особо пугающим не был, хотя сложность вариантов различалась.

Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Премьера фильма «Ветер», получившего звание лучшей российской игровой картины 2025 года, по версии кинопремии «НИКА», состоится в Центре культуры и отдыха «Победа». Режиссер Сергей Члиянц представит свою работу и побеседует со зрителями.

«Ветер» — это режиссерский дебют Сергея Члиянца в полнометражном игровом кино. Ранее он был известен как продюсер знаковых отечественных фильмов, включая «Бумер», «Настройщик», «Мама, не горюй», «Даун Хаус», «Живой» и другие.

В России изменились правила парковки для электромобилей

Автор: Артем Рязанов

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые правила парковки для электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Эти нормы разработаны МЧС, напоминает газета «Известия». Владельцам таких транспортных средств рекомендуется более тщательно выбирать место для стоянки.

Согласно новым правилам, электромобили и гибридные автомобили нельзя оставлять на парковках без систем пожарной безопасности. Это касается даже тех случаев, когда транспортное средство не подключено к зарядке. Теперь электрокары должны быть размещены группами не более 10 штук, а такие группы необходимо отделять от машин с традиционными двигателями специальными огнестойкими преградами и системами автоматического пожаротушения.

Новосибирская область готова к проведению летнего отдыха для детей

Власти региона обсудили организацию летнего отдыха для детей. Губернатор Андрей Травников ознакомился с планами на предстоящую летнюю оздоровительную кампанию, которая стартует 1 июня. Глава области выразил надежду на то, что кампания пройдет успешно, без происшествий, и оставит у юных жителей региона яркие и позитивные впечатления.

Министр труда и социального развития Елена Бахарева представила отчет о подготовке. В этом году планируется открытие 1015 учреждений, включая 67 загородных лагерей и 948 лагерей с дневным пребыванием. Первые 18 загородных лагерей уже начали принимать около 4 тысяч детей, в то время как пришкольные лагеря функционируют с 25 мая.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

