Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Это на четверть больше, чем годом ранее

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии отметили, что срок действия разрешений на строительство не является гарантируемым сроком ввода объектов в эксплуатацию и может быть продлен по заявлению застройщика.

— Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию является муниципальной услугой, которая носит исключительно заявительный характер. Действующее законодательство не позволяет органу местного самоуправления побуждать застройщика к совершению каких-либо действий, в том числе к действиям по обращению в уполномоченный орган с заявлением о вводе объекта в эксплуатацию, — подчеркнули в ведомстве.

Эксперты рынка недвижимости не исключают, что рост количества разрешений на строительство связан с тем, что застройщики готовятся к ограничению площади земельного участка для КРТ, которое лоббирует прокуратура. Бизнес хочет «застолбить» имеющуюся в портфеле землю под будущие проекты, когда рынок новостроек вновь начнет расти.

При этом контроль за выдачей разрешений на строительство в Новосибирске планируют передать на региональный уровень.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске были выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома.

— 67 разрешений, выданных в этом году, — меньше, чем пиковые показатели 2021–2022 годов. Но в разрезе десяти лет уровень остается примерно стабильным, — констатировал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

В первом квартале 2026 года застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году. Просроченная кредиторская задолженность девелоперов превысила 20 млрд, из них 8 они должны поставщикам.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда. Минстрой прорабатывает несколько вариантов возведения важных для области объектов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

В Сибири выращивают более половины российского рапса

Автор: Юлия Данилова

Российские аграрии оценили рапс. В прошлом году объем собранного урожая в стране составил 4,21 млн тонн, из них 2,35 млн тонн или 55,8% пришлось на регионы Сибири.  За год валовый сбор ярового рапса в округе вырос на 40,2 % (в 2024 году — 1,68 млн тонн), об этом сообщил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Для сравнения в Центральном федеральном округе рост составил 22,7 % (0,94 млн тонн).

Наиболее активно работу с аграрной культурой ведут Алтайский (собрали 527 тысяч тонн) и Красноярский края (511,3 тысяч тонн). Новосибирская область находится на третьем месте (425,5 тысяч тонн).

Дело о контрабанде 25 млн рублей поступило в суд Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере. Фигурантом стал 30-летний иностранец, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина планировал покинуть Россию и отправиться за границу. В международном аэропорту Толмачёво он проходил таможенный контроль, но не предоставил декларацию на денежные средства, сумма которых превышала разрешённые 10 тысяч долларов США.

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

На главной сцене театра «Красный факел» состоится премьера музыкальной постановки «Великий Гэтсби». Это работа одного из самых востребованных и известных режиссеров России Алексея Франдетти. В ее основе лежит пронзительная история о крахе надежд, любви и иллюзиях «века джаза», рассказанная на страницах культового романа американского классика Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Франдетти в сотрудничестве с драматургом Наталией Макуни создал инсценировку специально для новосибирского драматического театра.

В завершение своего 106-го театрального сезона «Красный факел» приглашает публику окунуться в атмосферу изысканной роскоши эпохи ар-деко и блистательных «ревущих двадцатых». Джей Гэтсби – таинственный миллионер, завсегдатай вечеринок и успешный бизнесмен, который сохранил веру в любовь и юношеские идеалы. Он построил грандиозный особняк на Золотом побережье Лонг-Айленда, устраивает самые пышные и экстравагантные вечера в Нью-Йорке, становясь предметом светских пересудов. Слухи о нем множатся: одни считают его наследником крупной финансовой империи, другие – родственником кайзера Вильгельма, третьи – немецким шпионом. И никто не подозревает, что все свое состояние он заработал с одной-единственной целью – вернуть Дэйзи, ту, что предпочла ему богатство и покинула его, когда он был на войне. Однако в стремлении к разбитой мечте сам Великий Гэтсби становится ее жертвой.

Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске определена опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе. Этот статус получила Корпорация развития Новосибирской области. Решение принято на заседании профильного координационного совета при губернаторе.

По данным Минэкономразвития региона, сегодня в области более 15 тысяч организаций занимаются креативными индустриями по 16 направлениям. Доля креативных индустрий в ВРП региона достигла 4,2%. Наибольший вклад обеспечивают сфера ИТ (более 39%), реклама и связи с общественностью (19,6%), сфера отдыха и развлечений (10,1%). Налоговые поступления от сферы креативных индустрий в 2025 году достигли 14,1 млрд рублей, рост за последний год составил более чем 29%.

Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области каждый двадцатый соискатель на рынке труда ещё не получил аттестат о среднем образовании. Местные подростки всё активнее выходят на работу, и эта тенденция уже заметно меняет структуру региональной занятости. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

В 2026 году на долю жителей в возрасте от 14 до 18 лет приходится 5% всех активных резюме в регионе. Речь идёт о 25,3 тысячи документов, которые молодые люди создали или обновили с начала года. Большинство из них хотят трудиться не на удалёнке, а непосредственно на территории работодателя — такой формат предпочли 94% юных соискателей.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

