В новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа

Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа. В основе работы лежит применение современной платформы, позволяющей быстро адаптировать препарат под появляющиеся штаммы. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Объясняя важность новой разработки, исследователи напоминают, что создание вакцин против сезонного гриппа осложняется высокой изменчивостью вирусов. Так, вирусы гриппа А и В обладают способностью в короткие сроки изменять свою генетическую и антигенную структуру.

— Антигенный дрейф происходит из-за накопления точечных мутаций в генах, кодирующих поверхностные белки вируса, такие как гемагглютинин и нейраминидаза. Эти изменения позволяют избегать иммунного ответа, выработанного после предыдущей вакцинации или перенесенной инфекции. Постоянный антигенный дрейф циркулирующих вирусов гриппа может сделать вакцины против них неэффективными уже на следующий год, что требует повторной разработки вакцины. Традиционные инактивированные или аттенуированные вакцины против гриппа требуют многоэтапного и длительного процесса производства, что делает их адаптацию к новым штаммам медленной и затратной, — говорят авторы новой разработки.

Новосибирские ученые создали рекомбинантную плазмидную ДНК-матрицу pVAX-C3-H3-PolyA, которая служит основой для синтеза мРНК-вакцины. Полученная вакцина мРНК-С3-Н3 кодирует гемагглютинин — поверхностный белок вируса гриппа штамма A/Darwin/9/2021 (H3N2). В конструкции использован модифицированный уридин, повышающий стабильность мРНК в клетках.

Лабораторным мышам дважды с интервалом в три недели вводили по 30 микрограммов препарата. Результаты показали, что у животных сформировался сильный гуморальный иммунный ответ: уровень специфических антител к гемагглютинину значительно превышал показатели контрольной группы. Кроме того, анализ подтвердил активацию T-клеточного иммунитета — количество клеток, вырабатывающих интерферон-гамма в ответ на стимуляцию фрагментами вирусного белка, также было существенно выше фоновых значений.

Новая плазмидная матрица расширяет арсенал актуальных мРНК-вакцин против гриппа. Разработчики отмечают, что препарат можно применять как самостоятельно, так и в комбинации с другими мРНК-вакцинами, адаптируя состав под текущие циркулирующие штаммы. Использованная платформа pVAX-C3-PolyA позволяет в кратчайшие сроки встроить последовательность любого другого белка и получить новую ДНК-матрицу для синтеза мРНК-вакцины.

Над созданием вакцины работала группа ученых. Патентообладателем стал ГНЦ ВБ «Вектор».

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка.