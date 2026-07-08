Новосибирский ЦКП «СКИФ» получил акт готовности Ростехнадзора

Ростехнадзор выдал акт полной строительной готовности Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

— Этот документ является основанием для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и разрешения на ввод в эксплуатацию, — уточнили представители Ростехнадзора на координационном совещании в полпредстве.

ЦКП «СКИФ» полностью укомплектован оборудованием, общее количество которого, в соответствии с рабочей документацией, составляет 60 890 единиц.

Первый эксперимент на ЦКП планируется провести в августе.

Напомним, «СКИФ» — объект научной инфраструктуры класса «мегасайенс» с синхротроном четвёртого поколения. Комплекс включает 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование. Строительство началось в 2021 году. Изначально объект планировали сдать к 31 декабря 2024 года, затем срок перенесли.

Сейчас ориентиром открытия является международный форум технологического развития «Технопром», который состоится в Новосибирске в конце августа (с 26 по28 августа). В открытие ЦКП «СКИФ» в Новосибирске может принять участие президент России Владимир Путин.

Ранее директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев заявлял, что для максимального раскрытия потенциала СКИФа необходима большая работа по пропаганде исследований с помощью синхротронного излучения.