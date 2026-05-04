Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть ПроБизнес

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Льгота будет действовать до конца 2026 года и предоставлена не всем участникам рынка

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Напомним, ранее участники местного рынка общественного питания отмечали, что повышение налоговой нагрузки становится одной из причин закрытия кафе и ресторанов. Часть точек общепита после увеличения НДС решили расширить работу с наличкой. В ответ налоговики ужесточили контроль за расчетами с помощью контрольно-кассовой техники.

По данным регионального Минпромторга, в 2025 году налоговую ставку 0% применяли 520 предпринимателей региона из разных сфер. Из них 280 работали на патентной системе налогообложения, 145 — на упрощенной. Еще 95 налогоплательщиков на УСН были включены в реестр субъектов МСП по категории нежилых помещений в многоквартирных домах, где налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Напомним, по данным Минпромторга, в сфере общественного питания области ключевую роль играет малый и средний бизнес (75%). По итогам 2025 года оборот отрасли составил 71,9 млрд рублей, увеличившись на 4,1% в сопоставимых ценах. Регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе по этому показателю.

Всего на 1 марта 2026 года в регионе было зарегистрировано 4162 предприятия МСП в сфере общепита, что на 9% больше, чем за соответствующий период годом ранее.

С 2026 года начинается поэтапное снижение порога доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) без уплаты НДС. Лимит составит 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027-м и 10 млн рублей в 2028 году. Для патентной системы аналогичный порог в 2026 году установлен на уровне 20 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес перенес НДС в цены: годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%. 

Иллюстрация magnific, автор: freepik, создана с помощью искусственного интеллекта.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть ПроБизнес

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Рестораны Новосибирска общественное питание НДС налоги

623
0
0
Предыдущая статья
Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги
Следующая статья
Жителям Новосибирска рассказали, как рассчитывается пенсия для ветеранов СВО

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Читать полностью

А7: международные расчеты для бизнеса ― быстро, выгодно, надежно

На экспорт идет промышленная продукция, минеральное сырье и продукция агропромышленного комплекса. Во всех этих отраслях особенно важна скорость обработки транзакций и надежность банка-посредника. Каждый день задержки перевода чреват большими потерями.
В современных условиях, когда геополитические риски становятся частью повседневной реальности, устойчивость финансов обретает особое значение. Российская система международных расчетов А7 создала уникальную модель работы, полностью независимую от чужих корреспондентских цепочек. К концу 2025 года на ее долю пришлись около 19% совокупного объема внешнеторговых операций российских компаний.
Это означает, что расчеты с зарубежными партнерами больше не зависят от политики иностранных банков или возможных блокировок со стороны третьих стран. Инфраструктура в 100+ странах обеспечивает стабильность и предсказуемость.
Главное преимущество такой системы — оперативность. Платежи проходят без многодневных зависаний, что особенно важно для бизнеса, а отсутствие посредников минимизирует риски.
Финансовая прозрачность и выгодные условия — еще один важный аспект. Комиссия за импортные операции составляет всего 0,3% плюс НДС, а для экспортных — 0%. Конвертация валюты осуществляется по официальному курсу ЦБ.

― Создание и развитие системы А7 — это важный шаг к обеспечению финансовой независимости и стабильности российского бизнеса на международной арене. Быстрые транзакции, прозрачные тарифы и минимизация рисков делают А7 привлекательным инструментом для предприятий, стремящихся сохранить свои бизнес-процессы без задержек и потерь. В целом, такая инфраструктура укрепляет позиции российских компаний в глобальной экономике и помогает им адаптироваться к новым реалиям, ― прокомментировал политолог Сергей Брекотин.

Читать полностью

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Автор: Оксана Мочалова

Корпорация «Дом.РФ» анонсировала продажу двух земельных участков общей площадью почти 247,5 гектара в Новосибирском районе. Объекты расположены на территориях Плотниковского и Новолуговского сельсоветов. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

В продажу поступят участки площадью 108,49 га (кадастровый номер 54:19:142601:888) и 139 га (кадастровый номер 54:19:142601:887). Оба относятся к категории земель населённых пунктов. Разрешённое использование — комплексное освоение в целях жилищного строительства. По условиям аукциона, на территории должны возвести малоэтажное жильё экономического класса.

Читать полностью

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске резко сократился спрос на услуги барбершопов. Об этом редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса моментальных платежей T-Pay.

— За квартал спрос уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средний чек вырос на 16%, с 1 301 рубля до 1 505 рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске стартует проект, который может изменить подход к терапии ревматоидного артрита, псориатического артрита и спондилоартрита. Учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) впервые в России начнут длительное наблюдение за пациентами, чтобы выяснить, можно ли использовать врождённые лимфоидные клетки (ILC) как маркёр остаточного воспаления и мишень для новых препаратов.

Главная особенность новосибирского исследования — привязка данных о состоянии ILC к конкретным режимам таргетной терапии у реальных пациентов. Команда планирует брать анализы крови до начала лечения, во время него и после, а при возможности — и синовиальную жидкость из суставов. Это позволит проследить, как именно современные препараты (блокирующие отдельные цитокины или сигнальные пути) меняют качественный и количественный состав ILC-клеток.

Читать полностью

Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу по сбору средств для военнослужащих. Поводом стал призыв женского совета 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа. Глава региона предложил чиновникам всех уровней перевести однодневный заработок на закупку техники и снаряжения.

— Уважаемые коллеги, в прошлом году мы дважды проводили сбор в интересах нашей геройской 24-й гвардейской бригады и в интересах наших мобилизационных полков. В этом году эти акции нужно повторить. Полностью поддерживаю инициативу, часть заработной платы давайте переведём на приобретение необходимого оборудования, — отметил Андрей Травников.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Общество

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Общество

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Бизнес Власть ПроБизнес

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Бизнес Недвижимость

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Бизнес Общество

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Медицина Наука Общество

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Общество

Министр сельского хозяйства Новосибирской области отчитался о начале посевной

Авто

Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Общество

В Новосибирской области проснулись гадюки — они выползают к дачам

Власть

Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Общество

Новосибирский мультсериал собрал более 22 млн просмотров на российских платформах

Общество

Электричка «Новосибирск-Ложок» опоздала из‑за технических проблем 

Бизнес Культура

За рубежом любят новосибирские квесты с «ужастиками»

Общество

В трёх районах Новосибирской области ограничено движение из-за паводка

Мировые и федеральные новости Общество

В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Бизнес Общество

Самые дефицитные специалисты в Новосибирске по-прежнему врачи и медсестры

Общество

Съемные коттеджи в регионе заменили новосибирцам зарубежные туры на майские

Общество

Власти Новосибирска назвали точное число ветеранов Великой Отечественной войны

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности