Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Новосибирцы предложили создать Аллею памяти бойцов СВО

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

С просьбой к губернатору обратились вдова и мать погибших

Андрей Травников во время прямой линии поддержал инициативу жительниц Ленинского района Новосибирска о создании Аллеи героев в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции. С просьбой к губернатору обратились сразу две женщины: вдова участника СВО Надежда Иванова и мать погибшего бойца.

— Принципиально в целом полностью поддерживаю. Мы с мэром и общественностью обсуждаем создание мемориала на главном нашем Монументе Славы в Ленинском районе, чтобы отметить героев СВО наряду со всеми героями, — отметил он.

Губернатор предложил дождаться полной победы России, напомнив, что во время Великой Отечественной войны памятники и мемориалы массово не возводили — их строительство началось уже после Победы. При этом сейчас, по словам Андрея Травникова, можно подыскивать подходящие места для будущих мемориалов, обсуждать их дизайн и собирать информацию о героях.

Параллельно глава региона обратил внимание на необходимость комплексного благоустройства мемориальных зон на городских кладбищах. Особое внимание — участкам, где захоронены бойцы СВО. Поводом для этого послужили в том числе многочисленные жалобы горожан на состояние кладбищ.

— Нужно привести в порядок подходы к мемориалам, обеспечить нормальный доступ людей. Это вопрос уважения к памяти погибших и к их родственникам, которые приходят на кладбища, — заявил он.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы поддержали создание мемориала и зоны отдыха на Линейной.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : СВО мемориал Аллея Памяти

340
0
0
Предыдущая статья
Андрей Травников: земля — не награда, а мера поддержки нуждающихся
Следующая статья
Запуск синхротрона в Кольцово готовят к «Технопрому»

Андрей Травников: земля — не награда, а мера поддержки нуждающихся

Автор: Оксана Мочалова

Во время прямой линии к губернатору обратился военный пенсионер из Дзержинского района Новосибирска, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции Константин Ю. Он спросил, как может воспользоваться льготой по выделению земельного участка. Андрей Травников заявил о распространённом заблуждении.

— Возникает заблуждение, что земельный участок положен абсолютно всем участникам боевых действий. Эта мера поддержки — не поощрительная. Это никак не награда за какие-то заслуги. Я иногда шучу: это не как в царские времена — вернулся герой со сражений, ему дали земельный надел с крестьянами в качестве награды от императора. Нужно подтвердить, что требуется улучшение жилищных условий, и тогда можно будет встать на очередь, — отметил глава региона.

Читать полностью

В Новосибирске швейные предприятия закрывают цеха и сокращают производство

Автор: Мария Гарифуллина

Кризис в легкой промышленности Новосибирской области, о котором представители отрасли предупреждали еще в начале года, перешел в острую фазу. Швейные компании одно за другим сворачивают объемы выпуска, сокращают персонал и рабочие дни, а некоторые полностью останавливают производство.

О ситуации Infopro54 рассказали представители нескольких швейных предприятий. Они заявляют, что сценарий, озвученный бизнесом в январе, реализуется практически в полном соответствии с прогнозами.

Читать полностью

Реестр участников креативных индустрий готовят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области завершается формирование подзаконных актов, которые необходимы для ведения реестра креативных субъектов. После этого регион начнет принимать заявки от бизнеса на включение в реестр. Об этом на встрече с предпринимателями сообщила министр экономического развития области Светлана Шарпф.

— Мы специально не стали делать никаких ограничений кто может войти в реестр, а кто нет. Мы хотим, чтобы те меры поддержки креативных индустрий, которые сейчас формируются на федеральном уровне, наши бизнесмены могли максимально получить, — подчеркнула чиновница.

Читать полностью

Андрей Травников: «В Новосибирске снова массово разроют улицы — и это хорошо»

Автор: Оксана Мочалова

Летом 2026 года Новосибирск снова ждёт массовое вскрытие дорог для замены теплосетей. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал во время прямой линии.

— Давайте так, скажу, что разроют также. И этому нужно радоваться. Из хороших новостей — будут стараться зарыть и благоустроить всё побыстрее, — отметил глава региона.

Читать полностью

Андрей Травников рассказал о приоритетах развития метро в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Строительство метро в Ленинский район и до Западного жилмассива, несмотря на высокий спрос со стороны жителей, пока не входит в число приоритетов властей. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямой линии, отвечая на вопрос 62-летней жительницы Ленинского района, которая мечтает прокатиться на метро до конечной.

— Не могу комментировать какие-то предыдущие приоритеты по поводу Ленинской линии. Однозначно тут даже не решение, а просто обстоятельства подсказывают, что следующий этап развития метрополитена мы должны сделать в отношении Дзержинской линии в сторону Ключ-Камышинского плато, — отметил Андрей Травников.

Читать полностью

Свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец

Автор: Юлия Данилова

Среди рекордов по просроченной задолженности, переданной в работу новосибирским приставам, зафиксирован долг одномоментно в 76 юрлицах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

— У нас был гражданин, который в течение полутора лет оформил свыше трёхсот обязательств. Мы видели, что, оформив несколько займов, он некоторое время их гасил, а потом брал следующие займы, чтобы перекрывать предыдущие. Какой-то период времени эта схема у него работала, пока проценты не перекрыли следующие обязательства и с ним началось взаимодействие, как с должником, — отметил Худяков.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Наука

Запуск синхротрона в Кольцово готовят к «Технопрому»

Власть Общество

Новосибирцы предложили создать Аллею памяти бойцов СВО

Власть Общество

Андрей Травников: земля — не награда, а мера поддержки нуждающихся

Бизнес Общество Промышленность

В Новосибирске швейные предприятия закрывают цеха и сокращают производство

Бизнес Финансы

ВТБ и Вайлдберриз заключили соглашение о стратегическом альянсе

Бизнес

Четвёртый мост в Новосибирске достроят не раньше декабря 2026 года

Бизнес Власть

Реестр участников креативных индустрий готовят в Новосибирской области

Общество

Андрей Травников: «В Новосибирске снова массово разроют улицы — и это хорошо»

Бизнес Город Общество

Андрей Травников рассказал о приоритетах развития метро в Новосибирске

Общество Финансы

Свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец

Бизнес

Карантин в сёлах Новосибирской области снят

Бизнес Власть

Губернатор Травников раскритиковал ямочный ремонт в Новосибирске

Бизнес Недвижимость Общество

Новосибирцы ищут дешевые квартиры для инвестиций в Турции

Бизнес Общество

Более 18 миллионов роз вырастили в Новосибирске за год

Власть Общество

В Новосибирске стало больше почетных жителей города

Бизнес Наука Промышленность Туризм

«Космический» маршрут для туристов «Наноорбита Сибири» открыли в Новосибирске

Финансы

Россияне стали чаще делать совместные семейные накопления

Бизнес Общество

Аэропорт Толмачёво сократил число парковок у входа

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности