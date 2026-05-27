Новосибирцы предложили создать Аллею памяти бойцов СВО

Андрей Травников во время прямой линии поддержал инициативу жительниц Ленинского района Новосибирска о создании Аллеи героев в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции. С просьбой к губернатору обратились сразу две женщины: вдова участника СВО Надежда Иванова и мать погибшего бойца.

— Принципиально в целом полностью поддерживаю. Мы с мэром и общественностью обсуждаем создание мемориала на главном нашем Монументе Славы в Ленинском районе, чтобы отметить героев СВО наряду со всеми героями, — отметил он.

Губернатор предложил дождаться полной победы России, напомнив, что во время Великой Отечественной войны памятники и мемориалы массово не возводили — их строительство началось уже после Победы. При этом сейчас, по словам Андрея Травникова, можно подыскивать подходящие места для будущих мемориалов, обсуждать их дизайн и собирать информацию о героях.

Параллельно глава региона обратил внимание на необходимость комплексного благоустройства мемориальных зон на городских кладбищах. Особое внимание — участкам, где захоронены бойцы СВО. Поводом для этого послужили в том числе многочисленные жалобы горожан на состояние кладбищ.

— Нужно привести в порядок подходы к мемориалам, обеспечить нормальный доступ людей. Это вопрос уважения к памяти погибших и к их родственникам, которые приходят на кладбища, — заявил он.

