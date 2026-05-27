Запуск синхротрона в Кольцово готовят к «Технопрому»

Строительно-монтажные работы на синхротроне «СКИФ» в Кольцово полностью завершены. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. И добавил, что объект производит впечатление серьёзного промышленного предприятия по насыщенности оборудованием.

— Практически всё оборудование российского производства, в том числе большая часть произведена в Новосибирской области. Помню дискуссии в 2019 году, что Россия без помощи иностранных партнёров не сможет реализовать подобный проект. По факту смогли, — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, свободные площади на объекте через два-три года будут заполнены дополнительными исследовательскими станциями, так как ЦКП «СКИФ» строился с возможностью дальнейшего развития.

Что касается даты торжественного открытия, Андрей Травников признал, что она зависит не только от строителей, но и от учёных. Ориентиром является международный форум технологического развития «Технопром», который традиционно состоится в Новосибирске в конце августа (с 26 по28 августа).

— Мы, конечно, мечтаем о Технопроме. Но хотелось бы не просто перерезать ленточку, а продемонстрировать результаты каких-то исследований. Плюс-минус месяц — этот срок можно ожидать, — отметил глава региона.

«СКИФ» — объект научной инфраструктуры класса «мегасайенс» с синхротроном четвёртого поколения. Комплекс включает 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование. Строительство началось в 2021 году. Изначально объект планировали сдать к 31 декабря 2024 года, затем срок перенесли.

