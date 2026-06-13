В Новосибирской области за год выявили 111 случаев псевдотуберкулеза

Новосибирская область снова заняла первое место в России по заболеваемости псевдотуберкулезом. В регионе в 2025 году зарегистрирован 111 случаев этой инфекции. Показатель заболеваемости составил 3,98 на 100 тысяч населения — это почти в три раза выше, чем в среднем по России (1,42 на 100 тысяч). Случаи псевдотуберкулеза в прошлом году зафиксированы в 14 субъектах РФ, и Новосибирская область оказалась абсолютным лидером по числу заболевших. Соответствующий доклад Роспотребнадзора есть в распоряжении Infopro54.

Псевдотуберкулез — это острая инфекция, вызываемая бактериями Yersinia pseudotuberculosis. Заражение происходит через продукты питания, чаще всего через овощи и корнеплоды, которые хранились в местах, доступных для грызунов, а также через молочные продукты и воду, загрязненные возбудителем. Инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, кожу, суставы и может давать тяжелые формы течения.

— Ключевое значение имеет санитарное состояние объектов хранения продуктов и соблюдение правил гигиены при их обработке. Кроме того, нельзя исключать улучшение диагностики: в регионе могли начать чаще выявлять эту инфекцию, которую раньше пропускали. И потому мы видим в статистике такие показатели. Псевдотуберкулез, в принципе, неплохо лечится, хотя два-три человека в год бывают с тяжелым течением болезни. Но все поправляются, без остаточных явлений, — сообщила Infopro54 главный врач Новосибирской областной инфекционной больницы Лариса Позднякова.

Новосибирская область удерживает антирекорд по заболеваемости псевдотуберкулезом на протяжении как минимум четырех лет. В 2024 году здесь зафиксировали 116 случаев, в 2023 году — 150, в 2022 году — 87, в 2021 — 52 случая.

Ранее редакции сообщала, что Новосибирская область остается регионом с самым большим количеством заразившихся описторхозом.