Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

Эксперты связывают проблему с массовым оформлением льготных кредитов в 2023–2024 годах. Многие покупатели строящегося жилья рассчитывали сдавать квартиры в аренду или быстро перепродавать их, но эти планы не оправдались.

— Неплательщиками становятся те, у кого несколько действующих ипотек. Это те, кто активно дополнительно набирал льготную ипотеку до существенных изменений госпрограмм. У этих неплательщиков две общие черты: оформляя кредит, практически все рассчитывали погашать его за счет сдачи жилья в аренду или через год-полтора продать квартиру дороже. Жизненные реалии оказались гораздо сложнее, — рассуждает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

В целом по России объем просрочки по ипотеке на первичном рынке за первый квартал 2026 года вырос на 8,2% и превысил 20,26 млрд рублей. При этом общий портфель таких кредитов сократился на 163,4 млрд рублей, до 4,5 трлн. Доля неплатежей в общей задолженности увеличилась с 0,4% до 0,45%.

По мнению аналитиков, реальный масштаб проблемы шире официальных цифр. После завершения строительства и сдачи дома ипотека переходит из первичного рынка во вторичный, и все неплатежи автоматически переносятся в другой сегмент статистики.

На фоне роста просрочки общая ипотечная активность в Новосибирской области за первый квартал 2026 года выросла на 56% по количеству кредитов, но заемщики все чаще выбирают вторичное жилье — его доля в продажах достигла 72%. Льготная ипотека при этом сдает позиции: в апреле объем выданных по госпрограммам кредитов сократился на 5%. На этом фоне выручка сибирских коллекторов за 2025 год выросла на 48%, а 20% коллекторских компаний Сибири зарегистрированы именно в Новосибирске.

