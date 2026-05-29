Армянские овощи и ягоды под запретом: Россия вводит ограничения на поставки

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия территории страны.

— Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, — отметили в ведомстве.

С начала 2026 года в Россию поступило 16 300 тонн армянской плодоовощной продукции, в которой выявлено 146 случаев заражения. Ещё 15 мая Россельхознадзор объявил о намерении провести инспекцию армянских предприятий, поставки продукции которых были приостановлены.

Ранее Россия уже ограничила ввоз цветов из Армении — мера действует до окончания проверки тепличных хозяйств. По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн цветов обнаружено 135 карантинных объектов, что составляет 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год.

В «Руспродсоюзе» заверили, что запрет на поставки овощей и фруктов из Армении не скажется на российском рынке: закупки можно оперативно переориентировать на Азербайджан, страны Центральной Азии, Китай и Турцию.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не боится повышения цен на сырьё из России. По его словам, Армения становится «перекрёстком мира» — страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов.

— Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим, — подчеркнул Пашинян.

Он также отметил, что окончательный вектор внешней политики — выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом — должны определять граждане, а не власти.