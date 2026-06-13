Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» собрал около 30 тысяч зрителей

13 июня в деревне Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области состоялся XIII Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь».

По оценкам организаторов, мероприятие посетили около 30 тысяч человек. Участники и зрители съехались со всей страны.

— Почти 500 участников из 25 регионов. Три большие показательные выступления, 13 интерактивных площадок. Около 30 тысяч зрителей. География — вся Россия плюс Беларусь, плюс Казахстан. Погода не подвела: было жарко, но не так, как в прошлом году. Были серьезные задачи по обеспечению безопасности. В итоге всё прошло хорошо, все довольны, — рассказал Infopro54 руководитель оргкомитета фестиваля Алексей Рогалев.

В программу фестиваля вошли реконструкции ключевых событий военной истории. Зрители увидели бой времен войны в Афганистане «Афганский излом», показательное выступление участников СВО и ветеранов спецназа «СВОи: Штурм», а также реконструкцию сражения на Курской дуге. Кроме того на ристалище прошел большой рыцарский турнир пеших латников.

Для гостей работали 13 интерактивных площадок, воссоздающих быт и вооружение разных эпох — от античного Рима до полевого лагеря Красной армии и Афганистана. Впервые на фестивале была представлена выставка трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Также работала ярмарка ремесленников «Ремесленная Слобода» и выступали музыкальные коллективы.

Сибирский огонь» — крупнейший за Уралом фестиваль исторической реконструкции, проходящий ежегодно с 2012 года. Мероприятие входит в линейку празднования Дня России и является главным туристическим и патриотическим брендом Сибирского федерального округа. Организаторами выступают правительство Новосибирской области и Российское военно-историческое общество. Фестиваль проводится на специальной площадке площадью 64 гектара у деревни Большой Оёш в Колыванском районе.

Первый фестиваль в 2012 году собрал 240 реконструкторов и около 6 тысяч зрителей . Уже через год он приобрел международный статус, объединив участников из Сибири, Урала и Казахстана . К 2018 году посещаемость превысила 45 тысяч человек, а в 2019 году фестиваль собрал рекордные 50 тысяч зрителей. В годы пандемии формат и масштаб фестиваля менялся.

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