Россельхознадзор закрыл ввоз узбекских овощей от пяти компаний

Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз продукции пяти экспортеров из Узбекистана — под запрет попадают капуста, лук, зелень, виноград, свекла и томаты.

В ведомстве пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления опасных организмов в узбекских поставках. Только с начала 2026 года в продукции из Узбекистана зафиксировано 132 обнаружения карантинных объектов, среди которых вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный (калифорнийский) цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.

— Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок подкарантинной продукции, — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что это не первое подобное ограничение в этом году. С 30 мая 2026 года Россельхознадзор уже ввел временные ограничения на ввоз товаров из Армении — от зелени и ягод до коньяка и минеральной воды.

Ранее редакция сообщала о том, что Россия вводит ограничения на поставки.