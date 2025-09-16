Рекламодателям

Новосибирский препарат от рака готов к следующей стадии клинических испытаний

  • 16/09/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский препарат от рака готов к следующей стадии клинических испытаний
Ученые предполагают, что он будет эффективен при лечении разных видов онкологии

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН получил окончательный отчет в бумажном варианте о завершении первой фазы исследования препарата для лечения онкозаболеваний. До конца недели ученые планируют его передать на утверждение в Минздрав РФ. Об этом сообщил д.б.н., заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер на пресс-конференции, посвященной форуму OpenBio-2025.

— Сейчас готовятся проекты протоколов для проведения двух последующих исследований. Это протокол второй фазы для исследования на пациентах с раком молочной железы, а также первая фаза для лечения опухоли головного мозга, главным образом глиобластом, — добавил Рихтер.

Он отметил, что первая фаза клинических испытаний препарата шла очень долго.

— Мы работали с живым вирусом и требовалось пройти много этапов для подтверждения безопасности препарата. Думаю, что вторую и третью фазу мы пройдем быстрее. Точно время затрудняюсь определить, но надеюсь, что каждое испытание займет от двух лет, — пояснил Владимир Рихтер.

Напомним, препарат для терапии рака молочной железы на основе первого в России генно-модифицированного онколитического вируса осповакционы.  был разработан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с ГНЦ «Вектор» и компанией «Онкостар» (резидент «Сколково»). Компания планирует расширить спектр действия препарата. Ученые предполагают, что он будет эффективен и при других видах рака.

Ранее сообщалось, что производство препарата будет размещено в новосибирской компании «Вектор-Биальгам».

В рамках XII Российского форума биотехнологий OpenBio, который пройдет с 23 по 26 сентября в наукограде Кольцово, впервые состоится симпозиум «Инженерия живого: технологии будущего медицины и биопроизводства».

Этот симпозиум станет площадкой для обсуждения перспективных методов борьбы с болезнями и улучшения качества жизни, основанных на передовых научных достижениях. Ключевая цель мероприятия – представить последние исследования в таких областях, как синтетическая биология, генетика (включая онкологию и наследственные заболевания), а также инновационные лекарственные препараты и терапевтические подходы. Ведущие ученые страны соберутся для междисциплинарной дискуссии, посвященной как фундаментальным исследованиям, так и вопросам внедрения научных открытий в промышленное производство.

Ранее редакция сообщала о том, что НГУ получили патент на базу данных пациентов с немелкоклеточным раком. С помощью этой базы врач-онколог сможет подобрать персонализированную стратегию противоопухолевой терапии пациентам. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 400

Рубрики : Общество Медицина Наука

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : онкология клинические испытания


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В аэропорту Толмачево задержан мигрант с десятками тысяч долларов
16/09/25 18:00
Право&Порядок
Россия переходит на двухэтапную индексацию пенсий
16/09/25 17:30
Общество
Новосибирский препарат от рака готов к следующей стадии клинических испытаний
16/09/25 17:00
Медицина Наука Общество
Обновление центра Новосибирска опробуют на кукольном театре
16/09/25 16:30
Власть Город Культура
Спрос на водителей в Новосибирской области упал на 50%
16/09/25 16:00
Общество
Тонкости трендов для женщин 30+ раскрыла стилист из Новосибирска
16/09/25 15:30
Общество
Суд конфисковал миллионы у экс-чиновницы Новосибирска в пользу государства
16/09/25 15:00
Право&Порядок
«Вбрасывается гадостная информация»: в Новосибирске увеличилось число отказов от прививок
16/09/25 14:30
Медицина Общество
В Новосибирске назвали даты первых школьных каникул
16/09/25 14:00
Общество
Сибиряки стали вдвое чаще оформлять СберКарты с доставкой
16/09/25 13:40
Бизнес
Инвестиционная компания А1 хочет выкупить «Новосибирский завод сэндвич-панелей»
16/09/25 13:33
Бизнес
Эксперты рассказали, какие китайские машины приезжают на СТО в России
16/09/25 13:00
Образовательная программа для талантливых студентов стартовала в шестой раз
16/09/25 12:15
Бизнес Общество
Новосибирский нефтетрейдер подготовил план реструктуризации задолженности
16/09/25 12:00
Бизнес Финансы
3,5 тыс ипотечных кредитов выдали ИТ-специалистам в НСО благодаря господдержке
16/09/25 11:42
Власть
Мэрия Новосибирска ждет заключение «Минскметропроекта» по городскому метро
16/09/25 11:35
Бизнес Транспорт
Федеральная компания открывает в Новосибирске дарккитчены
16/09/25 11:00
Бизнес Общество
Русфонд собирает средства на дорогостоящее лечение девочки с диагнозом ДЦП
16/09/25 10:43
Общество
В Новосибирске жители «Весеннего» просят установить пост мониторинга воздуха
16/09/25 10:00
Общество Экология
В Новосибирске обнаружили переизбыток складов
16/09/25 9:00
Бизнес Недвижимость
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять