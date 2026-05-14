«Мы теряем лесной фонд»: клен выдавливает из Заельцовского парка в Новосибирске другие растения

С 1 марта 2026 года ясенелистный (американский) клен был признан инвазивным растением и фактически приравнен к борщевику. Об этом на заседании комитета по АПК регионального парламента депутат, президент и совладелец холдинга TS Group, девелопер Александр Бойко.

— У нас в Сибири всего два или три растения могут жить под клёном. Остальные он просто убивает. Посмотрите по городу: там, где растёт клён, под ним земля, как асфальт. Ради спортивного интереса, возьмите велосипед и прокатитесь по Заельцовскому бору. Уже около 20% площади там занимает клен и каждый год он выдавливает другие деревья. Это заметно невооруженным глазом. Что мы с этим будем делать? — поинтересовался Бойко.

Он отметил, что уже неоднократно выходил с инициативой, но получить разрешение на вырубку деревьев невозможно. Все зарегулировано настолько, что даже убрать больное дерево сродни эпопее.

— Раньше лесник сам принимал решение какое дерево валить, а какое нет. Может быть, есть смысл всё-таки вернуться к старой советской практике? Мы теряем лесной фонд и ничего не делаем, — возмутился депутат.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), с 1 марта 2026 года владельцев земельных участков будут штрафовать за распространение ясенелистного (американского) клена. Штраф для физлиц составит от 20 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений.

Заместитель министра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов пояснил, что полномочия министерства распространяются только на земли лесного фонда. — Лес растёт на землях всех категорий, в том числе, в населённых пунктах. С ним нужно бороться, как и с борщевиком. Это полномочия федералов, которые дают нам директивы. Если клен будет появляться на землях лесного фонда рядом с населенными пунктами, то он будет уничтожаться в рамках госзадания, — добавил Цуканов.

Председатель комитета Денис Субботин отметил, что из парка клен переходит в лесопарк, а потом постепенно переползет в федеральные леса, поэтому борьбу с растением нужно вести на системной основе, с привлечением муниципалитетов.

— Стоит отметить, что ранее клен активно использовался для озеленения городов, так же как и тополь, так как очень быстро растет. Другое дело, что у нас он мутировал из-за холода. Может сейчас посмотреть по муниципальным образованиям, где эта беда есть, но там может быть попроще бороться. С Новосибирском тоже нужно проводить работу, так как если в городе вырубить весь клен, то он уже не будет таким зеленым, как сейчас, — предупредил Субботин.

Напомним, как заявляла мэрия Новосибирска, массовой вырубки ясенелистных клёнов в городе не будет. Эту позицию властей поддерживают и общественники.

