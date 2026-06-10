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Общество

Новосибирская область заняла 2-е место в стране по заболеваемости описторхозом

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По другим болезням, вызываемым паразитами, в регионе тоже высокие показатели

Новосибирская область по итогам 2025 года заняла второе место среди российских регионов по заболеваемости описторхозом. В предыдущем году был такой же показатель. Также в тройке лидеров по распространённости Томская область (1-е место) и Омская область (3-е место). Эти данные приведены в материалах Роспотребнадзора (есть в распоряжении Infopro54).

В целом по стране за прошедший год зарегистрировано 13 376 случаев описторхоза. Показатель заболеваемости составил 9,15 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже среднемноголетнего уровня. При этом основным неблагополучным регионом остаётся Обь-Иртышский бассейн, где расположен крупнейший природный очаг этого заболевания. В Новосибирской области показатель составил 96,20 случая на 100 тысяч населения — это почти в 10,5 раза выше, чем в среднем по стране. В 2025 году в регионе было зарегистрировано 2 682 больных описторхозом.

В многолетней динамике отмечается тенденция к снижению показателя заболеваемости. В целом по стране в 2025 году показатель заболеваемости остался практически на уровне предыдущего года, но ниже среднемноголетнего уровня в 1,5 раза. При этом в Новосибирской области снижение относительно среднемноголетнего уровня составляет 17,8 %.

 

По данным санитарных служб, городское население заражается чаще сельского — по итогам года 75 % от всех случаев заболевания. В основном описторхозом болеет взрослое население, доля детей до 17 лет составляет около 9 %. Источником заражения служит пресноводная рыба.

— Весь Обь-Иртышский бассейн поражён. Поэтому в Сибири и в частности в Новосибирской области такие показатели — живём у реки, природно-очаговая зона. Люди ловят рыбу, едят сами, раздают знакомым. Технологии приготовления, которые позволяют полностью обеззаразить рыбу, есть, но их далеко не все соблюдают. Многие покупают вяленую, копчёную рыбу в местах несанкционированной торговли, иногда чуть ли не на обочинах дорог. Конечно, безопасность такой продукции никто не проверяет, и это тоже влияет на заболеваемость. Проблема достаточно серьёзная, — рассказала Infopro54 главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

Новосибирская область входит в число регионов с наиболее высоким показателем суммарной заболеваемости паразитарными болезнями. Она занимает четвёртое место. Впереди Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Томская область. Показатель распространения паразитарных заболеваний в Новосибирской области в 3,37 раза выше общероссийского. Если смотреть на абсолютное число заболевших по регионам, то в Новосибирской области их больше всего — 11 912 человек. Кроме указанного описторхоза, в области часто выявляют лямблиоз, аскаридоз, энтеробиоз, токсоплазмоз и другие заболевания.

Ранее редакция сообщала, что в текущем сезоне в Новосибирской области диагноз «клещевой энцефалит» подтверждён более чем в 20 случаях.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : паразитарные заболевания описторхоз

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Новосибирский рынок переключился на пышные цветы

Автор: Оксана Мочалова

За первые месяцы 2026 года новосибирцы на 56% чаще стали покупать пионовидные растения по сравнению с прошлым годом. Речь идет не только о классических пионах, но и о гибридных сортах роз, альстромерий и других цветов, повторяющих пышную многослойную форму. Такие данные получил маркетплейс цветов и подарков Flowwow.

Самый активный спрос на такие растения начинается в марте, а в июне число запросов увеличивается вдвое. В период массового цветения средняя цена одного цветка в городе снижается на четверть по сравнению с началом мая и составляет около 660 рублей. Это на 2% выше прошлогоднего уровня.

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В очереди за древесиной стоят тысячи новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

На 1 июня 2026 года в очереди за древесиной в лесничествах области стоят более 22 000 тысяч новосибирцев. Они подали заявления на 470 000 кубов древесины. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Белозеров на комитете по АПК регионального парламента.

— Очередь образовалась в пик спроса. С 2007 года, когда закон вступил в действие, был поток заявлений на собственные нужды и на строительство. Тогда объемы на строительство были по 100 кубов на человека. Однако, в процессе работы выяснилось, что 50% древесины, которая отдавалась гражданам, уходила на теневой рынок, так как людям такой объём был не нужен и некоторые ее продавали, — пояснил чиновник.

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Механизм покупки скота взамен изъятого дорабатывают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Через управление ветеринарии Новосибирской области хозяйствам, пострадавшим из-за карантина по пастереллезу, у которых изымался скот, перечислено 352 млн рублей. Речь идет о 8 хозяйствах. Еще два работают со страховыми компаниями. Личным подсобным хозяйствам выплачено чуть более 100 млн рублей. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов отметил, что компенсации по забою скота не получила только фермер Светлана Панина. Напомним, у жительницы села Новоключи Купинского района забили около 200 голов скота.

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Запрещать продажу вейпов теперь сможет Новосибирская область

Автор: Юлия Данилова

Госдума приняла закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Депутаты единогласно сразу во втором и третьем чтении проголосовали за поправку, позволяющую регионам вводить как полный так и частичный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории. Такие ограничения они смогут вводить с 1 марта 2027 года. Там, где торговать вредной продукцией будет разрешено, нужны будут лицензии. Регионы будут выдавать лицензии, а также проверять точки продажи табака.

Как отмечают депутаты, ограничения вводятся на примере тех, которые действуют по продаже алкоголя. В такой ситуации на региональном уровне властям придется не только принимать решение запрещать вейпы или нет, но и определять места, где эти устройства буддет разрешено продавать. Например, в Новосибирске алкоголь запрещено реализовывать вблизи учебных заведений.

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Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

Автор: Артем Рязанов

Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что укрепление рубля за последние годы привело к потерям для федерального бюджета в размере 6 трлн рублей.

— Оно (укрепление рубля — прим. ред.) уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 триллионов рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 миллиона рабочих мест и так далее, — пишет бизнесмен.

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В Новосибирске подтверждено более 20 случаев клещевого энцефалита

В Новосибирской области продолжается сезон клещевых инфекций. В медицинские учреждения региона ежедневно обращаются те, кого укусил клещ. Уже есть заболевшие клещевым энцефалитом.

Врачи отмечают, что в этом году, как и в прошлом, высока доля тяжелых случаев. Все заболевшие не были привиты.

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