Количество игроков, предлагающих питание навынос, в Новосибирске резко выросло

Рынок общественного питания Новосибирской области по итогам 2025 года вырос почти до 72 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, его оборот увеличился на 4% в сопоставимых ценах, сообщили в Минпромторге региона.

На долю малого бизнеса и ИП приходится около 75% оборота общественного питания. В целом, на 1 марта в отрасли работали 4162 предприятия МСП, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Наиболее активно растет сегмент питания навынос. Количество таких предприятий в Новосибирской области выросло на 20% и достигло 311.

— Этот тренд соответствует общероссийской динамике, где сегмент еды навынос становится одним из ключевых драйверов роста отрасли, — констатировали в ведомстве.

На втором месте по темпам роста рынок доставки. На начало марта в регионе работали 367 компаний МСП (рост на 15% за год). Новосибирская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству игроков этого рынка.

Всего в Новосибирской области действует 2,3 тысячи общедоступных предприятий общественного питания на 98,6 тысячи посадочных мест. Обеспеченность населения составляет 40 мест на тысячу жителей, при этом в Новосибирске показатель достигает 51 места.

Напомним, на осень 2025 года в выручке ритейла готовая еда занимала 2,5-6,5%. В 2024 году продажи в сегменте выросли на 24%, а к 2030-му ожидаемый рост рынка составит около 40%. Об этом на XI Сибирском форуме «Ритейл будущего» сообщал замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

