Новосибирская область заняла 2-е место в стране по заболеваемости описторхозом

Новосибирская область по итогам 2025 года заняла второе место среди российских регионов по заболеваемости описторхозом. В предыдущем году был такой же показатель. Также в тройке лидеров по распространённости Томская область (1-е место) и Омская область (3-е место). Эти данные приведены в материалах Роспотребнадзора (есть в распоряжении Infopro54).

В целом по стране за прошедший год зарегистрировано 13 376 случаев описторхоза. Показатель заболеваемости составил 9,15 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза ниже среднемноголетнего уровня. При этом основным неблагополучным регионом остаётся Обь-Иртышский бассейн, где расположен крупнейший природный очаг этого заболевания. В Новосибирской области показатель составил 96,20 случая на 100 тысяч населения — это почти в 10,5 раза выше, чем в среднем по стране. В 2025 году в регионе было зарегистрировано 2 682 больных описторхозом.

В многолетней динамике отмечается тенденция к снижению показателя заболеваемости. В целом по стране в 2025 году показатель заболеваемости остался практически на уровне предыдущего года, но ниже среднемноголетнего уровня в 1,5 раза. При этом в Новосибирской области снижение относительно среднемноголетнего уровня составляет 17,8 %.

По данным санитарных служб, городское население заражается чаще сельского — по итогам года 75 % от всех случаев заболевания. В основном описторхозом болеет взрослое население, доля детей до 17 лет составляет около 9 %. Источником заражения служит пресноводная рыба.

— Весь Обь-Иртышский бассейн поражён. Поэтому в Сибири и в частности в Новосибирской области такие показатели — живём у реки, природно-очаговая зона. Люди ловят рыбу, едят сами, раздают знакомым. Технологии приготовления, которые позволяют полностью обеззаразить рыбу, есть, но их далеко не все соблюдают. Многие покупают вяленую, копчёную рыбу в местах несанкционированной торговли, иногда чуть ли не на обочинах дорог. Конечно, безопасность такой продукции никто не проверяет, и это тоже влияет на заболеваемость. Проблема достаточно серьёзная, — рассказала Infopro54 главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

Новосибирская область входит в число регионов с наиболее высоким показателем суммарной заболеваемости паразитарными болезнями. Она занимает четвёртое место. Впереди Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Томская область. Показатель распространения паразитарных заболеваний в Новосибирской области в 3,37 раза выше общероссийского. Если смотреть на абсолютное число заболевших по регионам, то в Новосибирской области их больше всего — 11 912 человек. Кроме указанного описторхоза, в области часто выявляют лямблиоз, аскаридоз, энтеробиоз, токсоплазмоз и другие заболевания.

Ранее редакция сообщала, что в текущем сезоне в Новосибирской области диагноз «клещевой энцефалит» подтверждён более чем в 20 случаях.