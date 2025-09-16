Новосибирский препарат от рака готов к следующей стадии клинических испытаний

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН получил окончательный отчет в бумажном варианте о завершении первой фазы исследования препарата для лечения онкозаболеваний. До конца недели ученые планируют его передать на утверждение в Минздрав РФ. Об этом сообщил д.б.н., заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер на пресс-конференции, посвященной форуму OpenBio-2025.

— Сейчас готовятся проекты протоколов для проведения двух последующих исследований. Это протокол второй фазы для исследования на пациентах с раком молочной железы, а также первая фаза для лечения опухоли головного мозга, главным образом глиобластом, — добавил Рихтер.

Он отметил, что первая фаза клинических испытаний препарата шла очень долго.

— Мы работали с живым вирусом и требовалось пройти много этапов для подтверждения безопасности препарата. Думаю, что вторую и третью фазу мы пройдем быстрее. Точно время затрудняюсь определить, но надеюсь, что каждое испытание займет от двух лет, — пояснил Владимир Рихтер.

Напомним, препарат для терапии рака молочной железы на основе первого в России генно-модифицированного онколитического вируса осповакционы. был разработан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с ГНЦ «Вектор» и компанией «Онкостар» (резидент «Сколково»). Компания планирует расширить спектр действия препарата. Ученые предполагают, что он будет эффективен и при других видах рака.

Ранее сообщалось, что производство препарата будет размещено в новосибирской компании «Вектор-Биальгам».

В рамках XII Российского форума биотехнологий OpenBio, который пройдет с 23 по 26 сентября в наукограде Кольцово, впервые состоится симпозиум «Инженерия живого: технологии будущего медицины и биопроизводства».

Этот симпозиум станет площадкой для обсуждения перспективных методов борьбы с болезнями и улучшения качества жизни, основанных на передовых научных достижениях. Ключевая цель мероприятия – представить последние исследования в таких областях, как синтетическая биология, генетика (включая онкологию и наследственные заболевания), а также инновационные лекарственные препараты и терапевтические подходы. Ведущие ученые страны соберутся для междисциплинарной дискуссии, посвященной как фундаментальным исследованиям, так и вопросам внедрения научных открытий в промышленное производство.

Ранее редакция сообщала о том, что НГУ получили патент на базу данных пациентов с немелкоклеточным раком. С помощью этой базы врач-онколог сможет подобрать персонализированную стратегию противоопухолевой терапии пациентам.