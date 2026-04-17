Шелкопряд захватил 77 тысяч гектаров в Новосибирской области

Непарный шелкопряд атакует леса Новосибирской области. В ответ на запрос редакции Infopro54 в министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщили, что по состоянию на 1 ноября 2025 года очаги вредителя зафиксированы на площади 77 320 гектаров. Из них ликвидация требуется на 41 495 гектарах — это Коченёвское и Ордынское лесничества.

— В настоящее время проводятся весенние обследования очагов. По их результатам будет принято решение о проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности шелкопряда с применением биологического препарата наземным способом, — говорится в ответе ведомства.

В 2025 году в пяти районах Новосибирской области — Каргатском, Коченёвском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском — вводили режим повышенной готовности из-за роста численности гусениц непарного шелкопряда. Тогда планировалось обработать 27,9 тысячи гектаров против 16,8 тысячи годом ранее.

Ранее научный сотрудник лаборатории экологической физиологии ИСиЭЖ СО РАН рассказала, чем опасен непарный шелкопряд.