Новосибирцы узнали расписание первых матчей сезона КХЛ 2026/2027

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2026/2027. Старт 19-го сезона запланирован на 5 сентября 2026 года — в этот день пройдут сразу 6 матчей. Чемпионат продлится до 20 марта 2027 года: в нём состоится 748 встреч, а общее число игровых дней составит 182. В турнире примут участие 22 клуба — по 11 в конференциях «Запад» и «Восток». Каждая команда сыграет по 68 матчей.

Новосибирский ХК «Сибирь» откроет сезон 5 сентября выездной игрой в Казани против «Ак Барса». Второй матч новосибирцы также проведут на выезде — 7 сентября в Астане против «Барыса». Затем команда вернётся в Новосибирск и на льду «Сибирь-Арены» сыграет три домашние встречи: 10 сентября с «Амуром» (Хабаровск), 13 сентября — с «Автомобилистом» (Екатеринбург), а 16 сентября встретится с «Нефтехимиком» (Нижнекамск).

Возглавляет «Сибирь» в сезоне 2026/2027 главный тренер Ярослав Люзенков. Его новый трёхлетний контракт с клубом был подписан в апреле 2026 года. В прошлом сезоне под его руководством команда смогла вернуться в турнирную гонку и добиться заметных результатов.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» определилась с тренерским штабом на новый сезон.