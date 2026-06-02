«Джермук», зелень, ягоды, рыба: что происходит с армянскими товарами в Новосибирске на фоне запретов

С конца мая 2026 года Россия ввела ограничения на ввоз ряда товаров из Армении — от зелени и ягод до коньяка и минеральной воды. Корреспондент Infopro54 выяснил, как эти меры отразились на ассортименте специализированных магазинов в Новосибирске и что об этом думают предприниматели.

Контекст: что, когда и почему запретили

Ограничения вводятся с конца мая 2026 года и на данный момент затронули несколько категорий товаров. Официальная причина, называемая Россельхознадзором и Роспотребнадзором, — системные нарушения фитосанитарных норм и требований безопасности. В ведомствах указывают на участившиеся случаи выявления карантинных объектов и неэффективность контроля со стороны Армении после упразднения её Минсельхоза.

График введения ограничений:

22 мая: Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу минеральной воды «Джермук».

23 мая: Ограничена поставка продукции трёх крупных коньячных заводов («Веди-Алко», Абовянский коньячный завод, «Шахназарян»).

30 мая: Под запрет попали свежие томаты, огурцы, перец, зелень и клубника.

2 июня: Введён запрет на ввоз косточковых плодов (вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины) и свежего винограда, а также на транзит этих товаров через РФ.

2 июня: Приостановлена сертификация на ввоз живой рыбы и рыбной продукции (разрешены только два предприятия).

Такие решения принимаются на фоне политического охлаждения между Москвой и Ереваном. Армения активизировала диалог с Евросоюзом, что в России назвали попыткой «усидеть на двух стульях».

«90% ассортимента — из Армении»: как живут местные магазины

В Новосибирске, по данным онлайн-справочников, работает не менее четырех торговых точек, специализирующихся на армянских продуктах. Есть также соответствующие интернет-магазины. Что касается торговых точек, то это небольшие павильоны, где представлены армянские напитки, сыры, мясные деликатесы, консервы и специалитеты армянской кухни, например, севанская форель. Все они продолжают работать. Ажиотажного спроса не регистрируют, проверок со стороны контролирующих органов не исключают.

Как рассказал Infopro54 владелец одного из таких магазинов (попросивший не называть его имя), доля армянской продукции в его ассортименте достигает 90%:

— Основной объем — это, конечно, напитки, включая ту самую минеральную воду, которую сейчас запрещают. Также везем сыры, мясную продукцию, форель. Что касается зелени и ягод — их основной поток идет в зимний период, когда своей, российской, на рынках еще нет. Запасов продукции длительного хранения нам хватит месяца на три. А потом… Надеемся, что это напряжение в отношениях между странами закончится и поставки возобновятся в полном объеме, — говорит предприниматель.

Продукты и политика. Примеры прошлых лет

Исторически санитарные и фитосанитарные ограничения со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора часто совпадали по времени с пиками дипломатической напряженности на постсоветском пространстве. Грузия и Латвия являются наиболее яркими примерами, где введение «технических» барьеров трактовалось наблюдателями как инструмент политического давления.

Пример Грузии. Самый резонансный случай произошел в 2006 году на фоне шпионского скандала и резкого ухудшения отношений между Москвой и Тбилиси. Россия ввела полный запрет на импорт грузинских минеральных вод «Боржоми» и «Набеглави», а также винно-водочной продукции. Официальной причиной были названы массовые нарушения санитарных норм и обнаружение пестицидов, однако грузинская сторона настаивала на политической подоплеке, указывая на то, что до инцидента продукция многие годы допускалась на рынок. Эмбарго на вино и воду действовало почти семь лет и было снято только в 2013 году после смены власти в Грузии.

Пример Латвии. Отношения Москвы и Риги традиционно осложнялись вопросами положения русскоязычного населения и трактовки исторических событий. На этом фоне прекращались поставки латвийских рыбных консервов, в частности знаменитых шпрот. Также Россия вводила ограничения на ввоз молочной продукции, в качестве причины называлось превышение уровня антибиотиков.

