Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

Автор: Оксана Мочалова

Объем долга достиг 526 млн рублей за первый квартал 2026 года

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

Источник: коллекторское агентство «Долговой Консультант»

Эксперты связывают проблему с массовым оформлением льготных кредитов в 2023–2024 годах. Многие покупатели строящегося жилья рассчитывали сдавать квартиры в аренду или быстро перепродавать их, но эти планы не оправдались.

— Неплательщиками становятся те, у кого несколько действующих ипотек. Это те, кто активно дополнительно набирал льготную ипотеку до существенных изменений госпрограмм. У этих неплательщиков две общие черты: оформляя кредит, практически все рассчитывали погашать его за счет сдачи жилья в аренду или через год-полтора продать квартиру дороже. Жизненные реалии оказались гораздо сложнее, — рассуждает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

В целом по России объем просрочки по ипотеке на первичном рынке за первый квартал 2026 года вырос на 8,2% и превысил 20,26 млрд рублей. При этом общий портфель таких кредитов сократился на 163,4 млрд рублей, до 4,5 трлн. Доля неплатежей в общей задолженности увеличилась с 0,4% до 0,45%.

По мнению аналитиков, реальный масштаб проблемы шире официальных цифр. После завершения строительства и сдачи дома ипотека переходит из первичного рынка во вторичный, и все неплатежи автоматически переносятся в другой сегмент статистики.

На фоне роста просрочки общая ипотечная активность в Новосибирской области за первый квартал 2026 года выросла на 56% по количеству кредитов, но заемщики все чаще выбирают вторичное жилье — его доля в продажах достигла 72%. Льготная ипотека при этом сдает позиции: в апреле объем выданных по госпрограммам кредитов сократился на 5%. На этом фоне выручка сибирских коллекторов за 2025 год выросла на 48%, а 20% коллекторских компаний Сибири зарегистрированы именно в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала, что почти половина новосибирцев-ипотечников планируют закрыть кредит досрочно.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

 

«Невыносимая тишина»: почему привыкшие к работе люди мучаются в отпуске
«Ситуация хуже, чем в пандемию»: в магазинах Новосибирска сокращается ассортимент одежды и обуви

В Новосибирске продолжается волна закрытий небольших магазинов одежды и обуви. Потребители фиксируют исчезновение точек в разных ценовых сегментах, но чаще всего речь идет о масс-маркете.

Одна из читательниц Infopro54 сообщила, что за последние несколько месяцев недосчиталась двух магазинов детской одежды и обуви — на улице Каменской и на улице Сакко и Ванцетти. Другой читатель рассказал о закрытии сразу трех точек по продаже одежды в районном ТЦ. Кроме того, покупатели отмечают, что в действующих магазинах заметно сократился ассортимент.

Мировой скачок цен: эксперты рассказали, когда в новосибирских магазинах подорожает чай

На мировом рынке чая фиксируется рост цен, эксперты считают, что это неизбежно отразится на российских магазинах. Infopro54 выяснил, когда ждать подорожания в Новосибирске и насколько вырастут цены.

Российские телеграм-каналы и СМИ сообщили, что в мае текущего года цены на индийском чайном аукционе, который считается одним из ориентиров мирового рынка, за месяц выросли более чем на 21%, а по сравнению с прошлым годом — более чем на 13%. Стоимость подстегнул плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке — крупнейших экспортерах чая. Давление на рынок также оказывают рост стоимости логистики и удобрений, сокращение посевных площадей и увеличение мирового спроса.

Страховщики пересмотрели возрастные рамки каско

Автор: Оксана Мочалова

На фоне увеличения среднего возраста автомобилей в России одна из страховых компаний пересмотрела условия оформления полисов каско. Теперь в программу страхования включили подержанные машины старше 15 лет. Ранее страховщики, как правило, отказывали владельцам таких автомобилей или предлагали им заведомо невыгодные варианты.

Владельцы транспортных средств возрастом до 20 лет включительно могут получить полноценную страховую защиту. Условия для них сопоставимы с программами для новых машин. Единственное отличие — обязательная франшиза с первого случая, размер которой клиент выбирает самостоятельно при оформлении полиса.

Новосибирский импортер пострадал от роста интереса к здоровому образу жизни

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания-импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис», ценные бумаги которой обращаются на бирже, раскрыла информацию о результатах своей деятельности в 2025 году. Они оказались менее эффектными, чем годом ранее. Как отметили в компании, на результаты ее деятельности оказал влияние ряд внешних факторов.

— В период повышенных мировых цен на какао-порошок (ключевой актив компании), который пришёлся на 2024 год и начало 2025 и был вызван дефицитом сырья, компания формировала запасы по низкой стоимости. Благодаря этому в 2024 году эмитент смог кратно нарастить объём продаж и получить сверхприбыль (выручка +57%, чистая прибыль +510%), говорится в сообщении компании.  Однако, начиная со второго квартала и до конца 2025 года, цены на какао-порошок существенно снижались, при этом стоимость запасов в этот момент была зафиксирована на уровне, соответствующем периоду высокой стоимости, — говорится в отчетности компании.

Иностранные студенты заинтересовались квотами новосибирских вузов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские вузы намерены активно принимать студентов-иностранцев. В частности, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова рассказала, что речь идет об абитуриентах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из стран СНГ.

— Из экзотических стран это Индонезия, Бангладеш, страны Африки, которые появились у нас в прошлом году, и в этом году тоже проявляют активный интерес к нашему университету, — добавила ректор.

Подрядчик новосибирского военного училища проиграл суд на 100 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал иск военного прокурора Центрального военного округа к хабаровской компании ОО «Регион». Речь идет о контракте, заключенном в апреле 2024 года по ремонту казармы Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). На эти работы компания получила аванс в размере 88 млн рублей. Еще 15 млн рублей истец потребовал к возмещению в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Стоимость контракта составляла 147 млн рублей. Подрядчик должен был закончить работы до конца декабря 2025 года.

