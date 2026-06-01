Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Мэрия Новосибирска утвердила новые тарифы муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы вступят в силу в конце июля.

Обустройство земельного участка, предоставляемого под семейное захоронение в склеп размером 3,0 x 3,0 м — 49704,0 (ранее за эту услугу нужно было заплатить 47 792 рублей)

Проведение церемонии прощания 1 час — 3037,0 (2920 рублей)

Изъятие урны с прахом из места захоронения 3100,0 (2981 руб)

Захоронение урны с прахом после кремации (рытье могилы (0,75 м x 0,4 м x 0,7 м) вручную, опускание урны в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационной таблички) — 2274,0 (1810)

Захоронение урны с прахом после кремации (рытье могилы (0,75 м x 0,4 м x 0,7 м) вручную, опускание урны в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационной таблички) (подхоронение) — 2615,0 (2079)

Детская могила размером — 2743,0 (2 429)

Подростковая могила размером — 4800,0 (4 251)

Стандартная могила размером 2,0 x 1,0 x 1,5 м — 9144,0 (8097)

Могила размером 2,3 x 1,0 x 1,5 м —10515,0 (9 311)

Рытье могил вручную (подхоронение)

Детская могила — 3155,0 (2793)

Подростковая могила — 5521,0 (4888)

Стандартная могила — 10515,0 (9 311)

Могила размером 2,3 x 1,0 x 1,5 м — 12093,0 (10 708,00)

Больше всего за год выросла официальная цена на устройство семейного захоронения — почти на 2000. Среднее удорожание услуг составило 10-12%.

Судя по прайсу компании, на данный момент самая дорогая услуга в перечне муниципального предприятия — обустройство земельного участка, предоставляемого под семейное захоронение размером 8 х 3 м — 122 168 рублей.

Мусульманская могила обойдется в 10536 рублей.

Традиционное цыганское захоронение — 27453 рублей.

Захоронение урны с прахом в колумбарной нише стоит от 7837 до 17980 в зависимости от уровня размещения.

Впрочем, судя по комментариям новосибирцев в соцсетях, реально стоимость услуг по захоронению усопших в Новосибирске обходится намного дороже.

— Если не устраивает предложенное место захоронения, если возникают какие-то нюансы, то приходится доплачивать. Например, услуги копщиков на кладбище летом доходят до 30 тысяч рублей, — отмечают комментаторы.

Напомним, эксперты рынка отмечают, что около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов и платят за похороны до 500 тысяч рублей. Злоумышленники обманывают людей, уверяя, что за участок требуется отдать десятки и сотни тысяч рублей.

В прошлом году летом повышение цен на услуги муниципального предприятия в среднем составило 10%.

Ранее редакция сообщала о том, почему в Новосибирске подорожала кремация.