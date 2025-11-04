Новосибирские ученые разрабатывают метод борьбы с раком мозга с помощью вируса

Российские ученые разработали новый подход к лечению глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Данную работу ведет команда исследователей из нескольких научных центров, в том числе новосибирских институтов – института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и институт цитологии и генетики СО РАН.

Созданием онколитических препаратов на основе вируса осповакцины новосибирские ученые занимаются с 2013 года. Одним из первых результатов стал препарат для терапии рака молочной железы. В 2023 году ученые сообщили о планах по созданию препарата для лечения глиобластомы. Руководитель лаборатории биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер говорил об этом на ПМЭФ-2023.

В октябре 2025 год в научном журнале швейцарского издательстве MDPI вышла статья о новых результатах исследования противоопухолевой активности онколитического вируса VV-GMCSF-Lact на лабораторных животных. Вирус показал высокую эффективность против клеток глиомы. Ученые делают вывод, что указанный вирус является перспективным противоопухолевым средством.

