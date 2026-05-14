«Мы теряем лесной фонд»: клен выдавливает из Заельцовского парка в Новосибирске другие растения

Автор: Юлия Данилова

Депутаты предлагают проработать меры борьбы с этим деревом, которое приравняли к борщевику

С 1 марта 2026 года ясенелистный (американский) клен был признан инвазивным растением и фактически приравнен к борщевику. Об этом на заседании комитета по АПК регионального парламента депутат, президент и совладелец холдинга TS Group, девелопер Александр Бойко.

— У нас в Сибири всего два или три растения могут жить под клёном. Остальные он просто убивает. Посмотрите по городу: там, где растёт клён, под ним земля, как асфальт. Ради спортивного интереса, возьмите велосипед и прокатитесь по Заельцовскому бору. Уже около 20% площади там занимает клен и каждый год он выдавливает другие деревья. Это заметно невооруженным глазом. Что мы с этим будем делать? — поинтересовался Бойко.

Он отметил, что уже неоднократно выходил с инициативой, но получить разрешение на вырубку деревьев невозможно. Все зарегулировано настолько, что даже убрать больное дерево сродни эпопее.

— Раньше лесник сам принимал решение какое дерево валить, а какое нет. Может быть, есть смысл всё-таки вернуться к старой советской практике? Мы теряем лесной фонд и ничего не делаем, — возмутился депутат.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), с 1 марта 2026 года владельцев земельных участков будут штрафовать за распространение ясенелистного (американского) клена. Штраф для физлиц составит от 20 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений.

Заместитель министра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов пояснил, что полномочия министерства распространяются только на земли лесного фонда. — Лес растёт на землях всех категорий, в том числе, в населённых пунктах. С ним нужно бороться, как и с борщевиком. Это полномочия федералов, которые дают нам директивы. Если клен будет появляться на землях лесного фонда рядом с населенными пунктами, то он будет уничтожаться в рамках госзадания, — добавил Цуканов.

Председатель комитета Денис Субботин отметил, что из парка клен переходит в лесопарк, а потом постепенно переползет в федеральные леса, поэтому борьбу с растением нужно вести на системной основе, с привлечением муниципалитетов.

— Стоит отметить, что ранее клен активно использовался для озеленения городов, так же как и тополь, так как очень быстро растет. Другое дело, что у нас он мутировал из-за холода. Может сейчас посмотреть по муниципальным образованиям, где эта беда есть, но там может быть попроще бороться. С Новосибирском тоже нужно проводить работу, так как если в городе вырубить весь клен, то он уже не будет таким зеленым, как сейчас, — предупредил Субботин.

Напомним, как заявляла мэрия Новосибирска, массовой вырубки ясенелистных клёнов в городе не будет.  Эту позицию властей поддерживают и общественники.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области определяют список опасных растений, за которые будут штрафовать. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту
«Будет непросто»: в Новосибирской области лето 2026 года может стать пиковым по количеству комаров

«Будет непросто»: в Новосибирской области лето 2026 года может стать пиковым по количеству комаров

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области летом текущего года ожидается пиковое количество комаров. Одна из основных причин — количество воды. Infopro54 поговорил о начинающемся комарином сезоне с энтомологом Юрием Юрченко.

Ученые объясняют, что изменение численности комаров носит циклический характер. В прошлом году начался рост, и в 2026 году он продолжится. Этому способствуют благоприятные условия. Первый пик ученый прогнозирует в ближайшее время, как только в регионе установится стабильное тепло. Майское похолодание не нанесло популяции критического урона.

Давление взрослых и усталость убивают интерес новосибирских школьников к спорту

Спорт дает ребенку возможность выплеснуть энергию, найти друзей и ощутить успех. Однако именно в спорте огромное значение имеют дисциплина и готовность преодолевать трудности — поэтому нередко случается так, что ребенок сообщает взрослым о своем желании бросить спортивную секцию.

В этот момент родители находятся в недоумении и задают себе сразу несколько вопросов: «Какое правильное решение принять?», «Как отличить временную усталость от глубинного неприятия?», «Как не сломать личность и дать право на свободный выбор?»

Александр Бойко планирует построить банный комплекс

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выдала разрешение АО «Трансервис» девелопера и депутата регионального парламента Александра Бойко на строительство банного комплекса для оказания населению или организациям бытовых услуг. Объект должен быть введен в эксплуатацию до мая 2028 года.

Как отмечается в документе, объект будет расположен в Заельцовском районе на улице Победы, рядом с Заельцовским бором. Там же расположен многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который возводит другая компания Бойко — ГК TS Group.

Жители трех карантинных новосибирских сел смогут покупать новый скот в августе

Автор: Юлия Данилова

На 13 мая карантин по заразной болезни сельскохозяйственных животных по распоряжению губернатора отменен в следующих населенных пунктах Новосибирской области:

С 15 мая планируется снятие карантина в селе Гнедухино Баганского района, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Новосибирской области.

Увеличить минимальную зарплату медсестер предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил увеличить минимальную заработную плату медицинских сестер до 130–140% от средней по региону. Это предложение было сделано в условиях острой нехватки кадров и высокой нагрузки на медицинских работников.

— Зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем, — написал Леонов в Telegram-канале.

Новосибирские программисты взяли льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году 866 семей новосибирских IT-специалистов оформили льготную ипотеку на 6 млрд рублей, что на 500 кредитов и на 3 млрд рублей больше, чем по данным на сентябрь 2025 года. Всего с начала действия программы в регионе выдали 4 тысячи кредитов на 27 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, IT-ипотека остаётся одной из самых востребованных мер поддержки отрасли, а по числу выданных кредитов регион занимает четвёртое место в России. Общий объём налоговых поступлений от IT-отрасли в бюджет области превысил 16 млрд рублей, или более 5% от всех налогов, и ежегодный рост сохраняется, несмотря на макроэкономическую нестабильность.

