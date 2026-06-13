Ветслужба сообщила об окончательном снятии карантина по пастереллезу в НСО

Управление ветеринарии Новосибирской области опубликовало официальное обращение к жителям региона, в котором сообщило об отмене всех карантинных ограничений, введённых в связи с заразной болезнью сельскохозяйственных животных. В тексте, размещённом на сайте управления, термин «пастереллез» не используется — вместо него применяется оборот «заразная болезнь сельскохозяйственных животных».

О снятии карантина губернатор Новосибирской области заявил ещё 5 июня. Как уточняется в обращении, теперь мясо животных, в том числе говядина, а также иная продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона.

— В связи с этим мясо животных, в том числе говядина, а также иная продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона, — сообщил начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров.

Кроме того, разрешено перемещение сельскохозяйственных животных по территории Новосибирской области — но под контролем ветеринарных специалистов. В настоящее время специалисты государственной ветеринарной службы продолжают работу по восстановлению статуса регионализации региона, что в дальнейшем позволит беспрепятственно перемещать и реализовывать живых животных и продукцию животного происхождения за пределами Новосибирской области.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введён в регионе с 16 февраля. С 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись. Как поясняют специалисты, по истечении примерно трёх месяцев (90 дней) после подтверждения отрицательных анализов проб почвы у жителей появится возможность приобретать животных для восстановления хозяйства.

Ранее редакция рассказывала, что на мясокомбинатах Новосибирской области скопился переизбыток говядины.