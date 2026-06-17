Первый эксперимент на СКИФе в Новосибирске планируется провести в августе

Сейчас идёт финальная стадия подготовки к запуску всего комплекса ЦКП СКИФ и основного накопителя. Об этом на встрече с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым сообщил и.о. директора ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

— Ставим для себя задачу в августе провести первый эксперимент с синхротронным излучением, — заявил Логачев.

Серышев отметил, что задача сложная, так как проект такого масштаба реализован в современной истории России впервые.

— Трудно прогнозировать, но все трудятся на пределе возможностей для достижения цели, — добавил полпред.

Напомним, в мае во время прямой линии губернатор Новосибирской области сообщал, что строительно-монтажные работы на синхротроне «СКИФ» в Кольцово полностью завершены. Он подчеркивал, что дата торжественного открытия зависит не только от строителей, но и от учёных. Ориентиром является международный форум технологического развития «Технопром», который состоится в Новосибирске в конце августа (с 26 по28 августа).

«СКИФ» — объект научной инфраструктуры класса «мегасайенс» с синхротроном четвёртого поколения. Комплекс включает 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование. Строительство началось в 2021 году. Изначально объект планировали сдать к 31 декабря 2024 года, затем срок перенесли.

Ранее редакция сообщала о том, что в открытие СКИФ в Новосибирске может принять участие президент России Владимир Путин.