Новосибирский мультсериал собрал более 22 млн просмотров на российских платформах

Образовательный анимационный проект «Буквогород» (0+) созданный новосибирским автором, вошёл в число самых просматриваемых по итогам первого сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка». Он знакомит детей с русским алфавитом в игровом формате. Особенность проекта — адаптация для глухих детей с переводом на русский жестовый язык.

Автор сериала — жительница Новосибирска, член Союза детских и юношеских писателей, амбассадор Федерации креативных индустрий и основатель студии 3D-графики Ирина Сынах. Ожившие буквы живут в мегаполисе, каждая 40–50-секундная серия посвящена одной букве и построена на коротком четверостишии. Персонажи не говорят, а общаются мимикой и жестами.

Команда стремилась сделать буквы максимально живыми и окружить их знакомыми ребёнку предметами из реальной жизни. Автор расселила буквы по разным локациям: кто-то живёт в центре города, а кто-то — у моря. Помимо основной части сериала, команда создаёт песенки-клипы, зарядки, игры на внимание.

На сегодняшний день выпущено 27 серий проекта, 17 из них переведены на жестовый язык. Полный объём сериала выйдет к сентябрю 2026 года. «Буквогород» транслируется на телеканалах в ХМАО, Благовещенске, Тольятти, Самаре и Калмыкии. На всех интернет-площадках мультсериал набрал более 22 млн просмотров.

Конкурс «Родная игрушка» организован обществом «Знание» и Движением Первых по поручению президента России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». По итогам первого сезона поддержку получили девять проектов-победителей. Совокупный тираж игр и игрушек превысил 167 тыс. экземпляров. В 2025–2026 годах в производство запущено семь игрушек-победителей, объём реализации составил 46,5 тыс. штук.

— Первый сезон конкурса «Родная игрушка» показал: в России живёт огромное количество людей, которым не всё равно, во что играют наши дети. Конкурс смог стать площадкой для плодотворного сотрудничества между авторами и производителями с многолетним опытом. Благодаря этому каждая четвёртая игрушка из произведённого тиража уже оказалась в руках детей, — рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

