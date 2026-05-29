Армянские овощи и ягоды под запретом: Россия вводит ограничения на поставки

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия территории страны.

— Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, — отметили в ведомстве.

С начала 2026 года в Россию поступило 16 300 тонн армянской плодоовощной продукции, в которой выявлено 146 случаев заражения. Ещё 15 мая Россельхознадзор объявил о намерении провести инспекцию армянских предприятий, поставки продукции которых были приостановлены.

Ранее Россия уже ограничила ввоз цветов из Армении — мера действует до окончания проверки тепличных хозяйств. По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн цветов обнаружено 135 карантинных объектов, что составляет 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год.

В «Руспродсоюзе» заверили, что запрет на поставки овощей и фруктов из Армении не скажется на российском рынке: закупки можно оперативно переориентировать на Азербайджан, страны Центральной Азии, Китай и Турцию.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не боится повышения цен на сырьё из России. По его словам, Армения становится «перекрёстком мира» — страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов.

— Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим, — подчеркнул Пашинян.

Он также отметил, что окончательный вектор внешней политики — выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом — должны определять граждане, а не власти.

Новая космическая гонка: зачем мировые державы рвутся на Луну

Проект, рассчитанный до 2032 года, будет реализован в три этапа. Первый из них включает серию подготовительных миссий, в том числе три беспилотных запуска до конца 2026 года, после чего, как ранее заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, совместная экспедиция с Китаем также остаётся возможной, хотя пока не обсуждалась.

Первой в истории мягкой посадкой на Луну стала советская станция «Луна‑9», совершившая её 3 февраля 1966 года. Этот триумф ознаменовал начало эры исследования спутника и показал принципиальную возможность достижения его поверхности.

Кремль предупредил Ереван: льготная цена на газ сохранится только в ЕАЭС

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такой преференциальный режим невозможен для участников других интеграционных объединений, в частности, Евросоюза.

«Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — пояснил представитель Кремля.

Казахстан переписывает историю Евразии: Токаев провозгласил страну наследником Золотой Орды

Выступая на международном симпозиуме в Астане 19 мая 2026 года, он провозгласил Казахстан прямым наследником Золотой Орды и призвал к коренному пересмотру её роли в мировой истории. Эта инициатива, подкрепленная конкретными политическими и экономическими проектами, вызвала неоднозначную реакцию от российской общественности и экспертного сообщества, которое традиционно воспринимает этот период через призму «ордынского ига».

Выступая перед собравшимися исследователями, Токаев заявил, что история Великой степи, частью которой была Золотая Орда, долгое время трактовалась предвзято — как бесконечная череда битв и завоеваний, что, по его мнению, «заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого». Казахстанский лидер настаивает на «позитивном переосмыслении» наследия Улуса Джучи, призывая учёных сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных

Выступая на заседании специальной рабочей группы Совбеза, он перечислил ключевые преференции, которые Армения получает от сотрудничества с Россией, и выразил сомнение, что Ереван сможет найти аналогичные условия на Западе.

По словам Шойгу, доля России в общем товарообороте Армении достигает 36%. При этом наша страна занимает первое место как по экспорту в республику, так и по импорту из неё.

Цифровая небезопасность: киберугрозы 2026 года наступают со всех сторон

В первом квартале 2026 года количество вредоносных атак в России выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленники всё чаще нацелены на критически важную инфраструктуру, а крупные утечки персональных данных затрагивают миллионы россиян. Собрали ключевые угрозы, с которыми столкнулся бизнес и государство.

Самый тревожный тренд — рекордная доля атак на российскую критическую информационную инфраструктуру (КИИ). В первом квартале 2026 года количество атак на КИИ превысило 9 тысяч, а их доля достигла 77% от общего числа кибератак по стране — на 10 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Чаще всего злоумышленники атакуют телекоммуникации, финансовый сектор, промышленность и здравоохранение.

«Надо потихоньку снижать»: демограф раскритиковал предложение расширить границы молодости

Она предложила считать молодёжью людей до 39 лет, поскольку, по её мнению, современные люди стареют медленнее, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Ткачёва указала, что сдвиг возрастных границ позитивно скажется на продолжительности жизни. Однако у этой идеи нашёлся резкий оппонент.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что подобный подход может нанести серьёзный вред демографической ситуации в стране. По его словам, если постоянно расширять границы «молодости», вплоть до 70 лет, это лишь поощрит уже существующие негативные тенденции: откладывание браков и позднее деторождение.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

