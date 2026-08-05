Криптовалюта в России официально стала имуществом

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который устанавливает регулирование оборота криптовалют в стране. Документ был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года.

Закон создаёт правовую базу для легального функционирования крипторынка. Цифровые валюты официально признаются имуществом, что позволяет владельцам защищать свои права в суде, включать активы в завещания и использовать их как залог. При этом внутри страны по-прежнему запрещено использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг — расчёты цифровыми активами допускаются только в исключительных случаях, например по внешнеторговым контрактам.

Документ вводит институт цифровых депозитариев — специализированных организаций, которые будут заниматься учётом и хранением цифровых валют. Для работы на рынке потребуется регистрация в реестре Банка России и соблюдение требований к программному обеспечению и защите информации.

Также закон легализует деятельность криптообменников. Ими смогут стать только российские хозяйственные общества с собственными средствами не менее 15 млн рублей. До 1 июля 2027 года действует переходный период, в течение которого обменники могут работать без включения в реестр.

Брокеры и управляющие компании получают право выступать посредниками между инвесторами и торговыми площадками, а также обеспечивать взаимодействие с иностранной криптовалютной инфраструктурой.

— Операции с цифровыми валютами разрешаются для расчетов по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, при использовании криптовалют, полученных в результате майнинга, и для оплаты комиссий, предусмотренных правилами информационной системы, — говорится в тексте закона.

Для защиты розничных инвесторов установлены жёсткие ограничения. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты из перечня, утверждённого Банком России, на сумму не более 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Для квалифицированных инвесторов подобные ограничения отсутствуют.

Обе категории инвесторов обязаны пройти специальное тестирование на понимание рисков. Вводится «период охлаждения»: переводы криптовалюты на сумму более 100 тысяч рублей на адрес, не администрируемый российским депозитарием, или более 300 тысяч рублей третьему лицу приостанавливаются на 48 часов.

Кредитные организации получили право блокировать подозрительные переводы, если есть основания полагать, что получатель занимается нелегальной деятельностью по обмену криптовалют.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Отдельные положения начнут действовать с 1 июля 2027 года, а технические требования по цифровым финансовым активам — с 1 сентября 2027 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября.