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Власть Инновации

Первый эксперимент на СКИФе в Новосибирске планируется провести в августе

Автор: Юлия Данилова

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Все трудятся на пределе возможностей для запуска центра синхротронного излучения

Сейчас идёт финальная стадия подготовки к запуску всего комплекса ЦКП СКИФ и основного накопителя. Об этом на встрече с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым сообщил и.о. директора ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

— Ставим для себя задачу в августе провести первый эксперимент с синхротронным излучением, — заявил Логачев.

Серышев отметил, что задача сложная, так как проект такого масштаба реализован в современной истории России впервые.

— Трудно прогнозировать, но все трудятся на пределе возможностей для достижения цели, — добавил полпред.

Напомним, в мае во время прямой линии губернатор Новосибирской области сообщал, что строительно-монтажные работы на синхротроне «СКИФ» в Кольцово полностью завершены. Он подчеркивал, что дата торжественного открытия зависит не только от строителей, но и от учёных. Ориентиром является международный форум технологического развития «Технопром», который состоится в Новосибирске в конце августа (с 26 по28 августа).

«СКИФ» — объект научной инфраструктуры класса «мегасайенс» с синхротроном четвёртого поколения. Комплекс включает 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование. Строительство началось в 2021 году. Изначально объект планировали сдать к 31 декабря 2024 года, затем срок перенесли.

Ранее редакция сообщала о том, что в открытие СКИФ в Новосибирске может принять участие президент России Владимир Путин.

Фото пресс-службы полномочного представителя президента РФ в СФО.

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Рубрики : Власть Инновации

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Технопром СКИФ полпредство

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Мэрия Новосибирска продает коммерческий долгострой в зоне толмачевских складов

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выставила на торги объект незавершенного строительства, расположенный на улице Толмачевская. Эта зона с торговыми складами, оптовыми и розничными базами.

Судя по тендерной документации, готовность объекта составляет 53%. Земельный участок предназначен для строительства предприятия торговли с автономным источником теплоснабжения. Разрешение на строительство объекта было получено в 2008 году. Срок его действия истек в 2016 году.

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Новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби

Автор: Юлия Данилова

Сдерживающим фактором развития пассажирских и грузовых речных перевозок в Новосибирской области является отсутствие региональной политики и единого органа, координирующего ключевые вопросы развития речного комплекса внутренних водных путей и речного транспорта на территории региона. Об этом заявил на заседании комитета по транспорту Законодательного собрания руководитель Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергей Павлушкин.

Он перечислил необходимые шаги, которые в области необходимо сделать для развития водного транспорта:

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По аналогии с самокатами: новосибирские речники пожаловались на сапбордистов

Автор: Юлия Данилова

Сапсерфингисты мешают движению водного транспорта на реке Обь и создают угрозу безопасности пассажирским и грузовым перевозкам. Такую проблему речники обозначили перед министерством транспорта региона, прокуратурой и транспортным комитетом регионального парламента.

— Люди на сапах выходят в фарватер реки, мешают безопасному движению. Таких случаев много, — констатировал председатель комитета Валерий Ильенко.

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На месте частных домов на Писарева разрешили построить многоэтажки

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Семьи Шамшиных, Писарева, Татарской и Демьяна Бедного в центральной части города. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев.

Новый проект межевания кардинально меняет характер застройки этого квартала. Ранее эта территория была занята преимущественно деревянными частными домами, и здесь действовали иные градостроительные нормы, предполагавшие малоэтажное или смешанное использование.

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Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Региональный центр научно-технологического развития станкостроения создан на базе НГТУ НЭТИ. Это одна из первых площадок такого типа в России. Стратегической целью центра будет комплексное сопровождение в режиме «одного окна» предприятий станкоинструментальной отрасли региона.

По мнению и.о. министра промышленности Новосибирской области Дениса Рягузова, создание центра на территории региона обеспечит качественный скачок в развитии промышленности.

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Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска признали, что операторы кикшеринга в полной мере не соблюдают вступившие в силу в апреле требования, регулирующие деятельность рынка самокатов. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов, отвечая на вопрос председателя транспортного комитета регионального парламента Валерия Ильенко.

Депутат Елена Тырина отметила, что на конец мая в муниципалитет были поданы 5305 заявок заявок на оформление парковок, а оформлены всего 348 штук. Они официально внесены в схему, опубликованную на сайте города.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

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