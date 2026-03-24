Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Основоположник фундаментальной технологии производства электронно-оптических преобразователей (ЭОП), ученый Владимир Аксенов стал героем мультфильма. Его сняли по заказу завода «Экран ФЭП». Инициатором создания предприятия 30 лет назад был Аксенов.

Работа по созданию мультфильма длилась около 2 месяцев, частично он был отрисован с помощью искусственного интеллекта.

— По сюжету, Владимир Аксенов приезжает на «Экран ФЭП» и гуляет по производству, наблюдая за работой коллег. Создатели мультфильма с грустью отмечают, что попытались воплотить на экране то, что в реальности, к сожалению, случиться не может — гениальный инженер умер в 2008 году, — рассказывает учредитель «Экран ФЭП» Александр Демин.

«Экран ФЭП» создан в 1996 году группой инженеров. Выпускает ЭОП для нужд Министерства обороны РФ и приборы ночного видения, а также занимается научными разработками совместно с Российской академией наук. Экспортер техники двойного назначения.

