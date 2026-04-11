Больше тишины: в Новосибирске эксперты рассказали, как новая цензура меняет фильмы

Автор: Мария Гарифуллина

В текущем году запретов стало больше, и зрители это уже заметили

Чуть больше месяца прошло со дня вступления в силу закона об обязательной маркировке произведений литературы и искусства, содержащих упоминания наркотиков, а также закона, который запрещает распространение фильмов и сериалов, дискредитирующих или пропагандирующих отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Infopro54 поговорил со зрителями и экспертами о том, что фактически изменилось на ТВ, в кинотеатрах и онлайн-кинотеатрах.

Есть несколько изменений, которые отмечают зрители. Во-первых, в фильмах стало больше тишины. Она появляется на месте некоторых слов и выражений. Это не только нецензурная лексика. Теперь тишина заменяет некоторые грубые и просторечные выражения, слова, связанные с ЛГБТ*-тематикой и наркотиками.

— Это замечаешь, если хорошо знаешь какой-то фильм. Я заметил, например, это на фильмах «День выборов» (18+) и «День выборов-2» (18+). Их часто показывают киноканалы на ТВ. И теперь там есть несколько кратких звуковых провалов на месте слов. Стал обращать внимание и вижу, что такое встречается во многих фильмах: и российских, и зарубежных. В «Джентльменах» (18+) Гая Ричи, если их по телевизору смотреть, тоже будут тихие места, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 житель Новосибирска Сергей.

Фильм «Джентльмены» упомянули несколько собеседников редакции. Те, кто в последнее время смотрел его в онлайн-кинотеатрах, тоже заметили, что на месте некоторых слов теперь тишина, а ещё во время просмотра на экране появлялось такое предупреждение: «Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность».

— Да, сейчас принято запрещённое слово или фразу не запикивать, а заменять тишиной. Считается, что это более спокойный вариант. Пиканье вызывало крайне нервную реакцию отторжения. Те, кто выкладывает фильмы официально, зарабатывает на этом деньги, обязаны соблюдать все требования законодательства. Поэтому и на уровне звука работают, и сцены из фильмов вырезаются, — рассказал Infopro54 кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.

Исчезновение из фильмов сцен зрители тоже стали чаще замечать. Причём не всегда это связано с тем, что фильм хорошо известен зрителю и он знает его наизусть. Так, одна из собеседниц редакции рассказала, что в фильме «Аферистка» (18+) увидела момент, который посчитала довольно грубой склейкой. Потом, прочитав пересказ фильма, поняла, что из него был вырезан целый ряд сцен.

Фильмы, которые выходят на большие экраны, тоже иногда становятся короче на несколько сцен, тише в некоторых местах или более «туманными» по картинке.

— Эти вопросы находятся в ведении прокатчика и Минкульта. Когда фильм получает прокатное удостоверение, Минкульт ставит свою печать и этим говорит: «Можно». В каком виде Минкульт согласовал, в таком виде мы и показываем. Что там указали вырезать, запикать, замазать или размыть, кинотеатры часто могут и не знать. Каждый прокатчик, когда он готовит фильм к прокату, конечно, синхронизируется с требованиями действующего законодательства. Видим, что часто, но не всегда, размывают изображения сцен курения. Алкоголь тоже часто. Также на некоторых новых фильмах сейчас есть предупреждения о том, что часть сцен удалена в соответствии с законодательством, — рассказала Infopro54 программный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

Тема цензуры довольно чувствительна для всех участников рынка. И о каких-то аспектах представители киноиндустрии предпочитают не говорить или говорить анонимно. Так, один из собеседников редакции, работающий в московской кинопрокатной компании, сказал, что самоцензуры сейчас местами даже больше, чем цензуры, потому что «лучше перестраховаться, чем получить огромный штраф».

Ранее редакция рассказывала, как в новосибирских магазинах оклеивают книги, в которых упоминаются наркотики. 

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

Новосибирцы услышат пасхальную звонницу у трёх соборов

Автор: Артем Рязанов

12 апреля 2026 года в Новосибирске состоится пасхальная звонница. Мероприятие организуют по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея силами Всемирного русского народного собора, фонда «Единство целей» и Центра сибирского колокольного искусства. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

В 11 часов утра колонна начнёт движение от храма Архангела Михаила. Далее маршрут пройдёт через Троице-Владимирский собор и собор Александра Невского, а завершится у Вознесенского кафедрального собора.

В Госдуме сообщили о риске при окрашивании пасхальных яиц

Автор: Артем Рязанов

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР), употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными методами, такими как использование пены для бритья и пищевых красителей, может представлять угрозу для здоровья и привести к отравлению.

Леонов рассказал РИА Новости, что в преддверии Пасхи в интернете стали появляться ролики с необычными рецептами покраски яиц.

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский Академгородок — место, где сосредоточен интеллектуальный потенциал всей Сибири. Здесь работают тысячи ученых, инженеров, программистов. Сюда приезжают специалисты со всей страны, чтобы участвовать в проекте СКИФ — первом за 30 лет российском источнике синхротронного излучения. Но есть одна проблема: им негде жить.

— Мы как-то посчитали: экспозиция однокомнатной квартиры на аренду в Академгородке — от трёх часов до трёх суток. Спрос колоссальный. К сожалению, предложения явно недостаточно. Молодёжь арендует жильё в соседних деревнях, в Бердске, в нижней зоне Академгородка, — привел статистику генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховодов на конференции Domclick Digital Day.

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Цены на яйца в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля выросли на 0,7%, сообщил Росстат. С начала года подорожание составило 20,8%. Главная причина роста — сезонный спрос перед Пасхой, которая отмечается 12 апреля. Поэтому эксперты прогнозируют снижение цен после праздника, сообщает ОТС-Горсайт.

Специалисты сходятся во мнении, что текущий рост цен на яйца носит временный характер. После пасхального пика спрос снизится, к тому же к концу весны предложение увеличится, поскольку пик яйценоскости кур приходится на конец весны — начало осени. Это приведёт к снижению цен. Прогнозы разнятся: аналитики ожидают цены 105–115 рублей за десяток, маркетологи прогнозируют небольшое снижение после Пасхи, однако возврата к низким ценам 2025 года не будет.

Пасмурно, местами мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие выходные

Автор: Артем Рязанов

Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» рассказали о погоде на близжайщих выходных.

Утром в субботу, 11 апреля, температура опустится до -7°С (ночью), днём она поднимется до +3°С. Ветер будет дуть с запада, его скорость ночью составит 7-12 м/с, а днём — 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Эксперты назвали страны, куда новосибирцам труднее всего получить визы

Автор: Мария Гарифуллина

Визовый ландшафт для жителей России продолжает оставаться сложным. Шенгенские мультивизы теперь недоступны, записаться на подачу документов на однократный шенген вручную практически невозможно, требования для желающих получить визу в США ужесточены. В преддверии сезона отпусков Infopro54 рассказывает, куда поехать реально, а куда — почти невозможно.

Лидером по числу отказов среди всех стран является США. По словам эксперта, процент выдачи американских виз составляет около 70%, тогда как по Шенгену он превышает 90%.

