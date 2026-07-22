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Общество

Россельхознадзор закрыл ввоз узбекских овощей от пяти компаний

Автор: Артем Рязанов

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Ведомство выявило 132 случая заражения опасными вирусами и вредителями в поставках

Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз продукции пяти экспортеров из Узбекистана — под запрет попадают капуста, лук, зелень, виноград, свекла и томаты. 

В ведомстве пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления опасных организмов в узбекских поставках. Только с начала 2026 года в продукции из Узбекистана зафиксировано 132 обнаружения карантинных объектов, среди которых вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный (калифорнийский) цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.

— Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок подкарантинной продукции, — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что это не первое подобное ограничение в этом году. С 30 мая 2026 года Россельхознадзор уже ввел временные ограничения на ввоз товаров из Армении — от зелени и ягод до коньяка и минеральной воды. 

Ранее редакция сообщала о том, что Россия вводит ограничения на поставки.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Россельхознадзор запрет ввоз

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Автор: Артем Рязанов

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Районами-лидерами по числу вылетов в этом году стали Татарский, Куйбышевский и Карасукский.

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Автор: Артем Рязанов

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Новосибирские генетики вывели сорт фиолетовой пшеницы

Автор: Артем Рязанов

Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН создали новый гибридный материал, соединив фиолетовозерную твердую пшеницу и полбу (в том числе сорт Греммэ), чтобы передать зерну устойчивость к болезням и высокую пищевую ценность.

— Мы хотели не просто придать зерну фиолетовую окраску, но и передать ему гены устойчивости к заболеваниям, а также полезные свойства, которые присущи полбе, — сообщила научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Елена Гордеева.

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В Новосибирской области дорожают все виды мяса

Сезон шашлыков в самом разгаре, а значит спрос на такие виды мяса, как курица и свинина, остается стабильно высоким. Параллельно с ростом потребительского спроса поднялись и цены на эту продукцию. После длительного снижения начала дорожать свинина, а курятина демонстрирует рекордный рост за последние полгода.

По данным Новосибирскстата, в июне 2026 года средняя стоимость одного килограмма мяса птицы составляла 230,04 рубля. Хотя в мае курятину можно было приобрести в среднем за 226,93 рубля. Получается, что за первый летний месяц мясо птицы подорожало на три рубля. Если же сравнивать с ценами декабря 2025 года, то разница будет более значительной. В конце прошлого года цена держалась на уровне 223,34 рубля. Так что за полгода стоимость возросла уже почти на семь рублей.

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Четырехлетней Милане с эпилепсией требуются средства на дорогостоящее лечение

Милана Церакаева родилась в срок, но маловесной. Беременность проходила непросто: на третьем триместре будущая мама переболела ковидом. Первые три месяца жизни не вызывали опасений, однако затем родители заметили подергивания рук и ног. В четыре месяца у девочки случился короткий судорожный приступ — ребенок посинел и перестал дышать.

Начались долгие консультации с врачами, обследования и подбор противосудорожных препаратов. Врачи диагностировали эпилептическую энцефалопатию. Развитие пошло с отставанием: Милана не тянулась к игрушкам, редко улыбалась и долгое время умела только переворачиваться со спины на живот.

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На каждого выпускника Томского политеха приходится по 4 вакансии от работодателей

Это по четыре заявки на каждого выпускника-политехника, намеренного трудоустроиться. В топе направлений у работодателей — энергетика, машиностроение, автоматизация, нефтегаз и ядерные технологии. На старте выпускнику ТПУ готовы предложить от 75 до 300 тысяч рублей.

Свои вакансии для выпускников прислали компании Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Тюмени и многих других городов. Это предприятия атомной, нефтегазовой, машиностроительной, химической, аэрокосмической, энергетической и других отраслей.

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