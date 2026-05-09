Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области ввел режим повышенной готовности в чрезвычайных ситуаций на территории Коченевского и Ордынского районов. Решение принято, чтобы не допустить резкое увеличение численности непарного шелкопряда и его масштабного распространения, а также предотвратить повреждение лесных насаждений

Минприроды поручено организовать мероприятия по уничтожению вредителя, а главам районов – проинформировать население о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

Напомним, ранее в ответ на запрос редакции Infopro54 в Минприроды сообщали, что по состоянию на 1 ноября 2025 года очаги вредителя зафиксированы на площади 77 320 гектаров. Из них ликвидация требуется на 41 495 гектарах — это Коченёвское и Ордынское лесничества.

— Уже в 2026 году, отчасти из-за сложившихся благоприятных погодных условий, ожидается увеличение очагов непарного шелкопряда — одного из самых опасных и распространенных вредителей. Параллельно с этим прогнозируется рост популяции и формирование новых очагов рыжего соснового пилильщика, способного наносить серьёзный ущерб хвойным насаждениям. Отдельное внимание уделяется распространению короеда союзного, или многоходного, активность которого ожидается в Болотнинском, Искитимском и Колыванском лесничествах. Эта совокупность факторов создаёт кумулятивный эффект, повышая нагрузку на лесные массивы, — ранее отмечали в ведомстве.

В 2025 году в пяти районах Новосибирской области — Каргатском, Коченёвском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском — вводили режим повышенной готовности из-за роста численности гусениц непарного шелкопряда. Тогда планировалось обработать 27,9 тысячи гектаров против 16,8 тысячи годом ранее.

Шелкопряд непарный — это бабочка-вредитель, которая повреждает до 300 видов растений. Особенно часто от нее страдают деревья — дуб, береза, тополь, яблоня. Шелкопряд во время массового распространения объедает растения на больших площадях. Площадь одного скопления может достигать несколько десятков гектаров. Там деревья усыхают, а это, в свою очередь, может стать причиной пожара. Бороться с ними можно при помощи инсектицидов. Ими могут быть химические вещества, токсичные для насекомых, так и целые организмы, такие как бактерии, вирусы, грибы. Биологические являются более экологически безопасной альтернативой химическим.

В Минприроды региона сообщали, что брать голыми руками непарного шелкопрядом не стоит, так как их волоски вызывают сильную аллергическую реакцию.

