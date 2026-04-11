Больше тишины: в Новосибирске эксперты рассказали, как новая цензура меняет фильмы

Чуть больше месяца прошло со дня вступления в силу закона об обязательной маркировке произведений литературы и искусства, содержащих упоминания наркотиков, а также закона, который запрещает распространение фильмов и сериалов, дискредитирующих или пропагандирующих отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Infopro54 поговорил со зрителями и экспертами о том, что фактически изменилось на ТВ, в кинотеатрах и онлайн-кинотеатрах.

Есть несколько изменений, которые отмечают зрители. Во-первых, в фильмах стало больше тишины. Она появляется на месте некоторых слов и выражений. Это не только нецензурная лексика. Теперь тишина заменяет некоторые грубые и просторечные выражения, слова, связанные с ЛГБТ*-тематикой и наркотиками.

— Это замечаешь, если хорошо знаешь какой-то фильм. Я заметил, например, это на фильмах «День выборов» (18+) и «День выборов-2» (18+). Их часто показывают киноканалы на ТВ. И теперь там есть несколько кратких звуковых провалов на месте слов. Стал обращать внимание и вижу, что такое встречается во многих фильмах: и российских, и зарубежных. В «Джентльменах» (18+) Гая Ричи, если их по телевизору смотреть, тоже будут тихие места, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 житель Новосибирска Сергей.

Фильм «Джентльмены» упомянули несколько собеседников редакции. Те, кто в последнее время смотрел его в онлайн-кинотеатрах, тоже заметили, что на месте некоторых слов теперь тишина, а ещё во время просмотра на экране появлялось такое предупреждение: «Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность».

— Да, сейчас принято запрещённое слово или фразу не запикивать, а заменять тишиной. Считается, что это более спокойный вариант. Пиканье вызывало крайне нервную реакцию отторжения. Те, кто выкладывает фильмы официально, зарабатывает на этом деньги, обязаны соблюдать все требования законодательства. Поэтому и на уровне звука работают, и сцены из фильмов вырезаются, — рассказал Infopro54 кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.

Исчезновение из фильмов сцен зрители тоже стали чаще замечать. Причём не всегда это связано с тем, что фильм хорошо известен зрителю и он знает его наизусть. Так, одна из собеседниц редакции рассказала, что в фильме «Аферистка» (18+) увидела момент, который посчитала довольно грубой склейкой. Потом, прочитав пересказ фильма, поняла, что из него был вырезан целый ряд сцен.

Фильмы, которые выходят на большие экраны, тоже иногда становятся короче на несколько сцен, тише в некоторых местах или более «туманными» по картинке.

— Эти вопросы находятся в ведении прокатчика и Минкульта. Когда фильм получает прокатное удостоверение, Минкульт ставит свою печать и этим говорит: «Можно». В каком виде Минкульт согласовал, в таком виде мы и показываем. Что там указали вырезать, запикать, замазать или размыть, кинотеатры часто могут и не знать. Каждый прокатчик, когда он готовит фильм к прокату, конечно, синхронизируется с требованиями действующего законодательства. Видим, что часто, но не всегда, размывают изображения сцен курения. Алкоголь тоже часто. Также на некоторых новых фильмах сейчас есть предупреждения о том, что часть сцен удалена в соответствии с законодательством, — рассказала Infopro54 программный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

Тема цензуры довольно чувствительна для всех участников рынка. И о каких-то аспектах представители киноиндустрии предпочитают не говорить или говорить анонимно. Так, один из собеседников редакции, работающий в московской кинопрокатной компании, сказал, что самоцензуры сейчас местами даже больше, чем цензуры, потому что «лучше перестраховаться, чем получить огромный штраф».

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

