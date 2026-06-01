Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Все дети любят мороженое, поэтому перед Международным днем защиты детей специалисты традиционно изучают, что именно и в каких количествах попадает на прилавки. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование рынка мороженого, чтобы понять реальную картину спроса.

Оказалось, что предприятия Сибирского федерального округа выпускают около 17–18% от общероссийского объема лакомства. В 2025 году здесь произвели 91,5 тыс. тонн мороженого, а за первый квартал 2026 года — еще 18,1 тыс. тонн.

Самым популярным видом остается пломбир. В прошлом году в СФО изготовили 45,9 тыс. тонн пломбира — это половина всего окружного объема производства мороженого. В январе–марте 2026 года доля пломбира выросла до 52,3%. На втором месте сливочное мороженое (4,9 тыс. тонн), на третьем — молочное (1,8 тыс. тонн).

— Мы замечаем явный тренд к развороту в сторону здорового образа жизни и более «чистого» питания. В прошлом году наметилась тенденция снижения доли мороженого с заменителем молочного жира в произведенном объёме, — отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

Исследование показало, что ещё в первом квартале 2025 года доля мороженого с заменителями молочного жира в Сибири составляла 13,2%. Спустя год, в первом квартале 2026 года, она сократилась более чем в полтора раза — до 8,2%.

По словам эксперта, этот вид десерта опустился на четвертую строчку рейтинга, пропустив вперед обычное молочное мороженое. Главная причина — сам потребительский спрос: люди всё чаще читают этикетки и выбирают натуральные ингредиенты.

Кроме основных видов, в СФО выпускают и другие холодные сладости. В прошлом году предприятия произвели 1,8 тыс. тонн кисломолочного мороженого, 440 тонн мягкого, а также около 2 тыс. тонн замороженных тортов, кексов и пирожных.

