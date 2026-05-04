Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Напомним, ранее участники местного рынка общественного питания отмечали, что повышение налоговой нагрузки становится одной из причин закрытия кафе и ресторанов. Часть точек общепита после увеличения НДС решили расширить работу с наличкой. В ответ налоговики ужесточили контроль за расчетами с помощью контрольно-кассовой техники.

По данным регионального Минпромторга, в 2025 году налоговую ставку 0% применяли 520 предпринимателей региона из разных сфер. Из них 280 работали на патентной системе налогообложения, 145 — на упрощенной. Еще 95 налогоплательщиков на УСН были включены в реестр субъектов МСП по категории нежилых помещений в многоквартирных домах, где налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Напомним, по данным Минпромторга, в сфере общественного питания области ключевую роль играет малый и средний бизнес (75%). По итогам 2025 года оборот отрасли составил 71,9 млрд рублей, увеличившись на 4,1% в сопоставимых ценах. Регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе по этому показателю.

Всего на 1 марта 2026 года в регионе было зарегистрировано 4162 предприятия МСП в сфере общепита, что на 9% больше, чем за соответствующий период годом ранее.

С 2026 года начинается поэтапное снижение порога доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) без уплаты НДС. Лимит составит 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027-м и 10 млн рублей в 2028 году. Для патентной системы аналогичный порог в 2026 году установлен на уровне 20 млн рублей.

