Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Площадь лесов, зараженных непарным шелкопрядом, в регионе увеличивается

Губернатор Новосибирской области ввел режим повышенной готовности в чрезвычайных ситуаций на территории Коченевского и Ордынского районов. Решение принято, чтобы не допустить резкое увеличение численности непарного шелкопряда и его масштабного распространения, а также предотвратить повреждение лесных насаждений

Минприроды поручено организовать мероприятия по уничтожению вредителя, а главам районов – проинформировать население о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

Напомним, ранее в ответ на запрос редакции Infopro54 в Минприроды сообщали, что по состоянию на 1 ноября 2025 года очаги вредителя зафиксированы на площади 77 320 гектаров. Из них ликвидация требуется на 41 495 гектарах — это Коченёвское и Ордынское лесничества.

— Уже в 2026 году, отчасти из-за сложившихся благоприятных погодных условий, ожидается увеличение очагов непарного шелкопряда — одного из самых опасных и распространенных вредителей. Параллельно с этим прогнозируется рост популяции и формирование новых очагов рыжего соснового пилильщика, способного наносить серьёзный ущерб хвойным насаждениям. Отдельное внимание уделяется распространению короеда союзного, или многоходного, активность которого ожидается в Болотнинском, Искитимском и Колыванском лесничествах. Эта совокупность факторов создаёт кумулятивный эффект, повышая нагрузку на лесные массивы, — ранее отмечали в ведомстве.

В 2025 году в пяти районах Новосибирской области — Каргатском, Коченёвском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском — вводили режим повышенной готовности из-за роста численности гусениц непарного шелкопряда. Тогда планировалось обработать 27,9 тысячи гектаров против 16,8 тысячи годом ранее.

Шелкопряд непарный — это бабочка-вредитель, которая повреждает до 300 видов растений. Особенно часто от нее страдают деревья — дуб, береза, тополь, яблоня. Шелкопряд во время массового распространения объедает растения на больших площадях. Площадь одного скопления может достигать несколько десятков гектаров. Там деревья усыхают, а это, в свою очередь, может стать причиной пожара. Бороться с ними можно при помощи инсектицидов. Ими могут быть химические вещества, токсичные для насекомых, так и целые организмы, такие как бактерии, вирусы, грибы. Биологические являются более экологически безопасной альтернативой химическим.

В Минприроды региона сообщали, что брать голыми руками непарного шелкопрядом не стоит, так как их волоски вызывают сильную аллергическую реакцию.

Ранее научный сотрудник лаборатории экологической физиологии ИСиЭЖ СО РАН рассказала, чем опасен непарный шелкопряд. 

