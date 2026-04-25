В новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа

Автор: Мария Гарифуллина

Вирусологи запатентовали свое изобретение

Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа. В основе работы лежит применение современной платформы, позволяющей быстро адаптировать препарат под появляющиеся штаммы. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Объясняя важность новой разработки, исследователи напоминают, что создание вакцин против сезонного гриппа осложняется высокой изменчивостью вирусов. Так, вирусы гриппа А и В обладают способностью в короткие сроки изменять свою генетическую и антигенную структуру.

— Антигенный дрейф происходит из-за накопления точечных мутаций в генах, кодирующих поверхностные белки вируса, такие как гемагглютинин и нейраминидаза. Эти изменения позволяют избегать иммунного ответа, выработанного после предыдущей вакцинации или перенесенной инфекции. Постоянный антигенный дрейф циркулирующих вирусов гриппа может сделать вакцины против них неэффективными уже на следующий год, что требует повторной разработки вакцины. Традиционные инактивированные или аттенуированные вакцины против гриппа требуют многоэтапного и длительного процесса производства, что делает их адаптацию к новым штаммам медленной и затратной, — говорят авторы новой разработки.

Новосибирские ученые создали рекомбинантную плазмидную ДНК-матрицу pVAX-C3-H3-PolyA, которая служит основой для синтеза мРНК-вакцины. Полученная вакцина мРНК-С3-Н3 кодирует гемагглютинин — поверхностный белок вируса гриппа штамма A/Darwin/9/2021 (H3N2). В конструкции использован модифицированный уридин, повышающий стабильность мРНК в клетках.

Лабораторным мышам дважды с интервалом в три недели вводили по 30 микрограммов препарата. Результаты показали, что у животных сформировался сильный гуморальный иммунный ответ: уровень специфических антител к гемагглютинину значительно превышал показатели контрольной группы. Кроме того, анализ подтвердил активацию T-клеточного иммунитета — количество клеток, вырабатывающих интерферон-гамма в ответ на стимуляцию фрагментами вирусного белка, также было существенно выше фоновых значений.

Новая плазмидная матрица расширяет арсенал актуальных мРНК-вакцин против гриппа. Разработчики отмечают, что препарат можно применять как самостоятельно, так и в комбинации с другими мРНК-вакцинами, адаптируя состав под текущие циркулирующие штаммы. Использованная платформа pVAX-C3-PolyA позволяет в кратчайшие сроки встроить последовательность любого другого белка и получить новую ДНК-матрицу для синтеза мРНК-вакцины.

Над созданием вакцины работала группа ученых. Патентообладателем стал ГНЦ ВБ «Вектор».

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики : Наука Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ГНЦ ВБ Вектор вакцина против гриппа

В топе профессий вузов у новосибирских выпускников инженерное дело и медицина

Автор: Юлия Данилова

Приближается время сдачи ОГЭ и ЕГЭ, а потом для школьников начнется стрессовый период поступления в колледжи и вузы. Эксперты SuperJob поговорили с родителями российский выпускников, чтобы выяснить какие профессии выбирают они и их дети.

Высшее образование сменило вектор

Читать полностью

В Васюганском заповеднике Новосибирской области установили первую метеостанцию

Автор: Юлия Данилова

В заповеднике «Васюганский», который расположен сразу в двух регионах Сибири — Томской и Новосибирской областях — появилась первая метеостанция. Измерительный комплекс предоставлен одним из ведущих институтов РАН, осуществляющим исследования в области климатических систем — ИМКЭС СО РАН. Об этом сообщила пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

— Оборудование будет не только измерять и накапливать данные традиционных метеопараметров, но и определять уровень болотных вод, а также температуру в приповерхностных слоях торфа, — пояснил заместитель директора по научной работе и государственному мониторингу заповедника «Васюганский» Михаил Здвижков.

Читать полностью

Володин анонсировал передачу прав регионам о запрете вейпов

Автор: Артем Рязанов

В мае Госдума рассмотрит законопроект, который позволит регионам запрещать продажу вейпов. Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. По его информации, большинство депутатов поддерживают эту идею.

— Сейчас на рассмотрении Госдумы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества, — сообщил господин Володин.

Читать полностью

Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Единый реестр классифицированных средств размещения Росаккредитации включены более полутора тысяч объектов, расположенных в Республике Алтай, которые могут принимать туристов. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова. Для сравнения, на 1 января 2025 их было 168.

— Объекты добавляются в реестр каждый день. Мы считаем, что это очень важно для гостей, чтобы они могли выбрать объект размещения уровень которого соответствовал бы заявленному в информационных материалах. Уверены, что за май это количество возрастет, — добавила она.

Читать полностью

В Новосибирске проходит День независимых книжных магазинов

25 и 26 апреля российская книготорговля отмечает Международный день независимых книжных. Таких магазинов, не входящих в крупные сети, в стране насчитывается около 200. Infopro54 поговорил с директором новосибирского книжного магазина «Карта мира» Анной Яковлевой о том, как этот бизнес себя чувствует сейчас, в каких городах открывается и зачем ему профессиональный праздник.

— Что такое независимый книжный и откуда вообще взялся этот термин?

Читать полностью

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В топе профессий вузов у новосибирских выпускников инженерное дело и медицина

Наука Общество

В новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа

Наука Общество Туризм

В Васюганском заповеднике Новосибирской области установили первую метеостанцию

Общество

Володин анонсировал передачу прав регионам о запрете вейпов

Бизнес Общество Туризм

Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Бизнес Общество

В Новосибирске проходит День независимых книжных магазинов

Культура Общество

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Бизнес

Отгрузки сибирского зерна на экспорт идут на рекорд

Бизнес Власть

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Туризм

До Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России

Власть Промышленность

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Общество

40 лет со дня катастрофы: в Новосибирской области проживает более 1,5 тысячи чернобыльцев

Бизнес Право&Порядок

Экосбор новосибирским компаниям предъявляют на границе

Общество

Дорожники закрыли трассу к Чулыму в Новосибирской области

Общество

Летняя жара на выходных ожидается в Новосибирской области

Культура Общество

«Театральный поезд» остановится в Новосибирске на два дня

Общество

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора

Бизнес Общество

Одной работы мало: все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

