Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Финансы

Криптовалюта в России официально стала имуществом

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Подписанный президентом закон определяет, кто, сколько и на каких условиях может покупать такие активы

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который устанавливает регулирование оборота криптовалют в стране. Документ был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года.

Закон создаёт правовую базу для легального функционирования крипторынка. Цифровые валюты официально признаются имуществом, что позволяет владельцам защищать свои права в суде, включать активы в завещания и использовать их как залог. При этом внутри страны по-прежнему запрещено использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг — расчёты цифровыми активами допускаются только в исключительных случаях, например по внешнеторговым контрактам.

Документ вводит институт цифровых депозитариев — специализированных организаций, которые будут заниматься учётом и хранением цифровых валют. Для работы на рынке потребуется регистрация в реестре Банка России и соблюдение требований к программному обеспечению и защите информации.

Также закон легализует деятельность криптообменников. Ими смогут стать только российские хозяйственные общества с собственными средствами не менее 15 млн рублей. До 1 июля 2027 года действует переходный период, в течение которого обменники могут работать без включения в реестр.

Брокеры и управляющие компании получают право выступать посредниками между инвесторами и торговыми площадками, а также обеспечивать взаимодействие с иностранной криптовалютной инфраструктурой.

— Операции с цифровыми валютами разрешаются для расчетов по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, при использовании криптовалют, полученных в результате майнинга, и для оплаты комиссий, предусмотренных правилами информационной системы, — говорится в тексте закона.

Для защиты розничных инвесторов установлены жёсткие ограничения. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты из перечня, утверждённого Банком России, на сумму не более 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Для квалифицированных инвесторов подобные ограничения отсутствуют.

Обе категории инвесторов обязаны пройти специальное тестирование на понимание рисков. Вводится «период охлаждения»: переводы криптовалюты на сумму более 100 тысяч рублей на адрес, не администрируемый российским депозитарием, или более 300 тысяч рублей третьему лицу приостанавливаются на 48 часов.

Кредитные организации получили право блокировать подозрительные переводы, если есть основания полагать, что получатель занимается нелегальной деятельностью по обмену криптовалют.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Отдельные положения начнут действовать с 1 июля 2027 года, а технические требования по цифровым финансовым активам — с 1 сентября 2027 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы

Рубрики : Власть Финансы

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : новый закон криптовалюта

707
0
0
Предыдущая статья
Грибной сезон в Сибири: эксперты раскрыли новосибирцам секреты безопасной «тихой охоты»
Следующая статья
Новосибирские компании произвели косметики на два миллиарда рублей

Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Стандарты транспортного обслуживания населения предлагают отрегулировать на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июле, но начал активно обсуждаться в соцсетях и СМИ в начале августа.

В документе предложено централизованно устанавливать предельную стоимость проезда, обязательно внедрять ночные и социальные маршруты, а также разработать системы контроля за соблюдением расписания. Для обновления автопарков предлагается ввести льготный лизинг, а для привлечения водителей — принять дополнительные меры поддержки их поддержки.

Читать полностью

Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Автор: Юлия Данилова

Для Российской Федерации в целом, и Новосибирской области в частности, проблема выплаты «теневой» заработной платы остается острой. С использованием отраслевого подхода по отношению к работодателям, имеющим риски по «зарплатным» налогам, налоговики оценивают зарплаты в компаниях региона.

Как пояснили в пресс-службе УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54, в зону особого внимания попадают компании, которые выплачивают заработную плату ниже МРОТ и (или) ниже среднеотраслевого уровня, а также имеющие риски неформальной занятости. В отраслевом разрезе речь идет о частных охранных предприятиях, компаниях, работающих в сферах  торговли, строительства, автошколах, общественном питании, грузоперевозках, маркетплейсах, медицине и клининге.

Читать полностью

Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

Читать полностью

Новый мусорный комплекс построят в Искитимском районе

Автор: Оксана Мочалова

Администрация Искитимского района объявила тендер на проектирование межрайонного комплекса по обработке отходов. Начальная цена контракта составляет 82,1 млн рублей. Работы должны завершиться к 30 июля 2027 года, а полный срок исполнения контракта — до 30 сентября 2027 года, сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать проектную и рабочую документацию для объекта, который станет частью масштабной работы по созданию современной инфраструктуры обращения с отходами в регионе.

Читать полностью

Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

Автор: Оксана Мочалова

После аномально снежной зимы, установившей 120-летний рекорд, власти Новосибирска объявили аукцион на создание комплексной схемы снегоудаления, которая должна изменить подход к зимнему содержанию дорог. Согласно опубликованной документации, новая схема охватит более 2700 участков дорожной сети во всех районах города. От центральных проспектов до отдалённых микрорайонов — для каждой территории определят график очистки и приоритеты в уборке и вывозе снежных масс. Специалистам также предстоит проанализировать оптимальные маршруты для техники, рассчитать необходимое количество ресурсов, а также предложить эффективные решения для складирования и утилизации снега.

Максимальная цена контракта составляет 10,45 млн рублей, а заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 августа 2026 года. Работа разделена на два этапа: первый (включающий общую характеристику дорог, климатический анализ и разработку стратегии уборки) должен быть сдан к 15 октября, второй (посвящённый расчёту ресурсов и рекомендациям по организации службы содержания) — к 25 декабря 2026 года.

Читать полностью

В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Автор: Юлия Данилова

В отдаленных локациях Новосибирска строится много микрорайонов. Правительство региона рассматривает возможность открытия на этих территориях учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом на пресс-конференции в Интерфакс рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина.

— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Недвижимость

Летний марафон скидок в ГК «Расцветай — до 16 августа

Недвижимость Общество

Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске

Бизнес Промышленность

Новосибирские компании произвели косметики на два миллиарда рублей

Власть Финансы

Криптовалюта в России официально стала имуществом

Недвижимость

Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

Власть Общество

Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Право&Порядок

Новосибирец пытался провезти из Таиланда кондитерские изделия с наркотиками

Бизнес Власть

Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Общество

Премьер-министру Мишустину показали проект нового аэропорта Горно-Алтайска

Общество

Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Общество

Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Общество

Метеоролог оценил риски возможного обмеления рек в Сибири из-за засухи

Бизнес Власть

Новый мусорный комплекс построят в Искитимском районе

Культура Общество

Пустые дворы в Новосибирске психологи объясняют «цифровым аутизмом среды»

Бизнес Власть

Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

Власть Общество

В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Бизнес

Бесплатные консультации по маркетингу предлагают предпринимателям Новосибирска

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности