Новый жилой комплекс в пригороде Новосибирска подключили к электросети

В пригороде Новосибирска введен в эксплуатацию новый жилой комплекс, включающий четыре семнадцатиэтажных здания, к которому энергетики «Россети Новосибирск» успешно подвели электроснабжение. Общая выделенная мощность для потребителя составила свыше 1,5 мегаватт. Реализация данного проекта гарантирует стабильную подачу электричества в новые дома и создает достаточный запас мощности для последующего развития социальной инфраструктуры и сопутствующих объектов.

Питание жилого комплекса осуществляется от подстанции напряжением 110 кВ. В рамках проекта были проложены 21,3 километра кабельных линий электропередачи, возведены новые энергетические объекты. Среди них – распределительный пункт напряжением 10 кВ, укомплектованный современными отечественными разработками, а также шесть трансформаторных подстанций. Общие инвестиции, вложенные сетевой компанией в создание этой электросетевой инфраструктуры, превзошли отметку в 228 миллионов рублей.

Учитывая близость строящихся домов к лесной зоне, при прокладке линий электропередачи особое внимание уделялось минимизации воздействия на природную среду. Методика горизонтально-направленного бурения была выбрана специалистами для бережного сохранения существующего ландшафта.

Энергетическая компания активно участвует и в других масштабных строительных проектах региона, направленных на развитие жилищного фонда. В текущем году уже начались работы по созданию электросетевой инфраструктуры для нового многоквартирного дома на севере Новосибирска и для жилого района в наукограде Кольцово.