Новосибирские ученые разрабатывают метод борьбы с раком мозга с помощью вируса

  • 04/11/2025, 14:40
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирские ученые разрабатывают метод борьбы с раком мозга с помощью вируса
О сроках появления нового лекарстве пока говорят осторожно, идут исследования

Российские ученые разработали новый подход к лечению глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Данную работу ведет команда исследователей из нескольких научных центров, в том числе новосибирских институтов – института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и институт цитологии и генетики СО РАН.

Созданием онколитических препаратов на основе вируса осповакцины новосибирские ученые занимаются с 2013 года. Одним из первых результатов стал препарат для терапии рака молочной железы. В 2023 году ученые сообщили о планах по созданию препарата для лечения глиобластомы. Руководитель лаборатории биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер говорил об этом на ПМЭФ-2023.

В октябре 2025 год в научном журнале швейцарского издательстве MDPI вышла статья о новых результатах исследования противоопухолевой активности онколитического вируса VV-GMCSF-Lact на лабораторных животных. Вирус показал высокую эффективность против клеток глиомы. Ученые делают вывод, что указанный вирус является перспективным противоопухолевым средством.

Ранее редакция сообщала, что для лечения онкологических заболеваний за рубежом новосибирцы чаще выбирают Турцию.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество Медицина Наука

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : онкология лечение рака


