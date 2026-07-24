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Власть Общество

Сибиряки вошли в десятку богатейших кандидатов в депутаты Госдумы

Автор: Артем Рязанов

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Два представителя макрорегиона оказались в списке лидеров по доходам

Центральная избирательная комиссия завершила публикацию сведений о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от пяти парламентских партий. Эти данные раскрывают финансовое положение претендентов на места в нижней палате парламента.

В общероссийском рейтинге самых состоятельных кандидатов, составленном на основе этих деклараций, присутствуют два представителя Сибири. В десятку лидеров вошли Денис Рыбаков и Максим Банных.

Денис Рыбаков, член общественной палаты Кемеровской области и кандидат от «Единой России», занял восьмую строчку рейтинга. Его доход за 2025 год составил 407,4 миллиона рублей. Основными источниками средств стали работа в коллегии адвокатов «Регионсервис», деятельность в адвокатской палате Кемеровской области, а также доходы от продажи имущества. Среди сибирских кандидатов от «Единой России» он показал самый высокий результат.

Десятку самых богатых претендентов замыкает предприниматель с Алтая Максим Банных от партии «Новые люди» с доходом в 351 миллион рублей. Его декларация включает заработную плату, дивиденды, проценты по банковским вкладам и средства от продажи имущества.

Для сравнения, абсолютным лидером по доходам среди всех кандидатов стал Леонид Симановский («Единая Россия») из Москвы с 5,96 миллиарда рублей. Второе место занял лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, также представляющий Москву, задекларировавший 1,4 миллиарда рублей. В первой пятерке также присутствуют Иван Егоров из Татарстана (673,8 млн рублей), Виталий Савельев из Москвы (477,5 млн рублей) и Вадим Колесник из Ростовской области (467,2 млн рублей).

Среди кандидатов от других партий самые высокие доходы показали: у ЛДПР — президент «Ростсельмаша» Константин Бабкин (Москва) с 448,1 миллиона рублей, у «Справедливой России — За правду» — депутат из Новосибирска Владислав Плотников с 353,6 миллиона рублей. У КПРФ наибольший доход составил 171,4 миллиона рублей у Александра Ищенко (Москва). При этом лидеры федеральных списков всех партий, за исключением Алексея Нечаева, в тройку самых богатых в своих партиях не попали.

Если рассматривать исключительно кандидатов от «Единой России» в Сибирском федеральном округе, то после Дениса Рыбакова следуют директор Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий Артем Шамков (141,1 млн рублей) и депутат Госдумы от Хакасии Николай Шульгинов (45,2 млн рублей). В новосибирско-омской группе списка «Единой России» наибольшие доходы показали участник СВО, сотрудник РЖД Владимир Сайбель (25,2 млн рублей) и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (22,5 млн рублей).

Минимальные доходы в сибирских списках «Единой России» зафиксированы у Дмитрия Тулеева, сына бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева (5 рублей по банковскому вкладу), депутата Новокузнецка Владимира Роккеля (1,5 млн рублей) и предпринимателя Михаила Деревянко (2,1 млн рублей).

Стоит отметить, что до 2022 года декларации чиновников и депутатов публиковались в открытом доступе. После принятия закона в январе 2023 года эти сведения стали закрытыми. Исключение — данные кандидатов на выборах: их публикует Центризбирком. Региональные избиркомы, в отличие от федерального, информацию о доходах не раскрывают.

Выборы в Госдуму запланированы на 18–20 сентября 2026 года. В них примут участие 11 партий: пять парламентских — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» — и шесть непарламентских: «Яблоко», «Родина», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров» и «Партия прямой демократии». Их федеральные списки уже заверены Центризбиркомом, идет процесс регистрации, который завершится 5 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что «Справедливая Россия» назвала своих кандидатов на выборы в Госдуму в Новосибирской области.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия

Теги : кандидаты доходы депутатов Госдума

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