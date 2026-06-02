Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии отметили, что срок действия разрешений на строительство не является гарантируемым сроком ввода объектов в эксплуатацию и может быть продлен по заявлению застройщика.

— Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию является муниципальной услугой, которая носит исключительно заявительный характер. Действующее законодательство не позволяет органу местного самоуправления побуждать застройщика к совершению каких-либо действий, в том числе к действиям по обращению в уполномоченный орган с заявлением о вводе объекта в эксплуатацию, — подчеркнули в ведомстве.

Эксперты рынка недвижимости не исключают, что рост количества разрешений на строительство связан с тем, что застройщики готовятся к ограничению площади земельного участка для КРТ, которое лоббирует прокуратура. Бизнес хочет «застолбить» имеющуюся в портфеле землю под будущие проекты, когда рынок новостроек вновь начнет расти.

При этом контроль за выдачей разрешений на строительство в Новосибирске планируют передать на региональный уровень.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске были выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома.

— 67 разрешений, выданных в этом году, — меньше, чем пиковые показатели 2021–2022 годов. Но в разрезе десяти лет уровень остается примерно стабильным, — констатировал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

В первом квартале 2026 года застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году. Просроченная кредиторская задолженность девелоперов превысила 20 млрд, из них 8 они должны поставщикам.

